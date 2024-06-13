Макрон приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии в ответ на вспыхнувшие там беспорядки

Президент Франции Эммануэль Макрон на некоторое время приостановил избирательную реформу в Новой Каледонии в ответ на вспыхнувшие там беспорядки. Речь идет о конституционных изменениях порядка проведения местных выборов на этой заморской территории.Об этом французский лидер объявил во время пресс-конференции.- сообщил он.При этом президент Франции, решив проявить твердость, добавил, что колебания по данному вопросу недопустимы, так как нужно сосредоточиться на внутреннем диалоге и наведении порядка на островах.- заявил французский лидер.Правда, препятствием для своевременной отмены конституционной реформы может стать роспуск в стране Национального собрания (парламента). Из-за этого французские власти не успеют утвердить ее до начала местных выборов в Новой Каледонии, намеченных на 30 июня.Решению Макрона предшествовала длившаяся несколько недель волна протестов на тихоокеанском архипелаге, сопровождающаяся массовыми беспорядками и людскими жертвами. Ее вызвали планы французских властей провести в Новой Каледонии реформы конституции страны, против которых выступило большинство коренных жителей островов – канаков.Все началось с мирных демонстраций в столице архипелага – Нумеа, которые 13 мая переросли в погромы.

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