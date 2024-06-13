«Наносить максимальный вред»: Медведев назвал варианты реагирования россиян на западные санкции

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«Наносить максимальный вред»: Медведев назвал варианты реагирования россиян на западные санкции

На американские санкции реагировать нужно. Причем делать это следует как можно больнее для противника.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, рассуждая о введенных Соединенными Штатами новых антироссийских санкциях и об ожидаемых санкционных ограничениях со стороны ЕС.

Вот и новые американские санкции

- пишет политик.

Конечно, россияне уже привыкли к санкционному давлению США и стран Европы. Тем не менее, считает Медведев, отвечать на такие недружественные шаги, которые зампред Совбеза РФ воспринимает как объявление «войны без правил», Россия просто обязана.

Око за око, зуб за зуб

- по такому библейскому принципу предлагает действовать Медведев.

По его мнению, каждой стране, пытающейся вводить ограничения против нашего государства, нужно наносить максимальный вред. Чиновник считает, что ответ России должен отразиться на всех структурах наших недругов. Он заявляет, что его должны почувствовать не только в высшем руководстве антироссийски настроенных государств, но и обычные рядовые граждане.

Медведев назвал варианты реагирования россиян на западные санкции.

К примеру, по мнению политика, Россия должна искать и находить критические уязвимости экономик США и союзных им государства, а затем бить по этим слабым местам всеми возможными способами. Он считает, что нужно постараться парализовать работу государственного аппарата и бизнес-структур недружественных стран.
58 комментариев
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  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +23
    Сегодня, 14:05
    Для начала сбейте хотя бы беспилотник натовский над чёрным морем!
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 14:16
      Один смысли в уни... черное море, но видимо авиционное топливо закончилось... am
      Штирлиц напоил кошку бензином... она прошла шесть шагов и упала... наверно бензин кончился - подумал Штирлиц
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +5
      Сегодня, 14:24
      Зачем же так кровожадно -сбивать? Пусть лучше для начала перекроют поставки урана в США, и газа в Европу!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +16
        Сегодня, 14:27
        Peter1First hi, может для начала WADA платить перестать, ну так для затравочки, а то мы такие честные подписанты.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 15:37
          взнос в WADA составляет $1 млн 267 тыс.
          А в это время волонтеры собирают на СВО народные копейки.
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -3
      Сегодня, 14:24
      Для начала сбейте хотя бы беспилотник натовский над чёрным морем!
      Или дайте ИГИЛу взрывчатки побольше, чтобы поставили всю Гейропу на уши wink
    4. Сергей Егоров_3 Звание
      Сергей Егоров_3
      -11
      Сегодня, 14:25
      Сбивают, десятками в сутки, сегодня у нас над яр областью сбили 2 птички
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 14:50
        belay Кого сбивают?Амерзские разведывательно ударные беспилотники уже под Ярославлем?
    5. Караванщик Звание
      Караванщик
      +10
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Ella34
      Для начала сбейте хотя бы беспилотник натовский над чёрным морем!

