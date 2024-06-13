В суд поступило дело следователей-«рекордсменов», получивших самую крупную взятку в истории РФ
В Балашихинский городской суд Московской области поступило дело следователей-«рекордсменов», получивших самую крупную взятку в истории РФ. В деле о рекордной мзде фигурирует два человека.
Об этом сказано в карточке, находящейся в базе судебного органа.
- указано в ней.
День, когда в суде будет рассматриваться их дело, пока не определен.
Подозреваемые, работавшие в Следственном комитете России в Тверском районе Москвы, обвиняются в получении взятки в размере более 2,7 тысячи биткоинов, что эквивалентно 7,3 миллиарда рублей. Эта сумма является частью средств, которые майор юстиции Тамбиев и его подчиненная старший лейтенант Ляховенко вымогали у представителей хакерской группировки Infraud Organization.
Сначала планировали рассматривать дело в одном из московских судов. Но затем рассмотрение по просьбе Генеральной прокуратуры решили перенести в Подмосковье, так как Тамбиев мог иметь рычаги воздействия на столичные судебные органы.
35-летний майор и 27-летняя старший лейтенант обвиняются в нескольких случаях получения взяток в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и фальсификации доказательной базы. Тамбиев на момент ареста в марте 2022 года возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы, а Ляховенко была у него в подчинении. «Рекордная» взятка была получена ими от хакеров, дело которых они вели.
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