«Наносить максимальный вред»: Медведев назвал варианты реагирования россиян на западные санкции
На американские санкции реагировать нужно. Причем делать это следует как можно больнее для противника.
Такое мнение высказал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, рассуждая о введенных Соединенными Штатами новых антироссийских санкциях и об ожидаемых санкционных ограничениях со стороны ЕС.
- пишет политик.
Конечно, россияне уже привыкли к санкционному давлению США и стран Европы. Тем не менее, считает Медведев, отвечать на такие недружественные шаги, которые зампред Совбеза РФ воспринимает как объявление «войны без правил», Россия просто обязана.
- по такому библейскому принципу предлагает действовать Медведев.
По его мнению, каждой стране, пытающейся вводить ограничения против нашего государства, нужно наносить максимальный вред. Чиновник считает, что ответ России должен отразиться на всех структурах наших недругов. Он заявляет, что его должны почувствовать не только в высшем руководстве антироссийски настроенных государств, но и обычные рядовые граждане.
Медведев назвал варианты реагирования россиян на западные санкции.
К примеру, по мнению политика, Россия должна искать и находить критические уязвимости экономик США и союзных им государства, а затем бить по этим слабым местам всеми возможными способами. Он считает, что нужно постараться парализовать работу государственного аппарата и бизнес-структур недружественных стран.
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