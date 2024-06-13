Минфин США назвал дату полного прекращения операций с Московской биржей

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Минфин США назвал дату полного прекращения операций с Московской биржей

Соединённые Штаты продолжают проводить политику создания всевозможных ограничений и препон в отношении России, пытаясь ослабить её экономику.

Как стало известно, Министерство финансов США обнародовало сроки полного прекращения операций с тремя попавшими под санкции российскими учреждениями, связанными с ценными бумагами – Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).



Прекращение операций, согласно решению Минфина США, должно быть завершено до 13 августа 2024 года. Однако в Вашингтоне сделали исключение для транзакций, связанных с энергетикой, особенно относящихся к сделкам с природными ресурсами и полезными ископаемыми, так как это им пока не выгодно. Эти операции можно будет совершать до 1 ноября 2024 года через НКЦ.

Вчера США ввели новые санкции против России, включая Мосбиржу, НКЦ и НРД, считая, что через них Москве удаётся получать немалую прибыль для использования в военных нуждах. После этого Биржа объявила, что с 13 июня прекращает торги в долларах и евро, а Центробанк РФ сообщил об изменении с того же числа времени начала торговой сессии на Мосбирже. Операции теперь стартуют с 9:50 по мск, тогда как ранее они начинались с 7:00.
33 комментария
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 09:03
    Не было бы счастья, да несчастье помогло. (рус.нар. мудрость)
    Вот... если бы ещё всякие-там... всемирные банки и мвф-ы прекратили бы морочить голову нашему ЦБ... с Набибулиной... feel
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 09:10
      Цитата: Смею_заметить_
      всемирные банки и мвф-ы прекратили бы морочить голову нашему ЦБ... с Набибулиной...

      Хотите сказать - Набибулину набибуливают?
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +2
        Сегодня, 09:26
        Хотите сказать - Набибулину набибуливают?

        Да она сама всех набибулила на 561 лярд, хотя многие занижают до 300.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 09:21
      Решили сделать "подарок" ко Дню России.
      Интересно,как поведут себя банки КНР.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:25
        Банки КНР и так финтят как могут. Почти все. Знакомая запчасти для иномарок закупает-возит, так вот матюкается на китайцев как может. Финтят вовсю. Могут пару недель мариновать а потом опа и отмена платежа.
      2. Arzt Звание
        Arzt
        +1
        Сегодня, 09:30
        Интересно,как поведут себя банки КНР.

        Еще интереснее, как поведут себя наши.

        Росбанк сегодня покупает доллар по 52 рубля, а продает по 133. wink
    3. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 09:26
      Минфин США назвал дату полного прекращения операций с Московской биржей

      Вся суть подобных заявлений англосаксов сводится к испытанному информационному методу - "ожидание смерти хуже самой смерти".
  2. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 09:10
    Ну, наконец то уйдем от доллара
    1. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 09:19
      Ну, наконец то уйдем от доллара
      Хотелось бы, но пока нет. Просто Набибулина и К (ЦБ РФ) будет после анализа (по банкам) будет устанавливать курс токсичной валюты. А нам простому народу фиолетово. имхо
    2. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 09:20
      Куда уйдём?
      К юаням и рупиям?
      Ну так себе перспектива.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 09:27
        Цитата: antiaircrafter
        Куда уйдём?
        К юаням и рупиям?
        Ну так себе перспектива.

        Тут дело доверия и усточивости экономики этих стран.
        1. antiaircrafter Звание
          antiaircrafter
          0
          Сегодня, 09:33
          Лучше бы конечно задуматься о доверии и устойчивости экономики России.
          Минуса не мои.
    3. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 09:45
      Цитата: BAI
      Ну, наконец то уйдем от доллара

      Этими вопросами нужно было заниматься , уже после Мюнхенской речи Путина . Сейчас , все придется решать в авральном порядке . hi
  3. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 09:10
    Теперь Мосбиржа в юанях и рупиях торговать будет?
    Кто знает, в чём смысл изменения времени начала торгов?
  4. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    Сегодня, 09:15
    Нефть то давно торгуют в рублях, по указу Путина.
    Не в рупиях, юанях или баксах, а в рублях...

