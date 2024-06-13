Замглавы МИД РФ: Никаких перспектив восстановления конструктивного диалога с НАТО нет

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Замглавы МИД РФ: Никаких перспектив восстановления конструктивного диалога с НАТО нет

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил отсутствие каких-либо перспектив восстановления субстантивного (конструктивного, в общих интересах) диалога с НАТО. Основная причина этого заключается в том, что альянс официально объявил РФ прямой и непосредственной угрозой Западу.

Грушко подчеркнул, что все нынешние действия НАТО очевидно направлены на подготовку к возможному прямому военному столкновению с Россией. В частности, учения армий стран альянса свидетельствуют как раз о том, что в настоящее время фактически отброшены все прежние концепции безопасности на основе сотрудничества, и НАТО вернулся к схемам времен холодной войны.



Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что альянс развязал против РФ гибридную войну. В экономической сфере Западом введены тысячи незаконных антироссийских санкций, в идеологической сфере продолжается демонизация России. В рамках этого процесса красноречивым примером является недавнее объявление, что в случае, если НАТО потерпит поражение на Украине, то уже на следующий день Россия якобы непременно вторгнется в Польшу и Прибалтику.

Грушко также добавил, что из последних учений НАТО и из содержания последних документов можно убедиться, что роль ядерных вооружений в военной стратегии и военном планировании НАТО только возрастает. При этом на Западе продолжаются обсуждения возможности размещения американского ядерного оружия на территории Польши и других стран. Россия вынуждена учитывать этот фактор с точки зрения выработки мер нейтрализации.

Заместитель главы МИД резюмировал, что, если бы у Запад был заинтересован в достижении мира на Украине, его линия была бы совершенно другой. Однако, все свидетельствует о том, что Запад абсолютно не интересует дальнейшая судьба Украины - эта территория представляет для НАТО интерес лишь в роли инструмента в стратегической борьбе против России.
20 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +9
    Сегодня, 13:58
    Хм...
    Кто-то не может до сих пор принять реальность:
    НАМ ОБЪЯВЛЕНА ВОЙНА!
    Какой субстантивный диалог?!..
    Ваше время закончилось, господа дипломаты.
    Теперь... Не мешайте пушкам говорить.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:03
      альянс развязал против РФ гибридную войну
      И готовятся к "горячей" ! am
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 14:44
      Зачем дипломатам нужен "диалог" понятно, что бы не остаться без высокооплачиваемой работы. Зачем народу диалог с теми кто хочет тебя уничтожить,...????
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:02
    Замглавы МИД РФ: Никаких перспектив восстановления конструктивного диалога с НАТО нет
    . Да ладно... какой конструктив диологов с НАТО шкой мог быть, был хоть когда то вообще!?!?!?
    Они либо боятся, либо давят, готовы прыгать на костях поверженного противника...
    Кстати, противника выбирают послабее, а на сильного, крепкого, натравливают кого угодно, только не сами!
    В общем, политес, политесом, а сказки про белого бычка, про вразумительных западных пртнеров, задолбали окончательно.
    МОЖЕТ ХВАТИТ?
    Кстати, к мидовцам вопросов нет, они РУПОР... а вот к тем, кто такое придумал/написал/несёт... в общем понятно.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 14:13
      противника выбирают послабее, а на сильного, крепкого, натравливают кого угодно, только не сами

      это точно, но судя по текущей ситуации через год поучаствуют самостоятельно...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 14:36
        Все бывает в первый раз, но до сих пор, ядрёные державы не выступали в конфликт, с себе подобными, так что б по настоящему, без "прокладки", т. с.
        Слишком рискованно, слишком непредсказуемо ... а может наоборот, предсказуемо катастрофично для всех и сразу.
        1. Arzt Звание
          Arzt
          +1
          Сегодня, 14:40
          Все бывает в первый раз, но до сих пор, ядрёные державы не выступали в конфликт, с себе подобными, так что б по настоящему, без "прокладки", т. с.
          Слишком рискованно, слишком непредсказуемо ... а может наоборот, предсказуемо катастрофично для всех и сразу.

