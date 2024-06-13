Столтенберг: Применение F-16 против территории России не станет эскалацией украинского конфликта
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Генсек НАТО решил, что сам вправе определять, что в украинском конфликте эскалацией является, а что - нет.
Сегодня Столтенберг заявил, что удары по территории России натовским оружием он, видите ли, эскалацией конфликта не считает.
Так же Столтенберг утверждает, что и примение против международно признанной территории России истребителей F-16 американского производства, тоже "не будет эскалацией конфликта".
Что ж... Если логика натовского функционера такова, то, руководствуясь аналогичными соображениям, вполне можно заявить, что и российские удары по тем аэродромам НАТО, где решат покрывать "поставленные Украине" F-16 тоже никак не станут эскалацией. Да и любые другие удары российским оружием по объектам НАТО, например в третьих странах неизвестными повстанцами, тоже, безусловно, не приведут к эскалации. Не так ли, г-н Столтенберг?
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