    Так что доллар наконец то рухнул? по прогнозам пропагандонов?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 09:19
      Нефть то давно торгуют в рублях

      точнее: пересчитывают в рублях... а торгуют в твердой валюте и скидки дают в твердой валюте
      если бы в рублях - мы жили бы по другому
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      +5
      Сегодня, 09:21
      То-то рупий набрались, как собака блох. За которые не то что в мире ничего не купишь, так и в самой Индии нам за рупии ничего не продают. А так все под контролем и все по плану.
    3. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      -1
      Сегодня, 09:22
      Не торгуют, а принимают оплату. Тем самым давая наживаться банкам на обмене.
    4. UserGun Звание
      UserGun
      0
      Сегодня, 09:25
      Т.е. торгуют по мировым ценам, а продают за рубли, по курсу ? Так ?! )))
  5. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -2
    Сегодня, 09:21
    А в чем прикол?
    Ну пукнуло США в лужу.
    Но зачем остановка торгов? (я так то считаю что справедливая цена за доллар - 1 рубль, но всё же)
    Типа иначе США заругают?
    1. UserGun Звание
      UserGun
      +2
      Сегодня, 09:29
      Этот "пук" имеет далеко идущие последствия. Для вас это пока не имеет значения, но ... Думаю, что как ВСЕГДА, осенью ))) будет заметно печальнее.
  6. Хорон Звание
    Хорон
    +2
    Сегодня, 09:28
    Однако в Вашингтоне сделали исключение для транзакций, связанных с энергетикой, особенно относящихся к сделкам с природными ресурсами и полезными ископаемыми, так как это им пока не выгодно.

    Наша элита анархична и своей ответственностью ни как не связана с интересами государства.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:30
    Ну вот, и Илона нашего Маска взяли за помидоры.... laughing

    Бизнесмен Илон Маск состоял в сексуальных отношениях с подчиненными в компании SpaceX. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Как передает издание, одна из женщин, обвинившая предпринимателя в домогательствах на работе, заявила, что он неоднократно предлагал родить ему детей. При отказе сотрудница не получила повышения заработной платы, а также столкнулась с придирками со стороны Маска.

    Источником WSJ послужили переписки, материалы электронной почты, а также интервью с более чем 48 собеседниками, среди которых оказались друзья и родственники пострадавших женщин, а также экс-работники SpaceX.

    https://www.kp.ru/online/news/5851985/

    зы явно будут гениталии ему выкручивать - или слушаешься или посодим-разорим. wassat
    Я ж говорил - у них там этот харассмент - это самое страшное и самое дежурное обвинение в борьбе с неугодными. Чуть что - и всё, попал. И не отмажешься. Донни с Илоном по соседству в камере посодют ??
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +2
      Сегодня, 09:35
      Ибо нечего помидорами трясти где попало. Женись, собака!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 09:36
        А то! Бабла нагрёб себе, а жениться не хочет. От ведь злодей.... laughing
        Так и норовит нахаляву присунуть. Плотить-содержать надо! laughing
  8. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 09:33
    Как в песне: "Неприятность эту мы переживём".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:34
      Ну ВВП ж заявил - чо нам этот доллар, зарплата то в рублях.....
      (ирония)
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:34
    Мировая экономика... все и все, взаимосвязано.
    Россия, большая и важная для мира экономика, что ещё... наша экономика если не полностью, то в значительной степени самодостаточная, есть, конечно, что то, что у нас не производится, не растёт, но нет такого, без чего нельзя обойтись совсем, хотя надо было РАБОТАТЬ, в нужном направлении раньше и конкретно, но увы, теперь так как есть.
    Если перечислять то, что необходимо покупать по и порту нам и сравнить с тем, что мы предлагаем на экспорт всем, кому это надо, кто может купить... у нас баланс сходится, даже в плюсе и вряд ли хотелки полосатиков смогут принципиально, что то изменить. Они давно уже не пуп мира, вот только сами этого принять не хотят...
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 09:45
      Может быть "наша экономика и могла бы быть самодостаточной", но с нашими грефами, набибулинами, фридманами, шойгами..., список можно продолжать - сомнительно это.
  10. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 09:38
    Красиво они нас! День России, ПМЭФ закончился на мажорной ноте. Некоторые товарищи прям излучали оптимизм. Элита не скрывала своего богатства, кутила в стиле 90-х. Это все на первых полосах СМИ. И на тебе, мордой в грязь! Выглянь в окно. С утра несознательный народ уже выстроился у обменников. Ну не верят они нашему государству. Не верят!
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:39
    Вчера посмотрел коментарии экспертов вилка - от всё пропало ,до а нам фиалетово.Не смертельно, но неприятно.Вот вам и электронные переводы в $,€,£,¥.
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:44
    Вот интересует один момент,только,к сожалению,экономических знаний не хватает: а америкосы не пилят со всем своим старанием сук,на котором сидят? В принципе все эти ограничения как то должны зацепить и их...
  13. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 09:44
    Странно как то....
    ВВП сколько твердил про импортозамещение, но пока Запад не перекрыл нам поставки, мы не шевелились.
    Сколько было говорено-переговорено, что двойное гражданство, это зло, но пока Запад не сделал их не выездными, никто не чесался.
    Сколько было копий сломлено, что мы своими ресурсами поддерживаем бакинский и вот Запад решмл этот вопрос.
    Интересно, как Запад будет решать проблему коррупции в России?!