          В ВОВ тоже было ОМП. Химическое. Гитлер так и не применил его, хотя уже терять нечего было.

          НАТО может просто начать и вести войну с нами обычным вооружением, а ЯО держать в рукаве. И ждать, когда применим мы первыми. yes
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Сегодня, 14:58
            Первыми, не первыми... потом будет все равно.
            Оно ведь пригодна для применения только тогда, когда у противника ничего подобного нет, а в случае гарантировано отвёртки, все становится очень "скучно", при чем всем и сразу, по крайне мере активным участникам такого конфликта....
            1. Владимир80 Звание
              Владимир80
              0
              Сегодня, 15:04
              в случае гарантировано отвёртки, все становится очень "скучно"

              Включите пожалуйста автопроверку орфографии и грамматики, а то не понятно что вы стараетесь написать!
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 15:09
                Написал, конечно, про ОТВЕТКУ... а так, нюанс, у меня нет гугла и его сервисов, так что косяков более чем много, могут быть и такие, которые в процессе передачи появляются.
  3. fif21 Звание
    fif21
    -1
    Сегодня, 14:25
    Всё всем предельно ясно . Хочешь мира - готовься к войне .Реальность её возрастает . США должны быть уничтожены . hi
  4. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 14:27
    Замглавы МИД РФ: Никаких перспектив восстановления конструктивного диалога с НАТО нет

    Эх представляю я как в 1943 какой то зам Молотова заявляет "Никаких перспектив восстановления конструктивного диалога с Гитлером нет". laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 14:34
    Партнёры отгородившись от нас санкционным забором сами загоняют себя в третью мировую,им для спасения своей экономики нужны наши ресурсы - за даром ,как в " счастливые" 90ые.За деньги для них это уже дорого.Второй раз они уже на грабли наступили,первый КНР.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 14:42
      им для спасения своей экономики нужны наши ресурсы - за даром ,как в " счастливые" 90ы

      Извините пожалуйста, ваш тезис устарел в конце 2022 года, сейчас уже не модно писать про замерзающую Европу, лучше что нибудь про "музыкальные хиты на ПМЭФ", если можно
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:59
        Цена на газ в США меньше 100 $ ,а в Европах? ФРС оставила ставку без изменений,даже с такой ценой на газ ,не могут задавить инфляцию.В Европах сильно развита социалка без неё никак ,а то будет как во Франции. А где деньги взять на социалку?Россия забором.Я читаю с утра именно западную пропаганду,уверяю там весело.Даже норги бастуют с их средней зарплатой более 500 000 руб наши,наверно зажрались.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 15:10
          Вот прикольный скрин с западного ресурса,они на голубом глазу утверждают что экспорт у Газпрома упал из за войны на Украине( посыл ясен - опять ждут что какой-то идиот у нас пойдёт на кремль и сразу всё вернётся на круги своя ,прям сразу wassat )
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:23
        Самый шикарный Роккен Ролл исполнил товарищ Костин на ПМЭФ для запада.Отсолировал их во все шели,причём жестоким образом.
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -1
          Сегодня, 15:26
          товарищ Костин на ПМЭФ для запада.************** их во все ****,причём жестоким образом

          невороятно!!!! на пмэфе и такое происходило, надеюсь этого не видели дети!??! а я тут про "традиционные ценности" размечтался...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 15:34
            Костин на ПМЭФ сказал то что боятся сказать страны Опек+,нам терять уже нечего санкциями со всех сторон обложили.А ситуёвена на рынках углеводородов интересная .Западу всё труднее натягивать сову на глобус.Во всём виноват Путин,он с войной на Украине устроил валотильность цен на ресурсы.Какой он не хороший. bully
  6. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 14:37
    Нет , так нет , сказал Иван , и передернул затвор автомата . soldier