      Элла ,Россия может просто спутники уничтожить на орбите и все БПЛА просто упадут ..Но это Мировая война уже начнется . hi love
      Наш Медведев(айфончик) наконец проснулся и превратился в "ястреба войны" Сидит пишет (или скорее всего кто то за него пишет) в этих дурацких соцсетях..
      А вот в открытую на дискуссию он труслив !!!! Он знает ,что вопросы про 08,08,08 пойдут и как он территории России морские , Норвегии сдал и санкции против Ирана вводил и т.д
      Хочет занять роль Жириновского ..Ну ну
      Ботан он и довольно таки труслив и мнение может изменить кардинально И презиком он был под контолем несильным На Николая 2 кровавгого похож Не нравится он мне какой то слащавый жеманный Хотя и пишет грозные заявления ..
      Ты народу в прямом эфире это скажи и главное обоснуй
    6. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      +1
      Сегодня, 14:30
      Да, Око поберегите, сбейте ГлабалХавк. Можно и лицо проще сделать.
    7. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +10
      Сегодня, 14:32
      Чтобы граждане хоть как-то начали думать о нанесении вреда недружественным странам, нужно хотя бы свое ТВ и СМИ превратить в органы воюющей станы. Пока у нас гоняют штатовское кино, рекламируют чешское пиво, на первом государственном канале идет дискуссия о возврате Урганта, лицом ПМЭФ становится "инстасамка" и тп.. Ну невозможно чтобы пафос так расходился с делами. Вчера нарочно листал программы, искал признаки войны.. Ничего подобного, Песни пляски, жрачка, развлекуха. Впечатление, что управляют всем засланные казачки.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 14:38
        варианты реагирования россиян
        Вообще то для этого "вас" и поставили на высокие должности, что бы искать варианты борьбы и решать их. negative
        1. Aken Звание
          Aken
          +3
          Сегодня, 15:00
          Он хочет переложить ответственность на нас с вами. Или хотя бы размазать её.
      2. мазута Звание
        мазута
        0
        Сегодня, 15:28
        Полностью поддерживаю."Велкопоповицкий "это просто верх цинизма,когда граждан России уничтожают из "вампиров"чешского производства.Цензурных слов нет.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:07
    зампред Совбеза РФ воспринимает как объявление «войны без правил»

    Око за око, зуб за зуб

    "Правильно пишет старик"! (С)
    1. arski7 Звание
      arski7
      -1
      Сегодня, 14:29
      Ну, какой же он старик! Ещё пригодится стране. Жалко, что раньше другим был. Но лучше поздно, чем никогда!
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: arski7
        Ну, какой же он старик!

        Это цитата из фильма, где Крамаров читает Маркса....
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 14:53
        "Кто этот мощный старик!Это-Гигант Мысли,отец(ну или правнучок подмазывшийся)Русской Дерьмок...." laughing
  3. parusnik Звание
    parusnik
    +5
    Сегодня, 14:07
    Россия должна искать и находить критические уязвимости экономик США и союзных им государства

    И как ? Например,они не замерзли отказавшись от поставок российского газа, в космос,на батутах не прыгают..Наверное необходимо специально министерство создать которое бы занималось поиском критических уязвимостей. smile
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 14:31
      Так сказать "Министерство не джентельменских дел"))))
  4. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -6
    Сегодня, 14:08
    На американские санкции реагировать нужно. Причем делать это следует как можно больнее для противника.
    Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев


    ну всё, теперь побидим!
    п.с. а почему опять всё про санкции болтовня? торговать мешают и денежки выводить, а гибель людей их не волнует? или случайно опубликовали повторно старый "твит" (от 2022 года)?
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +11
    Сегодня, 14:08
    Грустно конечно. Столько лет правящий класс строил безопасность от Лиссабона до Владивостока, тот же Айфоня чего говорил и творил, а теперь вот такие речи.
    Sic transit gloria mundi.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +5
      Сегодня, 14:35
      Айфоня чего говорил и творил, а теперь вот такие речи.

      Всё его речи для внутреннего потребления, так как за ними никаких реальных дел нету... Да и не его речи, скорее всего есть нанятый спичрайтер - а афоня где нибудь спокойно живёт на пенсии
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 14:09
    Россия должна искать и находить критические уязвимости экономик США и союзных им государства, а затем бить по этим слабым местам всеми возможными способами.

    А что? Еще до сих пор не нашли? belay
    1. bandabas Звание
      bandabas
      +15
      Сегодня, 14:18
      Один пример- минеральные удобрения. И эмбарго САСШ вводить не собираются. А наши олигархи рады поставлять, что бы американские фермеры собрали урожай. Рука руку моет. Позорище fool
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Егоза
      Россия должна искать и находить критические уязвимости экономик США и союзных им государства, а затем бить по этим слабым местам всеми возможными способами.

