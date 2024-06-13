Глава ГУР МО Украины уверен, что удары западным оружием по РФ «помогут» ВСУ на фронте
Уже более десяти западных союзников официально выдали киевскому режиму своего рода индульгенцию на право наносить поставляемым ими оружием удары по «историческим» регионам Российской Федерации. В принципе, ничего нового, ВСУ и ранее, не спрашивая разрешений, применяли различные натовские средства поражения для атак по РФ.
Причем сами западные лидеры и политики всех мастей даже не скрывают, что такие публичные заявления сделаны с учетом нарастающих неудач украинской армии на фронте, особенно на севере Харьковской области.
Зато эти разрешения, произнесенные публично, сильно развязали языки киевским чиновникам. Один из главных организаторов терактов на территории России — начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* с нескрываемым циничным восторгом высказался на эту тему в интервью украинским СМИ. Глава украинской военной разведки не только подтвердил удары ВСУ по России западным оружием, но и назвал «чувствительными» их последствия для ВС РФ.
— слегка туманно прокомментировал ситуацию глава ГУР МО Украины.
Глава украинской военной разведки добавил, что участившиеся атаки по территории РФ обязательно скажутся на ситуации на фронте. Естественно, в его понимании, в пользу ВСУ. Каким образом непрерывные удары по мирным населенным пунктам Белгородчины помогут украинской армии на передовой, Буданов* объяснять не стал. Да и не смог бы, даже если бы захотел.
К слову, в США уже признали, что в январе ВСУ сбили в небе над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ, перевозивший для обмена украинских военнопленных, с использованием американского ЗРК Patriot, правда, поставленного Киеву вроде как Германией. Соответствующее заявление сделала помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе. Удар, по ее словам, совершили украинские военные, прошедшие подготовку у западных инструкторов. Ранее помощник президента Соединенных Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что ВСУ уже били по территории России американским оружием.
Более того, как известно, целеполагание для таких сложных средств поражения выдают военнослужащие НАТО. Так что откровения главы ГУР МО Украины — очередная болтовня военного преступника, который после трибунала (если доживет), судя по его полубредовым заявлениям, возможно, срок будет отбывать не в колонии строгого режима, а в психиатрической спецлечебнице на территории той самой России, которую он так ненавидит.
Еще один примечательный факт из биографии Буданова*. Согласно информации газеты The New York Times за 2024 год, он был одним из членов подготовленного ЦРУ элитного подразделения диверсантов Главного разведывательного управления, известного как «Отряд 2245,» который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы американские специалисты могли провести их реверс-инжиниринг и взломать российские системы шифрования. Все это происходило еще за несколько лет до начала спецоперации.
По данным издания, Буданов* лично устраивал диверсионно-террористические акции уже в российском Крыму в 2016 году. Нет смысла добавлять, кто именно руководит подобными личностями на Украине, а значит и стоит за терактами на территории РФ. Причем давно.
* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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