«Минск должен извиниться»: Пашинян пообещал оставить Армению в ОДКБ, если из организации исключат Белоруссию

Констатирую, что отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще.

Армения может остаться в ОДКБ в том случае, если оттуда будет исключена Белоруссия. С таким заявлением выступил Никол Пашинян перед армянским парламентом.Армянский премьер сделал неоднозначное заявление в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Белоруссии, вернее, ее президента Александра Лукашенко. По словам Пашиняна, Армения может изменить свое отношение к организации, но только если из нее выйдет Белоруссия, также Ереван устроят извинения белорусского лидера. Пока же премьер Армении пообещал не посещать Минск.— заявил Пашинян на заседании парламента.Как следует из прозвучавшего заявления, Пашиняна не устроила позиция Лукашенко по Нагорному Карабаху, когда белорусский лидер заявил, что опыт Азербайджана в вопросе мирного обустройства в Нагорном Карабахе может быть применен в конфликте на Украине. При этом Пашинян сам сдал Карабах Азербайджану, договорившись за спиной руководства непризнанной республики и не став ее защищать.Однако Пашинян может поменять свое мнение, если Лукашенко найдет «слова извинений», которые «устроят армянский народ». Белорусский лидер пока никак не комментировал высказывания соросенка.