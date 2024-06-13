Хуситы объявили о проведении совместной с иракскими ополченцами операции против Израиля

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Хуситы объявили о проведении совместной с иракскими ополченцами операции против Израиля

Военный представитель группировки хуситов в Йемене Яхья Сари объявил, что их силы вместе с иракским исламским сопротивлением провели две военные операции, нацеленные на израильские объекты в двух городах страны.

По словам Сари, это была первая скоординированная операция хуситов и иракских ополченцев. В ходе неё были поражены «важной цели» в Ашдоде, к югу от Тель-Авива и Хайфе, к северу от него.



Кроме того, они провели и третью операцию, нацеленную на судно «Тьютор» в Красном море, «поскольку владеющая им компания нарушила решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины», отметил представитель хуситов. Хуситы заявляют, что судно получило серьезные повреждения в результате атаки беспилотного катера и воздушных дронов.

Сари ещё раз предупредил все компании о последствиях взаимодействия с Израилем.

Если к предупреждениям не отнесутся серьезно, корабли компаний будут атакованы в нашей зоне действий

- сказал Сари.

Напомним, что с октября прошлого года в знак солидарности с Газой, которая сталкивается с разрушительной войной со стороны Израиля, хуситы атакуют с помощью ракет и беспилотников корабли, принадлежащие израильским компаниям или транспортирующие товары в Израиль и из Израиля.
11 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:53
    Хуситы забили на Израильский план прекращения огня ,озвученный США как свой в СБ ООН.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 10:04
    Надо помочь братьям хуситам высокоточными ракетами.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 10:10
    ополченцы всех стран, объединяйтесь!
  4. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +3
    Сегодня, 10:10
    Поддержать все, чем только можно. Израиль должен исчезнуть!
  5. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 10:10
    Хуситские формирования превращаются в серьёзную хорошо организованную военную силу Ближнего Востока, а если, ещё, освоят "гиперзвук", тогда, выражаясь простым языком - Израилю и его патронам - "тушите свет, господа....."
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +3
    Сегодня, 10:14
    Консолидация это залог успеха арабов, в борьбе с сатанинским Израилем.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:14
    «Хуситы объявили о проведении совместной с иракскими ополченцами операции» —

    — "Несистемные" формирования на высоте, чего не скажешь об официальных представителях арабских и вообще мусульманских стран ...
    1. Talon
      Talon
      +2
      Сегодня, 11:26
      чего не скажешь об официальных представителях арабских и вообще мусульманских стран ...

      это наверное от того, что официальные представители не горят желанием превратить свои страны в Йемен и Ирак
  8. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:28
    Давно пора указать американской шавке ее место в истории и на арабских землях! Молодцы!
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:32
    вместе с иракским исламским сопротивлением

    А кому сопротивляется иракское сопротивление?
  10. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 12:41
    Не так давно Путин сказал, что у врагов стран, поставляющих оружие на территорию 404, может появиться оружие. И вот, новости уже появляются. Интересные совпадения бывают в этом мире. К тому же, совершенно не удивлюсь, если оружие будет из Кореи, Африки и т.д.