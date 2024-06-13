«Минск должен извиниться»: Пашинян пообещал оставить Армению в ОДКБ, если из организации исключат Белоруссию
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Армения может остаться в ОДКБ в том случае, если оттуда будет исключена Белоруссия. С таким заявлением выступил Никол Пашинян перед армянским парламентом.
Армянский премьер сделал неоднозначное заявление в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Белоруссии, вернее, ее президента Александра Лукашенко. По словам Пашиняна, Армения может изменить свое отношение к организации, но только если из нее выйдет Белоруссия, также Ереван устроят извинения белорусского лидера. Пока же премьер Армении пообещал не посещать Минск.
Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще.
— заявил Пашинян на заседании парламента.
Как следует из прозвучавшего заявления, Пашиняна не устроила позиция Лукашенко по Нагорному Карабаху, когда белорусский лидер заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе может быть применен в конфликте на Украине. При этом Пашинян сам сдал Карабах Азербайджану, договорившись за спиной руководства непризнанной республики и не став ее защищать.
Однако Пашинян может поменять свое мнение, если Лукашенко найдет «слова извинений», которые «устроят армянский народ». Белорусский лидер пока никак не комментировал высказывания соросенка.
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