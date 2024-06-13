В Белом море начались ходовые испытания многоцелевой атомной подлодки «Архангельск» проекта «Ясень-М»
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Многоцелевая атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» покинула достроечную стенку «Севмаша», выйдя в море в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщают российские ресурсы.
АПЛ «Архангельск» 11 июня впервые покинула территорию «Севмаша» и вышла на ходовые испытания, которые пройдут в Белом море. На данный момент по срокам испытаний данных нет, по ранее озвученным планам передача субмарины в состав флота должна состояться в декабре этого года, как говорится, «под елочку». Предварительно, «Архангельск» войдет в состав Северного флота.
АПЛ «Архангельск» является четвертой в серии и третьей серийной многоцелевой атомной подлодкой проекта «Ясень-М» после головной «Казань», первой и второй серийных «Новосибирск» и «Красноярск» соответственно. Заложена 19 марта 2015 года, выведена из эллинга и спущена на воду 29 ноября 2023 года.
На сегодняшний день в составе российского флота несут службу четыре многоцелевых атомных субмарины: головная и единственная АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск», головная АПЛ модернизированного проекта 885М «Ясень-М» «Казань», первая и вторая серийные «Новосибирск» и «Красноярск». Субмарины имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. Основное оружие многоцелевых «Ясеней» — это ракеты «Калибр» и «Оникс», в дальнейшем — гиперзвуковые «Циркон».
https://paluba.media/
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