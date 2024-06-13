Bloomberg: Страны «Большой семерки» договорились о кредите в 50 млрд долларов для Украины за счёт процентов с активов РФ
22
Страны «Большой семерки» (G7) всё же договорились выделить на нужды Украины 50 миллиардов долларов, передаёт американское информагентство Bloomberg.
Сообщается, что деньги будут выделены Соединёнными Штатами, а погашаться кредит будет фактически за счёт России, так как для этого будет использоваться прибыль от российских активов, замороженных в Европе.
Страны G7 решили поделить между собой и возможные риски, связанные, например, со снижением доходов от российских активов или, вообще, их разморозкой. В этом случае европейские страны будут погашать Штатам кредит из своего кармана сообразно размерам их экономик.
По данным Bloomberg, годовая сумма изъятых доходов от замороженных активов России составит 3-5 миллиардов евро, т. е. в лучшем случае займ США будет погашаться десять лет. На Украину же первые деньги начнут поступать до конца года.
Страны G7 должны утвердить это решение на саммите, который начал свою работу сегодня в Италии.
Ранее ряд влиятельных западных СМИ сообщали, что среди стран «Большой семерки» нет согласия в вопросе помощи Украине за счет российских активов. Поэтому, точно об этом можно будет говорить после поступления официальной информации с саммита G7.
www.g7italy.it
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация