Французы решили устанавливать арторудия на грузовики, чтобы выжить на поле боя, кишащем дронами

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Французы решили устанавливать арторудия на грузовики, чтобы выжить на поле боя, кишащем дронами

Французским инженерам-артиллеристам пришла в голову простая идея: возьмите крупнокалиберное орудие, установите его на грузовик, и вы получите самоходную артиллерию при относительно небольших затратах. Колесные орудия оказались настолько эффективными на поле боя на Украине, что западные армии по-новому взглянули на эту концепцию, пишет издание Defense News.

По словам французского генерала в отставке Шарля Бодуэна, военные действия на Украине сделали стрельбу на дальние расстояния главной темой оборонной выставки Eurosatory, которая стартует в Париже 17 июня. Он отметил, что в этом контексте ожидается, что гаубица Caesar, устанавливаемая на грузовиках KNDS France, станет одной из звезд этого оборонного шоу.



Вы ничем не жертвуете с точки зрения огневой мощи, скорострельности, точности и дальнобойности, и у вас есть грузовик, способный быть маневренным и очень скрытным

- сказал генерал, комментируя идею установить артиллерийские орудия на грузовую бронемашину.

На фоне украинских событий, где всё труднее укрыться от многочисленных дронов, подобной идеей заинтересовались и другие западные страны. По данным Defense News, среди них также Великобритания и Германия.

Украина определенно формирует дискуссию о преимуществах буксируемых и колесных гаубиц

- заявил офицер армии США в отставке Пол Дэниелс.

Такие системы, как, например, Caesar и Atmos (французская и израильская артсистемы, установленные на грузовиках), могут занять позицию, произвести несколько выстрелов и скрыться за считанные минуты. Такую тактику на военном жаргоне называют «стреляй и беги».

По словам представителя компании KNDS Гильема Монсониса, интерес к системам Caesar «значительно возрос» в том числе и в следствии якобы утечки информации от российских солдат, указывающей на то, что это оружие вызывает особые опасения.

Ранее американский генерал Джеймс Рейни отмечал, что будущее буксируемой артиллерии в армии «не радужно», и рассматривается возможность модернизации этих орудий.

В компании KNDS заявили, что предлагается все больше и больше колесных систем и гораздо больше потенциальных покупателей. За последние шесть месяцев произошел шквал закупок колесной артиллерии – Бельгия приобрела Caesar MkII, Бразилия выбрала Atmos, а в апреле Великобритания и Германия объявили о планах приобрести RCH 155 компании KNDS Deutschland на базе восьмиколесного Boxer.

На выставке Eurosatory будут представлены как минимум 10 производителей артиллерийских орудий. Центральным элементом выставки, по словам Бодуэна, станет высокомобильная артиллерийская ракетная система M142.

По данным Defense News, KNDS представит шестиколесный Caesar MkII, а также покажет восьмиколесную версию пушки и гусеничный Panzerhaubitze 2000. BAE Systems покажет буксируемую пушку M777 и модель Archer.
21 комментарий
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  1. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 11:17
    Ничего нового, сирийцы М-46 давно уже в кузовах возят, французы вдруг заметили это know how
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 11:22
    Сделал модуль с автоматом заряжания и цу по спутнику, поставил на самосвал и катайся. Даже водилу, который будет расходником, заменить на беспилотный вариант.
  3. Ermak_Timofeich Звание
    Ermak_Timofeich
    +2
    Сегодня, 11:23
    простая идея: возьмите крупнокалиберное орудие, установите его на грузовик,

    Только далеко не у всякого грузовика эту идею переживёт рама и подвеска.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    -2
    Сегодня, 11:26
    Крови попортят, но финал один........
  5. Адрей Звание
    Адрей
    +2
    Сегодня, 11:28
    Французы решили устанавливать арторудия на грузовики, чтобы выжить на поле боя, кишащем дронами