      А что? Еще до сих пор не нашли? belay

      Медведев в соцсетях пока не нашел Егоза )))))) Ищет все .. laughing
      Вот у него должность хорошая ..Поехал бы на передок и все это высказал ,а нет страшно
  7. bandabas Звание
    bandabas
    +5
    Сегодня, 14:09
    Россияне давно уже реагируют на деле, в отличии от трутня телеграмщика "йотафоны" ДАМы- в блогах и на картинках.
  8. Taskhyl
    Taskhyl
    +6
    Сегодня, 14:09
    Как сказал Фокс-дурилка картонная. Вот это и есть Медведев
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +6
      Сегодня, 14:13
      Как сказал Фокс
      Горбатый сказал,поаккуратнее с источниками hi
      1. Taskhyl
        Taskhyl
        +2
        Сегодня, 14:23
        Да плевать-персонажи все одно вымышленные. Суть изложенного не меняется
  9. Колобочек Звание
    Колобочек
    +5
    Сегодня, 14:10
    Какой грозный и словоохотливый наш Дим Дамыч bully
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +8
      Сегодня, 14:15
      Когда он был в президентах,только и делал,что и искал уязвимости у партнеров,когда они были таковыми.Но не нашел.А теперь россиян в поиск отправляет. smile
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 14:25
      Цитата: Колобочек
      Какой грозный и словоохотливый наш Дим Дамыч bully

      Он нам ещё за Тбилиси не ответил, за те 60 км на которых он остановил армию... Грузины уже столы накрывать начали а он обратно повернул! am
  10. Фразах Звание
    Фразах
    +9
    Сегодня, 14:14
    Большие головы все никак не решатся перейти от слов к действию. Оно и понятно, ...деть не мешки ворочать. Грозно наехал издаля на ворога, пряники получил и сиди, кури бамбук, не жизнь - малина.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 14:32
      Большие головы все никак не решатся перейти от слов к действию.
      Эти их максимум в делах.
  11. Enceladus Звание
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 14:16
    Ударим автопробегом по санкциям! laughing
    1. Олег Апушкин Звание
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 14:24
      Хорошая мысль, автопробег должны устраивать члены правительства, забавно будет.
  12. alanery Звание
    alanery
    +5
    Сегодня, 14:20
    очередной бла-бла-бла...
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 14:21
    — Есть и такой вариант ...
  14. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 14:21
    Звиздеть с тёплого места - не мешки ворочать! Для начала посла отзовите из Вашингтона, "для консультаций", затем из Парижа, Берлина и Варшавы. Одновременно пригнать в Гавану пару контейнеровозов и поставить под разгрузку, но не разгружать - пусть подрищут малость! am
  15. Жнец Звание
    Жнец
    +8
    Сегодня, 14:21
    А где Илья Медведев, сын Медведева Д. А.? После того, как его полосатые визы лишили, прилетел обратно на Родину из штатов? То- то ДАМ гневно ругался, что запад жестоко обходится с детьми российских чиновников.
    На публику одно говорят, детишек и родственников туда отправляют за лучшей жизнью!
  16. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:23
    гировать нужно. Причем делать это следует как можно больнее для противника
    Ну хоть что-то говорит правильно. Осталось теперь это все реализовать на практике
  17. Бомба Звание
    Бомба
    +5
    Сегодня, 14:26
    Пугает ежа голой задницей?
  18. Сергей Егоров_3 Звание
    Сергей Егоров_3
    0
    Сегодня, 14:28
    В европе, нужно работать с мигрантами, в африке сейчас есть и силы и средства, чтоб увеличить в разы мигрантский поток,в сша расовую лодку можно качать, ну и наркоту, там пандемия солей сейчас, но есть более мощный и дешевый наркотик, постараться увеличить его производство
  19. fif21 Звание
    fif21
    -4
    Сегодня, 14:33
    Кто этот персонаж ? Я ему уже не верю , как не верят в Иране , Ливии , Югославии ... Кому нужна его болтовня ? Нужны действия , и кто даст команду на ответку ? Человек "потерявший лицо" своими прозападными делами ? С ним я , в разведку не пойду ! С Путиным , хоть на Вашингтон . hi
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 14:51
      С Путиным , хоть на Вашингтон

      вот оно что, бояре плохие значит, а царь один за всеми не может уследить!?
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 15:14
        Цитата: Владимир80
        вот оно что, бояре плохие значит,

