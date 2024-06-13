Американская разведка внимательно отслеживала передвижения российской военной эскадры по пути на Кубу
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Рядом с корабельной ударной группировкой ВМФ России, направлявшейся в Гавану и прибывшей туда вчера, были замечены противолодочные самолеты и вертолеты ВМС Соединенных Штатов, в том числе, P-8A Poseidon. Кроме того, неподалеку от российских военных кораблей проводят патрулирование беспилотники США, оснащенные оптико-электронными, радиолокационными и радиотехническими устройствами.
Об этом сообщает ряд интернет-ресурсов РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что американская разведка внимательно отслеживает передвижения российской эскадры по пути на Кубу. Перед этим она также тщательно наблюдала за группировкой во время проведения ею военно-морских учений.
Чтобы перехватывать и дешифровывать сигналы связи между российскими кораблями и судами, американцы задействовали комплексы радиоэлектронной разведки ES-182 MUCELS, оснащенные пассивными «ножевыми» антеннами. Данная аппаратура размещена на самолетах-разведчиках RC-135V/W. В то же время с бортов P-8A Poseidon производился сброс пассивных направленных радиогидроакустических буев AN/SSQ-53G. С их помощью американские военные отслеживали действия российской малошумной атомной субмарины К-561 «Казань» проекта «Ясень-М».
НАТО проводит усиленную авиаразведку не только в Атлантике, но и гораздо ближе к границам, России. Так, вчера была замечена повышенная активность средств слежения западных стран над Черноморской акваторией. Причем появление здесь самолетов-разведчиков и разведывательных БПЛА стран Североатлантического альянса стало отмечаться в последнее время гораздо чаще, чем раньше.
https://ru.wikipedia.org/U.S. Air Force
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