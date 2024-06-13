Столтенберг: Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликта

33
Столтенберг: Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликта

Генсек НАТО решил, что сам вправе определять, что в украинском конфликте эскалацией является, а что - нет.

Сегодня Столтенберг заявил, что удары по территории России натовским оружием он, видите ли, эскалацией конфликта не считает.



Так же Столтенберг утверждает, что и примение против международно признанной территории России истребителей F-16 американского производства, тоже "не будет эскалацией конфликта".

Что ж... Если логика натовского функционера такова, то, руководствуясь аналогичными соображениям, вполне можно заявить, что и российские удары по тем аэродромам НАТО, где решат покрывать "поставленные Украине" F-16 тоже никак не станут эскалацией. Да и любые другие удары российским оружием по объектам НАТО, например в третьих странах неизвестными повстанцами, тоже, безусловно, не приведут к эскалации. Не так ли, г-н Столтенберг?
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +5
    Сегодня, 11:14
    Генсек НАТО решил, что сам вправе определять, что в украинском конфликте эскалацией является, а что - нет.

    именно так и есть! (к великому сожалению!!!!)
    1. Бомба Звание
      Бомба
      +8
      Сегодня, 11:30
      Все верно, сопли надо было меньше жевать. Ну дадут джавелины, ладно, дадут танки, ничего страшного, ракеты дали и это не беда. И самолеты собьем. А то, что прилетает не хило и наши военные погибают из-за "стратегов" - все молчком.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +1
        Сегодня, 12:22
        Белый дом очень спокойно ответил на все угрозы России, даже чересчур вежливо. Саливан сказал "То, что говорит Владимир Путин и официальный российские лица и то, что они делают - это две большие разницы". Фактически нас макнули в то, что мы балаболы и пустобрехи и это очевидно на Западе уже всем. Потерять репутацию очень легко, восстановить же крайне сложно.
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +4
    Сегодня, 11:17
    Х-101 хуситам!
    Искандер Венесуэле!

    И вообще, пора организовать ползучее партизанское движение против англосаксов и их вассалов!
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 12:02
      Х-101 хуситам!
      Искандер Венесуэле

      у самих не хватает, а вы готовы раздать всем подряд?!...и остаться в дырявых штанах?!
      1. Рус_80 Звание
        Рус_80
        -2
        Сегодня, 12:27
        А с чего Вы решили, что " у самих не хватает"?
  3. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 11:19
    Сегодня Столтенберг заявил, что удары по территории России натовским оружием он, видите ли, эскалацией конфликта не считает.

    А как насчет прилета Искандера, Кинжала или Циркона по штаб-квартире НАТО?
    Тоже вроде никакой эскалации, так, текущие неприятности.
    1. yuliatreb Звание
      yuliatreb
      +3
      Сегодня, 11:45
      Вы сказочник, на такой серьезный шаг наше правительство вряд ли пойдет. Это надо было сделать ещё вчера.
  4. Pete Mitchell Звание
    Pete Mitchell
    +1
    Сегодня, 11:19
    Пока западная публика не увидит свои цинки, возвращенные к посольствам например, столтенбарги & со будут толкать всех в пропасть. Симпатична мне Захарова, но время постоянных переживаний и упреков прошло….
    1. Физорг Звание
      Физорг
      +2
      Сегодня, 11:25
      Мария асс в своем деле. И громит врага на своем фронте. Но ее оружие не ракеты и дроны......
    2. Рус_80 Звание
      Рус_80
      +3
      Сегодня, 11:30
      Согласен. Прошло время предупреждений, протестов и красных линий. Пришло время "щелчка по носу".
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        -1
        Сегодня, 11:34
        Цитата: Рус_80
        Согласен. Прошло время предупреждений, протестов и красных линий. Пришло время ….

        Цитата: Физорг
        Мария асс в своем деле. И громит врага на своем фронте...
        Неумных необходимо приучать, как Павлов собачек: не будете слышать нас, придут Башировы и Петровы. Пусть она не применяет оружие, но хорошо бы ее слова подкреплять действиями.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 11:46
          не будете слышать нас, придут Башировы и Петровы
          Для начала необходим убеждающий пример, а потом пугать. Для начала можно выбрать протухшего Клоуна wink
          1. Pete Mitchell Звание
            Pete Mitchell
            -1
            Сегодня, 12:06
            Цитата: Голландец Михель
            Для начала необходим убеждающий пример, а потом…
            А забирать свои цинки от посольств в Москве под камеры - это не убеждающий пример для западной публики? Вы думаете они к этому готовы? Нет, они как эльфы в розовых очках. На клоуна всем плевать, они завтра другого назначат
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 11:24
    Он у психиатра доавно проверялся то...Встолбенхер? am
    Сегодня Столтенберг заявил, что удары по территории России натовским оружием он, видите ли, эскалацией конфликта не считает