        Спешу Вас разочаровать , с некоторыми боярами тоже можно лезть в драку ! С Трутневым например , с Шойгу ( Рембовича еще не могу оценить) , с Пригожиным ( царство небесное ) с Шакирзянычем .с Лехой Миллером , с Сечиным... но есть люди которые много и без толку говорят , но мало делают . Это и бесит . Особенно когда до кончика ногтей человек прозападник , а пытается словами позиционировать себя как "Патриот " . Для меня он родственник Васильевой , собутылник Саркози , и творец перлов -" Денег нет , но Вы держитесь", "Не нравится зарплата ? Идите в бизнес ", да и сынок его только недавно вернулся из США . Не верю я ему . Это моя субъективная точка зрения . hi
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 15:22
          с некоторыми боярами тоже можно лезть в драку ! С Трутневым например , с Шойгу ( Рембовича еще не могу оценить) , с Пригожиным ( царство небесное ) с Шакирзянычем .с Лехой Миллером

          полностью поддерживаю ваш комплимент! если драка предстоит - то я бы ставил на МШХ, ведь за ним 10млн ценных специалистов (новых сограждан) , а за миллером лишь футбольная команда из африки...
          т.е. в битве Азия - Африка, победят наши новые сограждане, и причем здесь Россия?
  20. Poru4ik Звание
    Poru4ik
    +6
    Сегодня, 14:37
    Тем не менее, считает Медведев, отвечать на такие недружественные шаги, которые зампред Совбеза РФ воспринимает как объявление «войны без правил», Россия просто обязана.
    Вот так например Россия отвечает злобствующему западу:

