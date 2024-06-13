Канада поставила Украине первую партию бронетранспортёров в модификации эвакуационных машин

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Канада поставила Украине первую партию бронетранспортёров в модификации эвакуационных машин

Канада начала поставку Украине обещанной бронетехники, первые бронетранспортеры отправляются на Украину. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр.

Канадское Минобороны отправило на Украину первые четыре бронетранспортера LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) в модификации эвакуационной медицинской машины. До осени Киев получит десять таких бронемашин из обещанных пятидесяти. Кроме того, канадцы в течение лета подготовят украинских военных к их эксплуатации. Машины новые, прямо с производства.



Первые четыре из 50 новых бронированных машин, собранных для Украины, направляются в ангары ВСУ. Сегодня в Лондоне, провинция Онтарио, видел, как машины погрузили на грузовики. Этим летом украинские военнослужащие будут обучены тому, как ими пользоваться.

— заявил министр.

К Канаде в поставках бронетехники Украине присоединилась Литва, но, поскольку у нее нет собственного производства, то литовцы передают ВСУ партию старых американских бронетранспортеров М113. Правительство этой страны согласовало отправку украинской армии 14 бронетранспортеров. Предварительно вся партия будет доставлена на Украину в течение недели.

Переданные бронетранспортеры предназначены для усиления возможностей Вооруженных сил Украины по разминированию и являются вкладом Литвы в коалицию по разминированию во главе с Исландией.

— говорится в сообщении Минобороны Литвы.
4 комментария
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  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +2
    Сегодня, 13:00
    Когда наконец будет новость что все погранпереходы и транспортные узлы разгромлены!?
  2. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +3
    Сегодня, 13:13
    Все хранилища топлива нужно уничтожить. Не допускать подвоз топлива к линии фронта. Ни капли бензина и солярки врагу. Выбивать все бензовозы и цистерны. Без топлива они посыпятся.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 13:22
    Да пусть подавяться... сейчас скоро уничтожим, а не потом. Да и не танки - будет сеанс простого секуса без наворотов с фпв дроном good lol
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:07
    Дрова, очередные, следующие... все в одну топку пойдёт.