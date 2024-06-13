«Минск должен извиниться»: Пашинян пообещал оставить Армению в ОДКБ, если из организации исключат Белоруссию

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«Минск должен извиниться»: Пашинян пообещал оставить Армению в ОДКБ, если из организации исключат Белоруссию

Армения может остаться в ОДКБ в том случае, если оттуда будет исключена Белоруссия. С таким заявлением выступил Никол Пашинян перед армянским парламентом.

Армянский премьер сделал неоднозначное заявление в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Белоруссии, вернее, ее президента Александра Лукашенко. По словам Пашиняна, Армения может изменить свое отношение к организации, но только если из нее выйдет Белоруссия, также Ереван устроят извинения белорусского лидера. Пока же премьер Армении пообещал не посещать Минск.



Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще.

— заявил Пашинян на заседании парламента.

Как следует из прозвучавшего заявления, Пашиняна не устроила позиция Лукашенко по Нагорному Карабаху, когда белорусский лидер заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе может быть применен в конфликте на Украине. При этом Пашинян сам сдал Карабах Азербайджану, договорившись за спиной руководства непризнанной республики и не став ее защищать.

Однако Пашинян может поменять свое мнение, если Лукашенко найдет «слова извинений», которые «устроят армянский народ». Белорусский лидер пока никак не комментировал высказывания соросенка.
74 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +23
    Сегодня, 13:36
    Что-то Пашиняну "ветром голову надуло" (с) ...... Совсем плохой стал....
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +17
      Сегодня, 13:48
      Да там по моему не ветром, а ураганом голову надуло . Армения обратилась к Франции с предложением разместить у себя военную базу. Ну посмотрим , кто , где и когда будет размещаться . Время покажет.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 13:49
        Армения обратилась или только Пашинян? ИМХО это разные понятия......
        1. Караванщик Звание
          Караванщик
          +5
          Сегодня, 13:58
          Цитата: Nexcom
          Армения обратилась или только Пашинян? ИМХО это разные понятия......

          По ходу Пашинян !!!!!..Я недавно с армянами и под армянскую и под русскую песни танцевали и хлопали друг другу ..Про Пашиняна им гнал ,чтобы гнали соросенка ,те кивали и грустно улыбались Этот клоп впился в Армению и задача его выдавить Россию ! И правильно Батька его послал и ВВП нужно тоже так же ..ЭТО ВРАГ засланец англосаксов ,чтобы стравить народы России ,Азербайджана и Армении..!
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +5
            Сегодня, 14:00
            Бой барабанный, знамен карнавал -
            Король с войны возвратился домой.
            Войну проиграл, полноги потерял,
            Но рад был до слез, что остался живой.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +1
              Сегодня, 14:27
              "И пели солдаты,глотая пыль..И пел с ними вместе король хромой.." laughing
          2. fif21 Звание
            fif21
            +4
            Сегодня, 14:17
            Цитата: Караванщик
            И правильно Батька его послал

            Пусть радуется , что ремнем не выпорол . Какие мы нежные и обидчивые пашиняны . А кто тогда НКР предал, и не признал. Вот ведь гаденыш , и живут же на земле такие . hi
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              +3
              Сегодня, 14:31
              У Пашиняна " виноваты"- все. От Алиева до Лукашенко. Но возле Алиева он даже тявкнуть боится.. Мало ли что малый Алиев надумает.. Нагорный Карабах забрал,может еще что то,забрать.
        2. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +2
          Сегодня, 13:59
          Да похоже пашинян только. Хотя если выбирать меж белорусов и армян (с их то презиком), то лучше белорусы пусть с нами. На них положиться можно
        3. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 13:59
          Ну это хотелки Пашиняна , так думаю . Он с 2023 года все под французов хочет лечь. Это официально , а на самом деле может быть еще раньше все это началось. Поэтому он и отдает спорные территории Азербайджану , для того чтобы не было территориальных споров и можно было подавать заявку в ЕС и НАТО. Ну посмотрим , что у него получится. Иран пока наблюдает.
        4. Zhan Звание
          Zhan
          +1
          Сегодня, 14:21
          Цитата: Nexcom
          Армения обратилась или только Пашинян? ИМХО это разные понятия......

          hi
          Мне вспомнился фильм по рассказам О.Генри. "Трест который лопнул". Джентльмены, тут поезд проходил ? Не могу утверждать что Нет. А почтовый вагон был ? Не могу утверждать, что Да. smile
          hi
        5. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 14:25
          Да забудьте про Армению.Они достойны этого небритого.Его в республике поддерживают многие..
      2. АВП 518 Звание
        АВП 518
        +4
        Сегодня, 13:53
        Проще во Франции открыть Армянскую wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 13:55
          Ары с удовольствие во Францию рванут. Стопудово. Даже без базы.
      3. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        +1
        Сегодня, 14:17
        Там с логистикой все будет очень плохо, опять таки; удобная цель для показательной порки.
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Nexcom
      Что-то Пашиняну "ветром голову надуло" (с) ...... Совсем плохой стал....

      Да у него по жизни ветер один в башке, да ещё мусорный такой ветер laughing laughing
    3. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 13:58
      -Белорусский лидер пока никак не комментировал высказывания соросенка.
      Не тронь гуано,в данном случае Пашиняна,а то воздух завоняет.
    4. Lynnot Звание
      Lynnot
      0
      Сегодня, 14:30
      Что-то Пашиняну "ветром голову надуло" (с) ...... Совсем плохой стал....

      Он просто даёт понять, что это для него невозможно и продолжает работу по расколу.
    5. Грица Звание
      Грица
      0
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Nexcom
      Совсем плохой стал....

      Видимо, недолго осталось... crying
  2. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +7
    Сегодня, 13:38
    Ох зря. Батька на днях топор тестил wink
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +6
      Сегодня, 13:45
      Цитата: АВП 518
      Батька на днях топор тестил

      И из лука стрелял. Как бы не полетела бульба в мальчиша-плохиша.
  3. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 13:43
    нет уж, собрался на выход вот и скатертью ..., в конечном итоге этот все равно выйдет, а Бацьке не за что извиняться
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 13:44
    Он считает что Армения важнее Белоруссии в ОДКБ?)))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 13:45
      Нет, Пашинян считает что он самый главный там.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +1
        Сегодня, 13:47
        Ну так взял бы и исключил Белоруссию из ОДКБ, раз самый главный там))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 13:50
          Он уже и так вон Батьку гнобит, извиняться требует, на поклон прийти заставляет....
          Батько наверно сейчас пока в себя приходит от такой наглости. Как придёт - так ннаверно чего-нить скажет.... Жизненно-запоминающееся скажет.
      2. Караванщик Звание
        Караванщик
        0
        Сегодня, 14:10
        Цитата: Nexcom
        Нет, Пашинян считает что он самый главный там.

        Он главный смердящий там Дмитрий !
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:45
    Интересно кто ему написал такую речуху - посол США в Армении?Эти мастера устраивать на ровном месте ,то что им надо.Надо грамотно очень ответить.США опять под Лукашенко капают, теперь через Пашиняна.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 13:46
      Неее, Батько - вечен ! Под него такие как Пашинян ну никак не могут чего-то там подкапать...... laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 13:50
        Если мы ответим ,Лукашеко скажет зачем мы лезет в его дела,не ответим он скажет почему мы не ставим на место Пашиняна! laughing Это же Лукашенко.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 13:51
          Нуууу.... what Батько он такой... Он могёт такое сказануть.
          1. Караванщик Звание
            Караванщик
            +2
            Сегодня, 14:14
            Цитата: Nexcom
            Нуууу.... what Батько он такой... Он могёт такое сказануть.

            Главное чтобы опять себя не возомнил "многовекторным" )))) А то опять Русский ОМОН придется посылать спасая его от "врага его языка ." bully
            Батьку уважаю ,как государственника ,но как политика по языку его нужно бить иногда ..))))
            Хотя Пашиняну сигнал конкретный пошел и это от России тоже
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 13:47
    «Минск должен извиниться»: Пашинян пообещал оставить Армению в ОДКБ, если из организации исключат Белоруссию

    Вы смотрите, каков наглец Иудян!!!
    Можно закрывать тему о ОДБК для Армении. Пусть идут лесом, т.е. валите в гору, на свой Арарат!
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      0
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Joker62
      на свой Арарат!

      Арарат турецкий.
    2. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 13:59
      Арарат в Турции...тут пролёт...
  7. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +6
    Сегодня, 13:47
    Армения может остаться в ОДКБ в том случае, если оттуда будет исключена Белоруссия. С таким заявлением выступил Никол Пашинян перед армянским парламентом.

    Вот это поворот!
    Мда товарищи армяне, вы с таким Николом далеко пойдете.
    Всех насмешил. Ему прямая дорога к Петросяну в "Кривое зеркало". Там его коллеги по юмористическому бизнесу.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 14:01
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Ему прямая дорога к Петросяну в "Кривое зеркало". Там его коллеги по юмористическому бизнесу.

      Там принимают талантливых людей, а не иди.о.т.ов. Откажут 100%
      1. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        +1
        Сегодня, 14:02
        Откажут 100%

        Да. Вы правы.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 14:04
      Петросян немного умер what а пашиняну к нему пора. Правда Петросян ему не рад будет
      1. Сибирский цирюльник Звание
        Сибирский цирюльник
        0
        Сегодня, 14:52
        С чего бы? Живой, курилка
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +6
    Сегодня, 13:47
    Тут даже думать нечего. Если Пашинян со своим трех миллионным населением хочет выйти и разорвать все отношения. Флаг в руки и барабан на шею. Хотят убить свою страну, их право, пускай убиваются. Мир уже знает примеры и последствия. good
  9. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 13:48
    Пашинян "идётна" лесом и горами....
  10. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 13:48
    И тут Николку понесло...
    Возомнил себя важной птицей.
    Гнать Армению из ОДКБ взашей, демонстративно и громко.
  11. Canecat Звание
    Canecat
    +3
    Сегодня, 13:49
    Однако Пашинян может поменять свое мнение, если Лукашенко найдет «слова извинений»

    Заведомо проигрышная позиция. Григорьич слова найдет, что этот армянский флюгер западного ветра сможет электричество генерировать, будучи подключенным к турбине.
    Нагадить хочет напоследок видимо.
  12. Thumbs Звание
    Thumbs
    +3
    Сегодня, 13:49
    Такие заявления только дискредетируют в его лице само государство.
  13. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:51
    белорусский лидер заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе может быть применен в конфликте на Украине.

    Лукашенко действительно такое сказал? Если да то, что он подразумевал?
  14. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 13:52
    Весёлый парень этот Пашинян. Он случаем в КВНе не участвовал? Поди вместе с Зеленским на одном рояле играл! Без рук разумеется.
    1. Сибирский цирюльник Звание
      Сибирский цирюльник
      0
      Сегодня, 14:54
      ...в роли клавиш, на рояле
  15. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 13:52
    Ай молодца, Минск оказывается виноват. Носато-волосатый клоун. laughing
  16. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 13:53
    По словам Пашиняна

