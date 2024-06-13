Bloomberg: Страны «Большой семерки» договорились о кредите в 50 млрд долларов для Украины за счёт процентов с активов РФ

22
Bloomberg: Страны «Большой семерки» договорились о кредите в 50 млрд долларов для Украины за счёт процентов с активов РФ

Страны «Большой семерки» (G7) всё же договорились выделить на нужды Украины 50 миллиардов долларов, передаёт американское информагентство Bloomberg.

Сообщается, что деньги будут выделены Соединёнными Штатами, а погашаться кредит будет фактически за счёт России, так как для этого будет использоваться прибыль от российских активов, замороженных в Европе.



Страны G7 решили поделить между собой и возможные риски, связанные, например, со снижением доходов от российских активов или, вообще, их разморозкой. В этом случае европейские страны будут погашать Штатам кредит из своего кармана сообразно размерам их экономик.

По данным Bloomberg, годовая сумма изъятых доходов от замороженных активов России составит 3-5 миллиардов евро, т. е. в лучшем случае займ США будет погашаться десять лет. На Украину же первые деньги начнут поступать до конца года.

Страны G7 должны утвердить это решение на саммите, который начал свою работу сегодня в Италии.

Ранее ряд влиятельных западных СМИ сообщали, что среди стран «Большой семерки» нет согласия в вопросе помощи Украине за счет российских активов. Поэтому, точно об этом можно будет говорить после поступления официальной информации с саммита G7.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:12
    — « "G7" - Семеро козлят("козлят" - это глагол) » ...
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 13:14
      «« "G7" - Семеро козлят("козлят" - это глагол) »©
      Попутно ещё и насвинячат...
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        -3
        Сегодня, 13:28
        Цитата: Васян1971
        «« "G7" - Семеро козлят("козлят" - это глагол) »©
        Попутно ещё и насвинячат...

        Да пугалки все это западные ..Они прекрасно понимают,что будет после того ,как СВО закончится крахом украины и западной коалиции ..Россия ведь спросит ЗА ВСЕ !
        По этому ВВП не экономит на СВО ..Все окупится ,правда жизни павших солдат уже не вернуть,но их дети и внуки и родственники ..Россия раз в столетие отбивается от злобных грабителей и завоевателе неся потери..Но это ВСЕ ради будущего поколения
        Такова историческая миссия наша hi
        Такие дела в танковых и РВСН дивизиях Урала и Сибири
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          -4
          Сегодня, 13:34
          Нельзя прекращать приём препаратов, болезный
        2. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +1
          Сегодня, 13:37
          Суетятся ручонками своими потными, тянутся к чужому по привычке своей англосакской - и хочется и колется и боязно. Если бы могли, то давно всё бы отняли, но .... ответка-то куда сильнее может быть и потому извиваются всячески.
          1. Караванщик Звание
            Караванщик
            +1
            Сегодня, 13:47
            Цитата: ALCA056000
            Суетятся ручонками своими потными, тянутся к чужому по привычке своей англосакской - и хочется и колется и боязно. Если бы могли, то давно всё бы отняли, но .... ответка-то куда сильнее может быть и потому извиваются всячески.

            Они (англосаксы) Сергей за свою историю только грабежами и живут и их хваленная образованность и культура это прикрытие злобной натуры
            У них уже долг зашкаливает под 40 трлн и свои зеленые бумажки продолжают печатать и продавать Эта афера мирового масштаба скоро лопнет и опять англосаксы пытаются разжечь мировую бойню чужими руками ,где все и спишется и еще больше наварятся на горе и разрушениях в мире Они это уже не скрывают !
      2. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 13:37
        Деньги они найдут сейчас и потом, лишь бы не закончились потенциальные військовослужбовці та мобілізовані.
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          +1
          Сегодня, 13:49
          Цитата: frruc
          Деньги они найдут сейчас и потом, лишь бы не закончились потенциальные військовослужбовці та мобілізовані.

          Бандеровйцы уже заканчиваются ,кто на новенького.. soldier
          Могу угадать ..Поляки с прибалтунами..))))
          Попытка будет поджечь Казахстан и т.д. Провокации их известны и по шаблону
          1. Голландец Михель Звание
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 14:19
            Попытка будет поджечь Казахстан
            Когда мы начнем поджигать Северную Ирландию, Шотландию и Уэлльс?
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 14:03
      Давно пора посчитать ущерб,нанесенный России западным оружием.Для предъявления иска,разумеется.
  2. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +2
    Сегодня, 13:18
    Захарова заявила, что Россия «располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».
    (При этом она не стала раскрывать их характер.)
    Симметричные меры, обмен, чтобы ВСУ не финансировать.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +5
      Сегодня, 13:25
      Заодно в ответ на национализацию ихних активов на территории РФ - они наших алигархов потискают.... А то расплавались на яхтах "панимаешь" (с) ЕБН
      Цитата: Andriuha077
      Симметричные меры, обмен, чтобы ВСУ не финансировать.
  3. ulembeck Звание
    ulembeck
    -1
    Сегодня, 13:18
    А что стОят эти их фантики, если они Пэтриоты найти не могут?
  4. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 13:24
    Пора деньги, которые у нас зарезервированы на рублевых счетах для выплат по долгам и кредитам перед европой и сша направить в ВПК и на прочие расходы бюджета России. Дальше медлить просто глупо.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 13:44
      Хороший вариант. Но, в действительности нужно серьёзно воевать с мобилизацией всей промышленности, которая могла бы производить военную продукцию. С мобилизацией запасников в армию в случае если есть чем их вооружить.
  5. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 13:28
    Зеркально изымать активы США и стран ЕС, национализируя имущество, если таковое имеется. Вопрос только в том, имеется ли. Пусть покажут что могут, словами быка не остановить. request
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 13:47
      Цитата: МятныйПряник
      Пусть покажут что могут, словами быка не остановить

      После первого транша в пользу 404 увидим, каков будет ответ.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 13:48
    - Это мой зуб.
    - Он не твой и даже не мой, он ихний!
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 13:51
    Страны «Большой семерки» договорились о кредите в 50 млрд долларов для Украины за счёт процентов с активов РФ

    Ну всё, список основных грабителей уже известен. Осталось только по одному свернуть шею/голову за активы РФ. Или в лучшем случае - национализировать активы G7, если имеются так такого в наличии в РФ.
    Без вариантов.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:06
    Итоги будут подводить потом... если до этого дойдёт, конечно.
  9. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:30
    Выбран единственный вариант, позволяющий и рыбку съесть, и на *** сесть. Сами активы остаются в неприкосновенности, а используются только доходы с них. В случае политической целесообразности, Запад сможет активы разморозить и вернуть РФ вместе с процентами за пользование. Да, эксцесс. Но никакого грабежа :)
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:38
    Интересно ,они хоть подогнали законодательную базу под это изъятие процентов ? С чего вдруг мы должны платить за воров