    Считаю что ядерные нестратегические удары по аэродромам с Ф-16 тоже не будет считаться эскалацией конфликта lol soldier
  6. Ivan F Звание
    Ivan F
    +6
    Сегодня, 11:24
    Штаты готовятся к уже более серьёзным ударам по Крыму и южному направлению при помощи эфок. Хватит ли духу на ответ, ведь де юре это будут якобы украинцы.
  7. курвиметр Звание
    курвиметр
    +6
    Сегодня, 11:26
    Одна говорящая голова сказала, другая говорящая собьёт... "Будем щелкать как орехи" smile
  8. kvv Звание
    kvv
    +1
    Сегодня, 11:28
    в принципе он прав ибо за этим никаких ответов со стороны кремля не последует, ну кроме угроз , но на них уже никто внимания не обращает, г. Путин уже давно не "ху из мистер Путин", его болтовню уже не воспринимают как реальную угрозу
  9. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 11:33
    А как же прокачка азербайджанского газа через территорию РФ и далее через незалежную в замерзающую Европу? Ведь может пострадать трубопровод. А реально ситуация патовая. Нет политической воли с одной стороны, а с другой, нельзя сбивать самолёты, пуляющие ракетами по твоей территории, находящиеся не в твоём воздушном пространстве.
  10. A17ttt
    A17ttt
    -2
    Сегодня, 11:35
    А что так слабо новость подана?

    Почему не развернута мысль говорящей головы о том, что он это считает - защитой со стороны Укров?!
  11. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    -1
    Сегодня, 11:36
    А нельзя сделать, чтоб Столтенберг чисто случайно наелся поганых грибов? Или шарфом задушился как Березовский. Достал своими тупыми высказываниями, ястреб недоделаный.
  12. spirit Звание
    spirit
    +5
    Сегодня, 11:51
    , что и российские удары по тем аэродромам НАТО, где решат покрывать "поставленные Украине" F-16 тоже никак не станут эскалацией.

    Да да конечно)Рублевские "стратеги" только в твиттере герои, а на деле на 3 год войны даже командование ВСУ уничтожить не могут ,которое даже не прячутся, у них уже и президент не легеттмный , но даже и его кишка тонка ликвидировать.И на этом фоне ,наивные ,все ведут разговоры о каких то ударах по каким то базам НАТО))))самим то не смешно!!!
  13. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 11:56
    Нам нужно официально заявить, что в случае применения самолетов F-16 по российской территории, мы вынуждены будем симметрично ответить и не только по аэродромам базирования самолетов в европе. Скажем, если они ударят по инфраструктуре или по гражданским объектам на территории нашей страны, то почему в качестве ответа мы должны бомбить только аэродромы базирования? Мы тоже будем атаковывать инфраструктуру и гражданские объекты страны, с которой была произведена агрессия в наш адрес.
    1. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 12:16
      и не только по аэродромам базирования самолетов в европе

      Каким самолётам в Европе?)))Зеленский по приказу которого каждый день погибают наши солдаты и обстреливают наши территории ,свободно гуляет по фронту с ксивой"гарантии безопасности" а гентаб ВСУ свободно сидит на свежем воздухе в Киеве.Как можно быть таким наивным )С уважением hi
    2. Егоза Звание
      Егоза
      -2
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Игнатий555
      в случае применения самолетов F-16 по российской территории, мы вынуждены будем симметрично ответить

      Так надо не только заявлять, но и действовать. Молча, можно и без заявлений.
  14. К-50 Звание
    К-50
    -2
    Сегодня, 11:56
    Столтенберг: Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликта

    Де бил? belay
    В этом случае Россия будет сбивать ВСЕ фу-16 в округе своих границ!!!
    Ну а что, вдруг супостат подкрадывается. Что нам теперь подлетать к нему и знаки гос принадлежности разглядывать? радар то их не отображает. request
    Теперь всем странам около наших границ придётся держать свои фу-16 по дальше, дабы нас не провоцировать и попасть под горячую руку (ракету). yes
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      -2
      Сегодня, 12:03
      вы правы, судя по его высказыванию, что "Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликта" он точно неумный человек или нас таковыми считает. А ничего, что у нас ЯO есть, готовое к применению по сша и европе ? Грибов наверное наелся не съедобных.
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +1
        Сегодня, 12:16
        И как вы думаете после того как Ф-16 разбомбит какой-то аэродром на территории России мы бахнем ядерной по Германии? Или хотя бы Румынии?
  15. Taskhyl
    Taskhyl
    +2
    Сегодня, 11:57
    Эскалация конфликта возможна только в случае нанесения ударов РФ по обьектам, расположенным на территории стран НАТО! Все остальное-болтовня никчёмная.
  16. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -1
    Сегодня, 12:06
    Всё идёт к тому, что человечество из за благих намерений увидит Апокалипсис, но уже XXI века.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Всё идёт к тому, что человечество из за благих намерений увидит Апокалипсис, но уже XXI века.

      Кстати, тут объявляют про сильнейшие магнитные бури следующие два дня и возможны серьезные проблемы с электроникой и прочим. Может под эти бури и запустить че-нить весомое? А ежели будут претензии высказывать, то "это не мы, это бури виноваты" laughing
  17. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 12:15
    Приучили их что им все можно и ничего за это не будет …
  18. АВП 518 Звание
    АВП 518
    0
    Сегодня, 12:32
    "Если человеку долго на бить е, виноват лицо, ему начинает казаться,что он военный эксперт"
    Сунь Цзы, "Искусство войны"