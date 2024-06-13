Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии в ответ на вспыхнувшие там беспорядки

4
Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии в ответ на вспыхнувшие там беспорядки

Президент Франции Эммануэль Макрон на некоторое время приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии в ответ на вспыхнувшие там беспорядки. Речь идет о конституционных изменениях порядка проведения местных выборов на этой заморской территории.

Об этом французский лидер объявил во время пресс-конференции.

Я решил приостановить рассмотрение проекта конституционной реформы в отношении Новой Каледонии

- сообщил он.

При этом президент Франции, решив проявить твердость, добавил, что колебания по данному вопросу недопустимы, так как нужно сосредоточиться на внутреннем диалоге и наведении порядка на островах.

Мы не можем допускать двусмысленности в этот период

- заявил французский лидер.

Правда, препятствием для своевременной отмены конституционной реформы может стать роспуск в стране Национального собрания (парламента). Из-за этого французские власти не успеют утвердить ее до начала местных выборов в Новой Каледонии, намеченных на 30 июня.

Решению Макрона предшествовала длившаяся несколько недель волна протестов на тихоокеанском архипелаге, сопровождающаяся массовыми беспорядками и людскими жертвами. Ее вызвали планы французских властей провести в Новой Каледонии реформы конституции страны, против которых выступило большинство коренных жителей островов – канаков.

Все началось с мирных демонстраций в столице архипелага – Нумеа, которые 13 мая переросли в погромы.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:35
    У коренного населения есть шанс сбросить французское колонизатарское иго.Имея на борту 20 % мировых запасов никеля получать в бюджет всего 4млрд $ ,да у нас Потанин наверно в год больше налогов платит в бюджет РФ.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 09:43
      Они даже не ставят целью отделиться от Франции . Остров получает в разы больше денег от метрополии , чем от продажи полезных ископаемых и туризма . Они недовольны новым избирательным законом . Этим законом приезжие французы уравниваются в правах с местным населением . До сих пор приезжие не имели права голосовать 10 лет ( если мне не изменяет память)
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:50
        Кузнец 55, hi просто в Новой Каледонии ,наверно нет посольства США или КНР.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:48
      «У коренного населения есть шанс сбросить французское колонизаторское иго» —