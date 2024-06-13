Канада поставила Украине первую партию бронетранспортёров в модификации эвакуационных машин
4
Канада начала поставку Украине обещанной бронетехники, первые бронетранспортеры отправляются на Украину. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.
Канадское Минобороны отправило на Украину первые четыре бронетранспортера LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) в модификации эвакуационной медицинской машины. До осени Киев получит десять таких бронемашин из обещанных пятидесяти. Кроме того, канадцы в течение лета подготовят украинских военных к их эксплуатации. Машины новые, прямо с производства.
Первые четыре из 50 новых бронированных машин, собранных для Украины, направляются в ангары ВСУ. Сегодня в Лондоне, провинция Онтарио, видел, как машины погрузили на грузовики. Этим летом украинские военнослужащие будут обучены тому, как ими пользоваться.
— заявил министр.
К Канаде в поставках бронетехники Украине присоединилась Литва, но, поскольку у нее нет собственного производства, то литовцы передают ВСУ партию старых американских бронетранспортеров М113. Правительство этой страны согласовало отправку украинской армии 14 бронетранспортеров. Предварительно вся партия будет доставлена на Украину в течение недели.
Переданные бронетранспортеры предназначены для усиления возможностей Вооруженных сил Украины по разминированию и являются вкладом Литвы в коалицию по разминированию во главе с Исландией.
— говорится в сообщении Минобороны Литвы.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация