Попытка принятия очередного пакета станций против России со стороны Европейского союза неожиданно натолкнулась на сопротивление Германии.Как сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах, правительство ФРГ тормозит обсуждение в ЕС пакета антироссийских санкций.Берлин не устраивают некоторые меры, включённые в этот пакет, и он добивается внесения в него изменений, что и ведёт к затягиванию введения новых санкций, пишет DPA.Издание отмечает, что целью нового пакета санкций является противодействие обходу Россией уже имеющихся ограничений. Однако в Германии боятся, что это может нанести ущерб немецким компаниям. Не поддерживают в Берлине и меры против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС - российский аналог международной системы SWIFT).Пакет предусматривает также запрет использования некоторых европейских портов для отправки российского сжиженного природного газа в третьи страны.DPA назвала Германию «новой Венгрией» в ЕС в вопросе санкций против России. Если бы не немецкие власти, новые санкции, по данным издания, должны были ввести уже сегодня, 13 июня – в день начала саммита G7 в Италии.Напомним, что предыдущий 13-й по счету пакет антироссийских санкций был введён ЕС в годовщину начала СВО 24 февраля этого года.

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