Великобритания на саммите «Большой семерки» выделит Украине 310 миллионов долларов

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Великобритания на саммите «Большой семерки» выделит Украине 310 миллионов долларов

Власти Великобритании намерены на саммите стран "Большой семерки" дополнительно выделить киевскому режиму 310 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом сообщили представители правительства королевства.

Как сообщает британское издание BBC, предполагается, что выделенные Киеву средства пойдут на "неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности". При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что, по его мнению, чтобы обеспечить завершение боевых действий, Лондону следует перейти от принципа "сколько потребуется" к принципу "что бы ни потребовалось".



Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" могут согласовать выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов за счет процентов, получаемых с замороженных на Западе российских активов. В предоставлении Украине кредита под залог доходов от российских активов могут быть задействованы структуры Всемирного банка.

При этом основная суть предложения заключается в том, что эту сумму Украине предполагается предоставить уже сейчас, а погашать кредит планируется за счет будущих процентов с замороженных российских золотовалютных резервов. Таким образом, основные риски берет на себя Евросоюз, а прибыль получают предприятия американского ВПК.

Между тем, несмотря на значительные западные финансовые вливания в Украину, Киев планирует распродать по минимальной цене остатки доставшейся в "наследство" от СССР государственной собственности, включая крупные предприятия химической и добывающей промышленности.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -2
    Сегодня, 10:23
    Ну кто виноват что у НИХ ЕСТЬ эти проценты и деньги с которых они могут содержать Украину.
    1. Junkman George Звание
      Junkman George
      -1
      Сегодня, 10:38
      support Ukraine.

      Over half of that money will be stolen. This is not being done out of the goodness of anyone's heart, it is "free money", anyone who gets anywhere near it will simply help themselves.
      1. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 10:53
        В России говорят в таком случае
        Let the hand of the giver not fail, let the hand of the taker not wither
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:32
    Ну... ну... тратьтесь- не в коня овес....
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:38
    Жители Британских островов в числе первых, кто хочет утилизировать щирых скаклов wink
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 10:43
      Да уж, такой шанс запад не упустит, лоховское правление разделило русских.
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:17
    А чего Хрюше Сунаку терять, он уже одной ногой - "за бортом". Есть возможность еще немного напаскудничать лейбористам и народишку, на последок.