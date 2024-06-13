Украинский боевик: российские войска в районе Липцев Харьковской области подтянули резервы и снова атакуют
Пока западные военные эксперты утверждают, что наступление ВС РФ на севере Харьковской области якобы затеяно, чтобы отвлечь боеспособные части ВСУ с других участков, наши войска, похоже, решили развенчать и эти надежды киевских кураторов. Еще вчера главком ВСУ генерал Александр Сырский, противореча заявлениям собственных военных с передовой, утверждал, что российская армия «увязла» в Волчанске и не продвигается в районе второго основного направления нашего наступления на данном участке — села Липцы вблизи с российской границей. По заявлению Сырского, у ВСУ и здесь всё ну очень хорошо.
Вообще, именно на Украине стала довольно нестандартной ситуация, когда наиболее объективную картину оперативной обстановки на передовой, в том числе нелицеприятную для киевских правителей и военачальников, в публичном пространстве освещают военные, а не Генштаб. В сводках последнего оптимизма хоть отбавляй, вне зависимости от реалий на фронте.
На этот раз неприятную для киевских военачальников правду в эфире бесконечного украинского телемарафона рассказал некто командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко. По его словам, российские военные на этом участке, где в последнее время, действительно, обстановка сильно не менялась, подтянули резервы и пошли в новые атаки. К слову, о том, что ВС РФ в северном пограничье Харьковщины подготовили серьезные резервы и еще не пускали их в бой, ранее неоднократно заявляли как вражеские, так и наши эксперты.
— плеснул толику оптимизма в суровую реальность украинский боевик.
По его словам, ВСУ на направлении Стрелечья-Глубокое «удалось в полной мере стабилизировать ситуацию». Вот такой доклад украинскому Генштабу точно понравится, вне зависимости от того, насколько он правдивый.
При этом работающий на ГУР украинский телеграм-ресурс военной тематики DeepState публикует новые карты продвижения группировки «Север» ВС РФ в Волчанске и окрестностях, что подтверждает и американский Институт изучения войны. Видео с геолокацией от 12 июня показывает, что группа российской пехоты при поддержке бронетехники продвинулась к югу от улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке Волчанска. Также ВС РФ заняли здания на северо-востоке города в районе Агрегатного завода, продвинувшись на 200 метров вглубь.
В свою очередь, в сегодняшней оперативной сводке старший офицер пресс-службы группировки «Север» РФ Ярослав Якимкин сообщил о продвижении в глубину обороны противника на севере Харьковщины. Активно работает артиллерия и авиация. Нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й и 127-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Нескучного, Липцов, Тихого, Избицкого, Жовтневого, Волчанска, Старицы. В ходе огневых ударов ВС РФ и шести безуспешных контратак противник за сутки потерял почти 200 боевиков, одну САУ Krab, РСЗО БМ-21 «Град». Еще уничтожены четыре склада с боеприпасами.
Информация