    Вообще то концепция высокоманевренного орудия но без развитой броневой защиты (что бы не путать с САУ) появилась раньше засилья дронов на поле боя и "цезари" как раз тому подтверждение. Контрбатарейную борьбу никто никогда не отменял, а там скорость смены позиции имеет первостепенное значение.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 11:31
    Главное поля заасфальтировать, чтоб грузовик в грязи не застрял. И орудие поменьше ставить, чтоб от отдачи не развалился. Водилу можно со скорой мобилизовать и посадить. А то как-то всё просто у французов получилось.
  7. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +6
    Сегодня, 11:34
    Странные тезисы озвучены в статье. Орудие на колесном шасси не обладает ни повышенной маневренностью, ни скрытностью. Преимущество лишь в меньшей стоимости, в том числе эксплуатации, и возможности перемещаться по автомобильным дорогам общего пользования. В остальном только недостатки.
    А меньшая уязвимость связана с дальнобойностью, а не с колесным шасси.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:42
      Сергей Александрович,речь идет о буксируемой (не гусеничной техникой) и устанавливаемой на колесный грузовик гаубицей.В последнем случае нужна бронированная кабина и дополнительные средства защиты.
      К ее недостаткам можно отнести и значительно уменьшенный боезапас.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 12:44
        Вы всерьез полагаете, что 155-мм гаубицу можно просто так поставить на грузовик и с него вести огонь? Не понял всей глубины мысли.
        Извините, не заметил маршальских погон, каюсь, нарушил установленное самому для себя правило, не общаться с маршалами и генералиссимусами.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:43
    На самокаты надо орудия ставить. Будет ещё дешевле wink
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Голландец Михель
      На самокаты надо орудия ставить.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 12:15
        Цитата: Голландец Михель
        На самокаты надо орудия ставить.
  9. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 11:51
    Во главу угла у этих САУ поставлена мобильность. Она постоянно будет в движении..кочевник. Но не маловажным компонентом является хорошая разведка в реальн времени с передачей ЦУ сразу на САУ и снаряды-дальнобойные и корректируемые, чтобы с 1-3 выстрелов уничтожать цель и сразу сматываться.
    Противодействовать этой тактике (как я вижу) можно только детальной комплексной разведкой 24/7, но самое главное скрытно это вести, чтобы расчёт при выходе на позицию не знал, что по ним уже началось прицеливание. И с момента остановки САУ в течении минуты необходим удар сразу на поражение (без пристрелки) иначе САУ убежит.
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 11:59
    Если на САУ приделать хороший мангал, то от 1-3 кг дрона он, может, и защитит. А может, и - нет. А вот если на расстоянии 1 м от грузовика с пушкой такой "Ланцет" бабахнет, грузовик никуда больше не поедет.
    И его постигнет судьба всех пушных зверей.©Салтыков-Щедрин.
  11. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:00
    Нам надо буксируемые орудия переводить на авто платформу.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      -1
      Сегодня, 12:14
      Угу, Д30 на КАМАЗ запихнуть. Я уже про остальное более крупное не говорю.
      1. DenVB Звание
        DenVB
        0
        Сегодня, 12:26
        Цитата: lukash66
        Угу, Д30 на КАМАЗ запихнуть

        В чем проблема запихнуть Д-30 на Камаз?
  12. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:02
    Цитата: СергейАлександрович
    Странные тезисы озвучены в статье. Орудие на колесном шасси не обладает ни повышенной маневренностью, ни скрытностью. Преимущество лишь в меньшей стоимости, в том числе эксплуатации, и возможности перемещаться по автомобильным дорогам общего пользования. В остальном только недостатки.
    А меньшая уязвимость связана с дальнобойностью, а не с колесным шасси.

    Примените свои доводы к буксируемым орудиям.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:13
    Однобокое такое восприятие войны на Украине.Особенно осенью и весной ,эти САУ просто писец как быстро передвигаются по чернозему .
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:28
    Понятно, дальнобойная артиллерия будет елозить за пределами дальности действия большей части дронов уничтожителей... до поры, до времени, конечно.
    Дальность эффективного действия дронов разведчиков, корректировщиков и ударных дронов будет только наростать!
    Это логично... есть угроза, тем или иным способом её будут устранять.
  15. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 12:45
    Цитата: APASUS
    Однобокое такое восприятие войны на Украине.Особенно осенью и весной ,эти САУ просто писец как быстро передвигаются по чернозему .

    Не сильно хуже буксируемой.