    Владимир Путин, выступая 7 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорил среди прочего о развитии российской экономики в условиях СВО. Продолжающаяся третий год спецоперация на Украине, западные санкции делают тему не банальной. Участники форума ожидали от президента каждый своего, а вот те, кто ближе к окопам, как выяснилось, имеют по поводу происходящего особое мнение.
    «Очень хочется повторения библейского сюжета «Изгнание торгующих из Храма», — написал в своем Тг- канале о форуме военный волонтёр Роман Алёхин. — Изгнание Владимиром Путиным с ПМЭФ тех, кто торгует Родиной, жизнями солдат и граждан — жируя, строя никому ненужные павильоны за десятки миллионов и покупая [девушек с низкой социальной ответственностью] по 3 млн в сутки… Ну хотя бы на словах сказать: «Вы что творите-то? Очнитесь!»
    А что случилось-то? — поинтересуются недоумённо постоянные участники форума. Всё как всегда. Да, страна ведёт боевые действия на фронте в тысячу километров, 300 тысяч мобилизованных мужиков оставили в окопах до конца СВО — вероятно на годы, число погибших, множится, но это тёмная сторона жизни, а есть ещё и светлая — для элиты.
    Судя по происходящему на ПМЭФ, богатеньким сливкам общества за годы СВО жить стало только лучше, только веселей. Косвенным признаком их успеха стали взлетевшие цены на эскортниц для VIP-участников. Въедливая «Фонтанка» выяснила, что местных дам уже не хватает и поэтому везут отовсюду. Иногородние «гастарбайтерши» демпингуют, сбивают цены, однако самые-самые действительно стоят миллионы.
    «Мы всегда опираемся на запрос клиента, — признались изданию в спецагенстве. — Базовый минимум — смол-ток, манеры и знание этикета. Иностранные языки и умение поддержать беседу о политике и экономике приветствуются… Бывает, что выбирают даму… с навыками игры на музыкальных инструментах, потому что часто клиент предлагает продолжить вечер в более уединенной обстановке — у себя дома или в гостиничном номере».
    Здесь, стоило бы возмутиться. Аморалка налицо. Когда такое допускалось в прежние расслабленные мирные годы ещё можно было закрывать глаза. Но сейчас, когда в стране консервативный поворот, традиционные ценности возведены в абсолют, объявлен Год Семьи, а за слово поперёк сажают в тюрьму… Как это сочетается c загулом чиновников и бизнесменов, сидящих на казённых деньгах? Государственный промискуитет какой-то.
    Противоречие это слишком бьёт в глаза, чтобы его игнорировать. Рекорды в оплате жриц любви обсуждаются в СМИ активнее, чем заключённые контракты. Этак скоро откроют стенд с эскортницами прямо на форуме. «В кулуарах шутят, — Тг-канал „ПУЛ“ - что ПМЭФ отличается от голой вечеринки только тем, что все должны быть одетыми на официальной части. Это масштабно компенсируют вечерними и ночными загулами».
    То есть они сами про себя всё прекрасно понимают. С вечеринками на ПМЭФ всё нормально.
    Правда, не присутствуя на месте, только по СМИ, трудно понять, чем они отличаются. Судя по всему гости плавно перетекают с одной тусовки на другую. Автопати нон-стоп. Обрывочные сообщения создают ощущение нескончаемого праздника жизни. «Яна Рудковская в платье с глубоким декольте станцевала под Билана… Гостями вечера также стали Ксения Собчак, Григорий Лепс, Юлия Барановская и не только». Интригует?
    Или вот: «На закрытой вечеринке „Москвички“ Билан посвятил припев песни „Я просто люблю тебя“ и слова восхищения бывшему пресс-секретарю движения „Наши“ Кристине Потупчик». А вот как описывают в медиа фрагмент ещё одного сборища: «После рэп-дуэта на сцену вышла Инстасамка, и при первых нотах „За деньги — да“ весь зал поднялся с мест и направился ближе к сцене». Это их тайное кредо на все случаи жизни?
    Впрочем, некоторые из этой публики, помимо денег ценят также и связи с нужными людьми, и контакты во власти, и полученную по наследству репутацию — фамилию, например. Да и трудиться порой не брезгуют, хотя и очень специфически. Как та же Ксения Собчак, которая на ПМЭФ, кажется, не только отдыхала, но и работала. Сумочка Germes стоимостью до 11 млн рублей (если верить сообщениям СМИ) была ей к лицу.
    А вот партнёрша Собчак по «голой вечеринке» — умученная за неё Анастасия Ивлеева теперь ведёт себя скромно. На тусовке ПМЭФ-2024 она не появилась. Вместо этого шоудива анонсировала открытие своей лапшичной — Nudles by Ivleeva. Выглядела простовато, почти без макияжа. Никаких полупрозрачных трусов и т. п. Кажется, девушка что-то поняла в этой жизни. А чего не поняла, объяснил Киркоров.
    В отличие от участников ПМЭФ. Опять во все тяжкие пустился подсанкционный на Западе, но, кажется, прощённый в России, банкир. «Альфа Банк, дебютант ПМЭФа, дебютировал «на все деньги»: гостей лично встречают Михаил Фридман и Герман Хан, — пишут светские хроникёры. — От культуры здесь Константин Богомолов и Александр Цыпкин. Остальные — от списка «Форбс». В программе: Баста, черная икра, «Периньон».
    А что, они должны голодать? Или питаться гречкой с тушёнкой, как солдаты в окопах на ЛБС? Обычно конфигурация и новинки меню, цены — одна из излюбленных тем прессы на ПМЭФ. «У ВТБ, как всегда, самая лучшая еда и самая изысканная публика», — похвалился и в этот раз Тг-канал форума. «Хочу передать слова бойцов после боя, что мы … („блин“ — СП), за вас очень рады. Enjoy», — ответил на это сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин.
    Складывается впечатление, что страна живёт в двух параллельных, не пересекающихся реальностях. После первых дней форума даже появилась его совершенно удивительная апологетика. Краткий пересказ близко к тексту:
    России нужны суверенные источники нефти, газа, продовольствия, оружия и… понтов. Чтобы амбициозные юные леди и джентльмены мечтали не о шоппинге в Милане или Париже, не о «новой жизни в Беверли-Хиллз» и не о том, чтобы попасть на Давос или London Metal Week. Нужно, чтобы они мечтали об оранжевых пакетах ЦУМа, о жизни на Патриках, о работе в московском Сити (а не в лондонском) и о том, чтобы попасть на ПМЭФ.
    Вообще-то и Давос, и лондонский Сити — это совсем не про показное, а про работу и про результат. Это очевидно каждому, наблюдавшему собирающихся там сухопарых седых джентельменов, стакан воды «Перье» в волосатой руке. Их понты скорее морального свойства — власть, экономическая и политическая, доминирование в мире. А вот те, кто туда стремился из России, да, были преисполнены алчных устремлений нуворишей с окраины.
    После того, как российских олигархов и чиновников выставили вон, они сосредоточились на домашнем «Давосе» — в Петербурге. Выглядит это с каждым годом всё хуже. Понтов, да, становится больше, а экономический результат — куцый. Символом сомнительной адекватности можно считать представленную на ПМЭФ-2024 «премиальную» питьевую воду AURUS (Северная Осетия), как бы из линейки «президентских» товаров этого бренда.
    Теперь кто побогаче, будет кататься на лимузине или мотоцикле AURUS, а народ, желающий причаститься великого, может хлебнуть якобы президентской водички. В 90-е в стране была широко представлена поддельная осетинская водка, а теперь будет обычная питьевая вода? Не голая вечеринка, конечно, но «кринж» невероятный. Не слишком ли много поддельного в тылу? Или всё настоящее теперь только на фронте? Кровь и смерть наших солдат…
  21. спас Звание
    спас
    +3
    Сегодня, 14:43
    Так как мы ведём себя не как суверенное государство, а именно ответки не даём, дружим сддругими странами (КНДР, Иран,)с какого то непонятного разрешения, главарей Украины не убираем, (бережём видимо, ) найти какие-то уязвимости для нас вообще будет не по силам.
  22. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 14:44
    мне вот интересно на какую аудиторию рассчитаны его заявления?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 14:55
      мне вот интересно на какую аудиторию рассчитаны его заявления?

