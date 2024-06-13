Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ на целом ряде участков фронта

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Украинские ресурсы сообщают о продвижении ВС РФ на целом ряде участков фронта

По данным украинских ресурсов, в течение минувших суток подразделения ВС РФ продвинулись на ряде участков линии боевого соприкосновения. В частности, отмечается продвижение на Покровском (Красноармейском) направлении.

Как сообщает украинский портал Deep State, российская армия продвинулась южнее населенного пункта Новоалександровка, расположенного к северо-западу от Очеретино в районе трассы Покровск-Константиновка. Кроме того, отмечается продвижение российской армии в районе Новопокровского, Невельского и в направлении Карловки, через которую ведет трасса на Покровск (Красноармейск), являющийся важным логистическим узлом боевиков киевского режима в оккупированной Киевом части ДНР.





Кроме того, украинский Генштаб в своей сводке отмечает обострение ситуации в районах населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Евгеньевка, Новопокровское и Новоселовка Первая, а также продвижение российских сил в южных кварталах населенного пункта Красногоровка.

Украинские источники также вынуждены признать наличие контроля ВС РФ в северной части Старомайорского на бывшем Времьевском выступе, таким образом практически все территориальные приобретения киевского режима в результате прошлогоднего "контрнаступления" ВСУ к настоящему времени нивелированы.



Согласно карте, опубликованной украинским военным порталом Deep State, подразделения ВС РФ также продвинулись в районе Волчанска в Харьковской области и закрепились в районе Агрегаторного завода в самом городе.
3 комментария
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +7
    Сегодня, 12:02
    Новостные ресурсы сообщают об ударе ВКС России по аэродрому Борисполь (Васильково) горят топливохранилища, уже 30 часов потушить не могут. Сейчас бы по тушильщикам еще раз вдарить, что б веселей им было.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:20
    В инете о чем только не пишут...
    Врут много, во только на карте, потом, все будет отражено... ещё и на кладбища ряды упокоеных будут уходить дальше и ещё дальше.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:49
    Банда смоделировала идеальную для себя ситуацию вести войну не вступая в войну. Им до фонаря эти продвижения туда-сюда, горы трупов, запах пороха и горелого мяса - они управляют, подливая бензина в огонь, они диктуют, что бы там не происходило на поле боя и эту инициативу пока никто не перехватил.