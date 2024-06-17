Миграционная политика и самоликвидация Европы

Тило Саррацин и самоликвидация Германии

«Дальнейшая массовая иммиграция малограмотных и малокультурных групп из стран Африки, Ближнего и Среднего Востока не решит никаких проблем, но создаст множество новых. Многие не хотят даже слышать об этом. Но если мы и дальше оставим всё как есть, то каждое следующее поколение немцев будет на треть меньше предыдущего, причём образованные слои будут сокращаться особенно сильно... Германия не погибнет внезапно и скоропостижно. Она будет тихо угасать вместе с немцами и демографически обусловленным истощением их интеллектуального потенциала» [1],

«Кайзердом в Шпайере, Ульмский кафедральный собор, мюнхенская Фрауенкирхе, Бамбергский и Кёльнский соборы в форме «предоставления в долгосрочное пользование» были переданы исламской религиозной общине для последующего использования в качестве мечетей. Взамен исламская община гарантировала поддержание этих строений в соответствии с законом о сохранении памятников. Лишь кресты им было разрешено демонтировать или соответственно закрасить, поскольку они оскорбляют религиозные чувства правоверных» [1].

«В сентябре 2009 г. в одном интервью я сформулировал: «Того, кто ничего не делает, я тоже не обязан признавать. Я не обязан признавать никого, кто живёт за счёт государства, но отвергает это государство, не заботится как следует об образовании своих детей и постоянно производит всё новых девчушек в головных платках» [1].

Мигрантские бунты в перспективе ближайших лет

«В сотрясавших Францию в 2005–2006 годах молодежных бунтах социального характера мусульмане выступали зачинщиками беспорядков в окраинных районах крупных городов, прежде всего Парижа, превратившихся в мусульманские анклавы (Клиши-су-Буа). Они организовали собственные комитеты, действовали слаженно и целеустремленно. Ошеломляющими для правительства и истеблишмента были ярость, воинственность, жестокость взбунтовавшейся молодежи в отношении полиции. Радикализация мусульманской молодежи наряду с разрастанием общин благоприятствует активизации в Западной Европе исламо-экстремистов» [3].

Мигрантский бунт в России – страшилка или реальная угроза?

Использованная литература:

[1]. Саррацин Т. Германия: самоликвидация: пер. с нем. / Тило Саррацин. – М. : Рид Групп, 2012.

[2]. Пленков О. Ю. Что осталось от Гитлера? Историческая вина и политическое покаяние Германии. – СПб.: Владимир Даль, 2019.

[3]. Гуляев К. В. Некоторые аспекты организационной и идейно-политической эволюции международного терроризма в условиях глобализации // Политэкс: Политическая экспертиза: Научный журнал. Том 3. № 4. СПб., 2007.