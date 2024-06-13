Американская разведка внимательно отслеживала передвижения российской военной эскадры по пути на Кубу

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Американская разведка внимательно отслеживала передвижения российской военной эскадры по пути на Кубу

Рядом с корабельной ударной группировкой ВМФ России, направлявшейся в Гавану и прибывшей туда вчера, были замечены противолодочные самолеты и вертолеты ВМС Соединенных Штатов, в том числе, P-8A Poseidon. Кроме того, неподалеку от российских военных кораблей проводят патрулирование беспилотники США, оснащенные оптико-электронными, радиолокационными и радиотехническими устройствами.

Об этом сообщает ряд интернет-ресурсов РФ.



Таким образом, можно сделать вывод, что американская разведка внимательно отслеживает передвижения российской эскадры по пути на Кубу. Перед этим она также тщательно наблюдала за группировкой во время проведения ею военно-морских учений.

Чтобы перехватывать и дешифровывать сигналы связи между российскими кораблями и судами, американцы задействовали комплексы радиоэлектронной разведки ES-182 MUCELS, оснащенные пассивными «ножевыми» антеннами. Данная аппаратура размещена на самолетах-разведчиках RC-135V/W. В то же время с бортов P-8A Poseidon производился сброс пассивных направленных радиогидроакустических буев AN/SSQ-53G. С их помощью американские военные отслеживали действия российской малошумной атомной субмарины К-561 «Казань» проекта «Ясень-М».

НАТО проводит усиленную авиаразведку не только в Атлантике, но и гораздо ближе к границам, России. Так, вчера была замечена повышенная активность средств слежения западных стран над Черноморской акваторией. Причем появление здесь самолетов-разведчиков и разведывательных БПЛА стран Североатлантического альянса стало отмечаться в последнее время гораздо чаще, чем раньше.
16 комментариев
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  1. Бледар Звание
    Бледар
    +2
    Сегодня, 12:28
    Неплохо бы провести учения СЯО в карибском бассейне)
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 12:29
    можно сделать вывод, что американская разведка внимательно отслеживает передвижения российской эскадры по пути на Кубу

    Да какие выводы? Всегда и везде отслеживается передвижение военной техники противника и даже союзника. Это обязанность.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:43
      Вывод например в том, что США снимают сигнатуры с нашей подлодки. А вот когда (и главное чем) мы снимали сигнатуры с подлодок США?
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 12:44
        Цитата: blackGRAIL
        А вот когда (и главное чем) мы снимали сигнатуры с подлодок США?

        Вам ответят в МО России. Советую лучше не спрашивать.
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          +1
          Сегодня, 12:47
          Самоуспокаиваетесь? Противолодочная составляющая России находится в глубочайшем упадке. Это наверное самое забытое направление ВС.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            0
            Сегодня, 12:54
            Цитата: blackGRAIL
            Противолодочная составляющая России находится в глубочайшем упадке

            Из этого не следует, что этого нет.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:30
    Американская разведка внимательно отслеживает передвижения российской военной эскадры по пути на Кубу
    . Стандартные действия в данной ситуации...
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +2
      Сегодня, 12:31
      Действительно, было бы странно если бы не заинтересовало полосатых данное ,, мероприятие,,
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +1
        Сегодня, 12:36
        А виновник всему буксир....
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:40
          Нормальный буксир, новый, современный... вообще не понятно, чего они загоношились?
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:32
    «Американская разведка внимательно отслеживает передвижения российской военной эскадры» —

    — Уже эскадра! ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:34
      У страха глаза велики.....
      hi
  5. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:36
    Было бы странно , если б не следили , не перехватывали , не записывали и вообще не уделяли внимания . Даже учитывая , что корабли без ЯО ... Впрочем это вызывает смутные сомнения , особенно в отношении Казани feel
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 12:37
    Это задний двор штатов, там можно и самолёты не поднимать, и так всё видят, это скорее для видимости. Уж у них то развед возможности как ниукого
  7. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +1
    Сегодня, 12:38
    Я бы порекомендовал отправиться на побережье Вирджинии, где находится Пентагон и крупнейшая военно-морская авиабаза в мире Норфолк. Тогда вы увидите, что американцы успокоятся.
  8. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    +1
    Сегодня, 12:49
    какая эскадра :-) один ударный корабль и одна АПЛ и два судна обеспечения ... один эсминец типа Эрл Берг и этой эскадры нет ...