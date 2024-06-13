Хуситы объявили о проведении совместной с иракскими ополченцами операции против Израиля
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Военный представитель группировки хуситов в Йемене Яхья Сари объявил, что их силы вместе с иракским исламским сопротивлением провели две военные операции, нацеленные на израильские объекты в двух городах страны.
По словам Сари, это была первая скоординированная операция хуситов и иракских ополченцев. В ходе неё были поражены «важной цели» в Ашдоде, к югу от Тель-Авива и Хайфе, к северу от него.
Кроме того, они провели и третью операцию, нацеленную на судно «Тьютор» в Красном море, «поскольку владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины», отметил представитель хуситов. Хуситы заявляют, что судно получило серьезные повреждения в результате атаки беспилотного катера и воздушных дронов.
Сари ещё раз предупредил все компании о последствиях взаимодействия с Израилем.
Если к предупреждениям не отнесутся серьезно, корабли компаний будут атакованы в нашей зоне действий
- сказал Сари.
Напомним, что с октября прошлого года в знак солидарности с Газой, которая сталкивается с разрушительной войной со стороны Израиля, хуситы атакуют с помощью ракет и беспилотников корабли, принадлежащие израильским компаниям или транспортирующие товары в Израиль и из Израиля.
www.alquds.co.uk
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