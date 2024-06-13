Сегодня в Ереване начались новые массовые акции за отставку премьера Пашиняна

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Сегодня в Ереване начались новые массовые акции за отставку премьера Пашиняна

В столице Армении не утихают многотысячные протестные акции против политики правительства и за отставку главы кабмина Никола Пашиняна. Поводом для них стало решение руководства страны завершить юридическую демаркацию границы с Азербайджаном, в ходе которой под контроль Баку перейдет сразу несколько приграничных населенных пунктов.

Не столько формальным, сколько духовным лидером протестующих выступает богослов и клирик Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий Тавушскую епархию. Именно как раз в селе Тавуш, которое в ходе договоренностей Еревана и Баку должно стать территорией Азербайджана, ранее и начались стихийные митинги.



Накануне Пашинян в ходе ночного заседания правительства заявил о планах по выходу республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это еще один шаг в череде осуществленных ранее по разрыву исторических многовековых связей с Россией в угоду Западу. Это все, а также курс действующего правительства в сторону Турции, Азербайджана и США возмущает население.

До вчерашнего дня митинги были исключительно мирные. Но 12 июня и минувшей ночью полиция проявила агрессию к протестующим. Собравшиеся у здания парламента люди, в том числе, выражали недовольство откровенно проамериканской позицией властей. При этом некоторые эксперты высказывают мнение, что организацией протестов в Армении через оппозицию занимаются Турция и Азербайджан.

Следственный комитет Армении уже возбудил уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков» после стычек протестующих и полиции. Десятки задержанных и раненых — это результат попытки штурма парламента демонстрантами вчера вечером. Сообщается, что полиция применила шумовые гранаты.

Пресс-служба Минздрава Армении сообщает, что в ходе стычек у здания парламента пострадали 101 человек, 85 человек были выписаны после оказания первой помощи, остальные госпитализированы. Среди пострадавших есть как полицейские, так и протестующие. При этом в сети публикуются фотографии снайперов, как утверждается, разместившихся в здании парламента в Ереване. Что-то это все сильно напоминает…



Сегодня с утра акции протеста в армянской столице продолжились. В прессе пишут, что требующие отставки Пашиняна тысячи людей двинулись шествием по городу и собрались у здания кабмина, которое уже окружено полицией. Акцию возглавляет лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян.

Премьер-министр Армении пояснил, что его отношение к ОДКБ может измениться, если Беларусь выйдет из организации или если ее президент принесет свои извинения. Поводом для недовольства армянского премьера стали недавние заявления Лукашенко во время поездки в Азербайджан. Конкретные цитаты белорусского президента, возмутившие его, Пашинян не привел. Кроме того, премьер Армении назвал выход из ОДКБ «следующим логическим шагом». Но когда это произойдет, он сам не знает.

Между тем Вашингтон уже прорабатывает с Ереваном заключение некоего соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. На деле это означает, что Армения в экономическом, политическом и военном отношениях станет следовать указаниям США. Естественно, это не в интересах России, веками имеющей высокое влияние на Кавказе.

Кто бы не стоял за протестами в Армении, интересно, как отреагирует Запад на то, что в стране, которую США уже считают «своей», произойдет «цветная революция», которые так любят проводить в других государствах англосаксы и их сателлиты. При этом в результате будет свергнуто как раз западное марионеточное правительство.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:22
    Власть будет себя защищать, по любому... индульгенцию на любые действия ему забугорные хозяева выпишут, как всегда.
    1. kebeskin Звание
      kebeskin
      +1
      Сегодня, 12:30
      Покажут демократические ценности во всей красе. Ведь протесты считаются проявлением демократии только когда они идут в интересах определенных элит.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:38
        Так давно известно, что дермократия, это власть полосатиков, типа, народа!!! Хотя народ и там, как то побоку, когда политиканы обслуживают тех, кто подлинный хозяин с раны и их тоже, богатеи там заправляют всем и вся!
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:53
      2-х тысячный контингент российских миротворцев вчера полностью покинул Нагорный Карабах, теперь бы 1,5 млн. контингент армян с России отправить в Армению для паритета и лучшего взаимопонимания. Как вишенка на торте Пашинян отозвал посла с Белоруссии требует извинений за якобы что они Азербайджан поддерживают, ну ну соровская подстилка еще что-то требует, за бороду и пинком под копчик.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 12:30
    Пашинян в ходе ночного заседания правительства заявил о планах по выходу республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    По ночам ничего хорошего правительство не решит. А что же днем им мешает заседать? Или драпать ночью удобнее?
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 12:32
    Власть должна быть в руках народа, а не марионетки Англосаксов. Берите пример хотя бы с Грузин в последнее время.
  4. Yamans
    Yamans
    0
    Сегодня, 12:40
    Не скинут Пашиняна там максимум пару тысяч человек это не миллион или 500тысяч
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 12:40
    Главное России, по своей "душевной доброте," не влезть в армянские "разборки" и не "кормить" их потом. Все-равно "не в коня корм".
  6. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:41
    Вряд ли такая маленькая страна, как Армения, сможет проводить самостоятельную внешнюю политику.
  7. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:46
    у здания кабмина, которое уже окружено полицией

    многотысячные протестные акции

    Я думаю тут полиция окружена laughing