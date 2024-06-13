В суд поступило дело следователей-«рекордсменов», получивших самую крупную взятку в истории РФ

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В суд поступило дело следователей-«рекордсменов», получивших самую крупную взятку в истории РФ

В Балашихинский городской суд Московской области поступило дело следователей-«рекордсменов», получивших самую крупную взятку в истории РФ. В деле о рекордной мзде фигурирует два человека.

Об этом сказано в карточке, находящейся в базе судебного органа.

Зарегистрировано дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны

- указано в ней.

День, когда в суде будет рассматриваться их дело, пока не определен.

Подозреваемые, работавшие в Следственном комитете России в Тверском районе Москвы, обвиняются в получении взятки в размере более 2,7 тысячи биткоинов, что эквивалентно 7,3 миллиарда рублей. Эта сумма является частью средств, которые майор юстиции Тамбиев и его подчиненная старший лейтенант Ляховенко вымогали у представителей хакерской группировки Infraud Organization.

Сначала планировали рассматривать дело в одном из московских судов. Но затем рассмотрение по просьбе Генеральной прокуратуры решили перенести в Подмосковье, так как Тамбиев мог иметь рычаги воздействия на столичные судебные органы.

35-летний майор и 27-летняя старший лейтенант обвиняются в нескольких случаях получения взяток в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и фальсификации доказательной базы. Тамбиев на момент ареста в марте 2022 года возглавлял следственный отдел СК по Тверскому району Москвы, а Ляховенко была у него в подчинении. «Рекордная» взятка была получена ими от хакеров, дело которых они вели.
20 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:08
    Кто охраняет, контролирует, надзирает то... а вот тут варианты, вплоть до таких, "рекордов"!
    Такое бывает везде, но это никак ни радует ни нас, ни кого то ещё.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 11:25
      Цитата: rocket757
      Такое бывает везде, но это никак ни радует ни нас, ни кого то ещё.

      Да уж, радости мало, когда борцы с преступностью на уровне СК РФ начинают занимать призовые места в рейтинге коррупционеров. С государевых людей спрос особый - наказание только по верхней планке статьи УК, без всяких "смягчающих обстоятельств". Просто позор позорный, но хорошо хоть то, что этот случай вскрыт и стал публичным - наверняка контроль за контролёрами усилится.
      1. al3x Звание
        al3x
        +6
        Сегодня, 11:30
        Чему удивляться, если у нас начальники управления по борьбе с коррупцией периодически становятся фигурантами уголовных дел за коррупцию, т.е. самые главные коррупционеры в цепочке другими словами.
        1. Breard Звание
          Breard
          +1
          Сегодня, 11:55
          Хм... было бы странно. А эти,что якобы "попались", просто не "поделились с начальством!
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:28
        Подозреваемые, работавшие в Следственном комитете России

        Хотелось бы услышать заявление г-на Бастрыкина по этому поводу и какие следственные действия ведутся по этому преступлению. Наверняка этих оборотней СК в доле не два человека, а целая мафия.
  2. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +2
    Сегодня, 11:10
    Не очень то "радуют" подобные рекорды!
    То соревнуются кто богаче, теперь кто больше взятку взял. laughing
    Далее:
    Кто больше срок получил! laughing
  3. SOUL16 Звание
    SOUL16
    +2
    Сегодня, 11:13
    Ну чистые русаки , Иванов и Петрова. хотя Васильева ,то же наша.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 11:14
    Сдается мне, что хакеры майора собирались жёстко кинуть, а может и сделали это.
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    +5
    Сегодня, 11:15
    Все таки в биткойнах удобнее.А то вон Захарченко чуть стены в своих квартирах не разломал,когда туда миллиарды впихивал.Биткойн более компактен.И более анонимен
    1. Ivan F Звание
      Ivan F
      +1
      Сегодня, 11:29
      Но и потерять его в разы легче. Поэтому кэш всегда рулит и "грамотные ребята", вкладываются в него.
  6. Трус Звание
    Трус
    +1
    Сегодня, 11:17
    Хм, что ж там хакеры натворили, что готовы/могли были заплатить такую взятку?
  7. rs777 Звание
    rs777
    +3
    Сегодня, 11:21
    Ляховенко... Тамбиев... Как эти люди попали в Следственный комитет? Или это такой же проходной двор, как южная граница РФ? А давайте весь СК РФ уволим и примем на работу высококвалифицированных среднеазиатских и, особенно, западноукраинских мигрантов - сразу решим все проблемы с преступностью.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Сегодня, 11:39
      Как эти люди попали в Следственный комитет?
      Туда могут другие попасть?
  8. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 11:23
    Есть такие должности и их немало, мэры, судьи, таможенники, заместители министров и министры и т.д. на которых пребывание в течение 5 лет должно автоматически заканчиваться посадкой на 10 с конфискацией имущества и арестом банковских счетов у чиновника и его родни, на которую все тщательно переписано.
    И не надо время тратить на судебные тяжбы - там и так все очевидно, отработал, отсидел, свободен.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:16
      таможенники
      - отработал 12 лет на таможенном посту в автомобильном пункте пропуска, старший инспектор- оформленец. Палат каменных и Гелендвагена не заработал. У родни- ничего не переписывал на них.

      Не надо судить по себе людей - приходившие с большой лопатой бабки грести - уходили очень быстро. Когда понимали что больших бабок нет и не предвидится, а работать приходиться за троих.
  9. DenVB Звание
    DenVB
    +2
    Сегодня, 11:28
    Интересно, сколько места займут в особняке 2,7 тысячи наличных биткойнов.
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 11:47
    дело следователей-«рекордсменов
    Впереди планеты всей wink
  11. Галеон Звание
    Галеон
    +1
    Сегодня, 11:56
    Думается, что процент схваченных кривоохранителей... сильно меньше одного. На одних мигрантов только посмотреть, и можно ментов полками арестовывать и сажать.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 12:19
      На одних мигрантов только посмотреть, и можно ментов полками арестовывать и сажать. из 20 млн типа официально бедных - как минимум 18 млн не платит налогов получая вчерную /в серую и на вахтах.
      Всяко больше- чем мигрантов и ментов вместе взятых.
  12. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    0
    Сегодня, 12:50
    Сомнительно, что начальник отдела и простой следователь брали взятки только для себя. Понятно, что работают по факту, но ведь ежу понятно, что в Тверском районе Москвы от этих взяток живут десятки должностных лиц от судьи до прокурора, не говоря ужео непосредственном начальнике.