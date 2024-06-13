Немецкое издание: Берлин тормозит переговоры по новому пакету антироссийских санкций

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Немецкое издание: Берлин тормозит переговоры по новому пакету антироссийских санкций

Попытка принятия очередного пакета станций против России со стороны Европейского союза неожиданно натолкнулась на сопротивление Германии.

Как сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах, правительство ФРГ тормозит обсуждение в ЕС пакета антироссийских санкций.



Берлин не устраивают некоторые меры, включённые в этот пакет, и он добивается внесения в него изменений, что и ведёт к затягиванию введения новых санкций, пишет DPA.

Издание отмечает, что целью нового пакета санкций является противодействие обходу Россией уже имеющихся ограничений. Однако в Германии боятся, что это может нанести ущерб немецким компаниям. Не поддерживают в Берлине и меры против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС - российский аналог международной системы SWIFT).

Пакет предусматривает также запрет использования некоторых европейских портов для отправки российского сжиженного природного газа в третьи страны.

DPA назвала Германию «новой Венгрией» в ЕС в вопросе санкций против России. Если бы не немецкие власти, новые санкции, по данным издания, должны были ввести уже сегодня, 13 июня – в день начала саммита G7 в Италии.

Напомним, что предыдущий 13-й по счету пакет антироссийских санкций был введён ЕС в годовщину начала СВО 24 февраля этого года.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:56
    «Однако в Германии боятся, что это может нанести ущерб немецким компаниям» —

    — Это после подрыва "Северных потоков" ...
    (Потеряв голову, по волосам не плачут)
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 11:58
    Неужели, наконец, до немцев дошло, что санкциями они пилят сук, на котором сидят? winked
  3. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 12:03
    Ох, не верю я в разумность немчуры, сейчас янки им вдуют ведерную клизму и все подпишут.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:04
    Издание отмечает, что целью нового пакета санкций является противодействие обходу Россией уже имеющихся ограничений.
    . Ну дурь бесконечная! Запрещать, практически нечего, зато накладывать запреты на запреты можно до бесконечности! "работают чинуши, активничают"!.... самое прикольное, что страдают от той работенки именно те, кто содержит ту шайку лейку fool
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: rocket757
      Ну дурь бесконечная!

      Что касается новых санкций, то да.
      А что касается Шольца, скорее нет.
      Удрать, как Сунаку, ему не дадут.
      Пример Макрона - подтверждает.
      Вот он и крутится как может:
      1. Договор по нераспространению
      ракетных технологий не нарушает.
      Таурусы (500 км) он 404 не дает.
      2. Если в Штатах наметился шухер,
      то, возможно, он увидел шанс что-то
      выкружить для Германии. Пусть. hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:42
        Что там Германии надо??? Риторический вопрос, это для нас, а бюргер пусть сами кумекают, кто и что им нужно.