    Может ему еще Батька передернуть должен... ваще берега пашня потеряла... уже монатки собрал и смылся, что его на ближайшем дереве вздернут am
  17. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +6
    Сегодня, 13:53
    Лучше прмянскую диаспоре исключить из России чем Белоруссия из ОДКБ.
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:55
    я фигею с этой женщины с заниженной социальной ответственностью
    он совсем опух?!
  19. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 13:59
    Небритомордасян жжот. Прям в позицию обиженного встал .
  20. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 14:01
    Выкормыш сорроса подрос и начал отрабатывать вложенное? Он думает, что став антиРоссией он получит блага и защиту запада? Посмотрим. В регионе помимо России еще Турция с Азербайджаном имеют свои интересы и взгляды на стороннее военное присутствие. Зря он обостряет.
  21. Taskhyl
    Taskhyl
    -3
    Сегодня, 14:04
    Этот ОДКБ - это РФ с Белоруссией+четыре субъекта, которые ср*ать хотели на первых двоих, да и друг на друга. Вот и все, что можно сказать про эту организацию
  22. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:05
    Это стоит обсуждать?
    Да пофиг, пуска валит, куда его пошлют, в конце концов.
  23. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 14:10
    Батьку на этого , пашинян явно уху ел.
  24. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 14:16
    Три пары пашинянов сменяется, а Батька ещё будет на своём посту.
  25. maiman61 Звание
    maiman61
    0
    Сегодня, 14:17
    Пшёл вон ущербный! Единственно что умеет, получать звиздюлей от Азербайджана!
  26. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 14:18
    Возьмите крепко за фаберже армдиаспоры в России, и этого соросенка не станет.
  27. okean969 Звание
    okean969
    0
    Сегодня, 14:19
    Хотелось бы посмотреть коммент нашего Президента, не завидую пашиняну. Наверное поедут армяне из Бульбондии на родину очень быстро.
  28. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 14:20
    Надо ему жестко ответить, чтобы в следующий раз хорошенько подумал перед тем как говорить. Белоруссия наш стратегический партнер и союзник, что, кстати, нельзя сказать про Армению, по крайней мене при Пашиняне.
  29. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:28
    Армения может остаться в ОДКБ в том случае, если оттуда будет исключена Белоруссия
    И сто Армений не стоят одной Витебской области wink
  30. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 14:31
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Там с логистикой все будет очень плохо, опять таки; удобная цель для показательной порки.

    Тоже так подумал, Даже лучше не придумать, и НАТО ответ и Пашику желание с РФ конфликтовать отбить
    Где то и подстава для Макрона
  31. arski7 Звание
    arski7
    0
    Сегодня, 14:33
    Придёт время, когда большинство армян будут презирать это убожество с ушами! Как в России презирают Горбачёва и Ельцина за сдачу всего и вся Западу.
    1. Касатик Звание
      Касатик
      0
      Сегодня, 14:51
      Горби и ЕБН не презирают. Их ненавидят. Хотя и не все. Есть такие, кто им благодарен. Но они еще хуже.
  32. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 14:40
    Рациональнее было бы пашиняна исключить из Армении.
  33. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:42
    Теперь Лукашенко виноват ,что Пашинян сдал Карабах. Вот это не видно в Армении или им там столько обещано,что напрочь зрение отбило
  34. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 14:45
    Х...... переобувается прямо в полете.
  35. Касатик Звание
    Касатик
    +1
    Сегодня, 14:50
    Может, и хотелось бы пожалеть армян, что у них такой президент, но не получается...
  36. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 15:02
    Пашинян пообещал оставить Армению в ОДКБ, если из организации исключат Белоруссию

    А может быть оставить Армению в ОДКБ при условии что Пашинян соберет вещички и к себе в Амэрику свалит.
    С пин-до-сами ему явно комфортнее.
  37. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 15:10
    а Пашинян задавал себе вопрос какую ценность для России должна представлять Армения , чтобы Россия исключила Беларусь из ОДКБ, что конкретно может дать России в качестве военной поддержки , этот небритый бомж Пашинян может ответить, ценность какова в военном плане?
  38. Valnik Звание
    Valnik
    0
    Сегодня, 15:20
    Скорее Карабах вернётся в Армению чем извинится батька.
  39. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 15:24
    У этого АРАмяшки в голове одни деревяшки.