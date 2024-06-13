Канада поставила Украине первую партию бронетранспортёров в модификации эвакуационных машин

Первые четыре из 50 новых бронированных машин, собранных для Украины, направляются в ангары ВСУ. Сегодня в Лондоне, провинция Онтарио, видел, как машины погрузили на грузовики. Этим летом украинские военнослужащие будут обучены тому, как ими пользоваться.

Переданные бронетранспортеры предназначены для усиления возможностей Вооруженных сил Украины по разминированию и являются вкладом Литвы в коалицию по разминированию во главе с Исландией.

Канада начала поставку Украине обещанной бронетехники, первые бронетранспортеры отправляются на Украину. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.Канадское Минобороны отправило на Украину первые четыре бронетранспортера LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) в модификации эвакуационной медицинской машины. До осени Киев получит десять таких бронемашин из обещанных пятидесяти. Кроме того, канадцы в течение лета подготовят украинских военных к их эксплуатации. Машины новые, прямо с производства.— заявил министр.К Канаде в поставках бронетехники Украине присоединилась Литва, но, поскольку у нее нет собственного производства, то литовцы передают ВСУ партию старых американских бронетранспортеров М113. Правительство этой страны согласовало отправку украинской армии 14 бронетранспортеров. Предварительно вся партия будет доставлена на Украину в течение недели.— говорится в сообщении Минобороны Литвы.