      а на какую аудиторию рассчитан "мистер К." с ежедневными сказочными докладами по тв???
  23. rs777 Звание
    rs777
    +4
    Сегодня, 14:44
    Пустая болтовня. Сотни и тысячи иностранных компаний как работали и получали прибыль в РФ, так и продолжают. Байден подмахнул закон о конфискации 5 млрд, в ответ - ничего, хотя по слухам в ТЭК РФ доли американцев оцениваются в более чем 100 млрд. И никаких ограничений, тем более - конфискации. Потому что один ТБМ очень ценит право собственности своих западных партнеров. И мигрантов из таджикистана, сказал, будем продолжать завозить. Потому что очень нужно... Тьфу.
  24. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +4
    Сегодня, 14:47
    Это же известная схема с добрым и злым следователями. Медведев в роли злого намекает, что мы можем сделать плохого (теоретически) а Путин в роли доброго платит взнос ВАДА и в тридцать первый раз напоминает, что мы не против переговоров.
  25. JcVai Звание
    JcVai
    -1
    Сегодня, 14:57
    его должны почувствовать не только в высшем руководстве антироссийски настроенных государств, но и обычные рядовые граждане.

    Вот уж спорно: в тех же США большинству безразличны и Россия, и Украина. А часть населения, вообще, за нас.
    И, сдается мне, неизбирательная ответка как раз приведет к тому, что "союзники" и "безразличные" потянутся в стан тех, кто "против".
    Так что нужно просто вести учитывать тех, кто непосредственно участвует, кто поддерживает финансово и информационно. Вместо того, чтоб пиариться в СМИ громкими лозунгами, при этом продолжая вести бизнес с "противником" и покрывая "своих" саботажников и коллаборационистов.
    Вот только это нереально, ибо везде капитализм и получение прибыли превыше жизни и "устаревших" морально-этических норм.
  26. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 15:01
    Все-таки Митька мракобес, хоть и вроде как патриотически настроен, хорошо, что его на второй срок не выбрали.
  27. fsvlad Звание
    fsvlad
    +2
    Сегодня, 15:02
    Россия должна искать и находить..

    А заранее найденного нет? Понятно. И на этом фронте не готовы..
  28. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 15:12
    Это никогда не кончится, пока народ будет безмолствовать, пок аони будут у власти - это никогда не кончится. Как бы сказал Ленин, ну думаю, примерно так: "Мы вступили в бесконечную череду империалистических войн, почему бесконечную, потому что война выгодна крупной буржоазии как у нас так и за границей".