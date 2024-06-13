Израильские военные применили средневековые требушеты для обстрела территории Ливана

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Израильские военные применили средневековые требушеты для обстрела территории Ливана

На вооружении израильской армии появились средневековые метательные машины - требушеты. С помощью этих конструкций израильские военные обстреливают соседний Ливан.

Интересный ролик появился в российских соцсетях, в нем израильские военные с помощью требушетов обстреливают территорию соседнего Ливана зажигательными снарядами. Как говорится в описании к ролику, таким образом израильтяне поджигают лес на ливанской территории, буквально выкуривая из него подразделения "Хезболлы". Пока на кадры попала всего одна метательная машина, сколько их на самом деле сведений нет. В средние века требушеты использовали для осады городов, эта машина может метать любые снаряды, вес которых зависит только от размера самого требушета.



Стоит отметить, что в последние дни ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась до крайности, уже звучат призывы о вторжении армии обороны Израиля в южный Ливан и создание там буферной зоны. Накануне "Хезболла" нанесла по Израилю ракетный удар, выпустив более 170 ракет. В Тель-Авиве заявили, что это самый мощный удар по северу Израиля с начала войны в Газе.


Ливанское движение «Хезболла» поддерживает палестинский "Хамас" в войне против Израиля. На данный момент все идет к тому, что ЦАХАЛ вторгнется в Ливан, как это было в 2006 году. Израильские военные уже обещают ливанцам "горячее лето".

26 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 14:29
    Почему нет. Женевскими конвенциями всякими, это вообще оружием не считается.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Копчёный
      Почему нет. Женевскими конвенциями всякими, это вообще оружием не считается.

      Особенно с учетом ,что там напалм применяется и так воины-света цахал развлекаются ..
      Придумали хитро,как всегда Все выжигают !
    2. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 15:25
      Цитата: Копчёный
      Почему нет. Женевскими конвенциями всякими, это вообще оружием не считается.

      Скажете тоже! Где конвенции а где Израиль... Меньше всего там думают о Женевской писанине...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 14:30
    Эвона как, Михалыч. А как же там дроны, роботы и прочие тех. приблуды? Или так то оно дешевше???
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Ропот 55
      Эвона как, Михалыч. А как же там дроны, роботы и прочие тех. приблуды? Или так то оно дешевше???

      ООН не придерется ,типо воюют древним оружием(юрики волчары докажут ))))..Ну евреи ну хитры Воды там уже давно нет ))))
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Ропот 55
      Эвона как, Михалыч. А как же там дроны, роботы и прочие тех. приблуды? Или так то оно дешевше???

      Если еврейцы стали экономить то с поставками у них дело табак. Всё таки молодцы хуситы - дело своё знают туго! Надо помочь. А Хезболла - раньше надо было впрягаться, а не по лесам теперь ныкаться, так дело и до гор дойдёт...
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 14:35
    Еврейским попрошайкам снаряды не подвезли.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Олег Апушкин
      Еврейским попрошайкам снаряды не подвезли.

      Хуситы что то там затопили мощное ..))))
  4. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 14:39
    пример экономии бюджета страны на вооружении и боеприпасах.... smile
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:39
    «Израильские военные применили средневековые требушеты» —

    — "Тёмные века" наступают ...
    1. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 15:02
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Тёмные века" наступают ...
      Философ Павел Щелин называет их "тридцатилетней войной" (с 1618 по 1648 год) и для того, чтобы в них выжить нужно исторгнуть из себя яд модерна (им почти все страны сейчас отравлены).
      https://youtu.be/cabkrpnc7RQ
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_модерна
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:46
    На вооружении израильской армии появились средневековые метательные машины - требушеты.

    У бандеровцев пущай рогатку попросят. Со времëн майдана.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Васян1971
      На вооружении израильской армии появились средневековые метательные машины - требушеты.

      У бандеровцев пущай рогатку попросят. Со времëн майдана.

      Ну дык они ее им и присоветовали под чаек хитрый
  7. Türkiye
    Türkiye
    +1
    Сегодня, 14:51
    Надо было в экипировке римских легионеров запускать требушет.
  8. Сергей Куликов_3 Звание
    Сергей Куликов_3
    +1
    Сегодня, 14:54
    Родственные связи не скроешь, на майдане тоже катапульту применяли, кровь не водица.
  9. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 14:57
    Я не знаю как будет выглядеть третья мировая, но четвертая будет с помощью камней и палок.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      -1
      Сегодня, 15:02
      «Я не знаю как будет выглядеть третья мировая, но четвертая будет с помощью камней и палок.»©
      Голимый плагиат!
  10. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 14:58
    Как говорится в описании к ролику, таким образом израильтяне поджигают лес на ливанской территории, буквально выкуривая из него подразделения "Хезболлы".
    Чисто фашистская тактика, которую потом на вооружение взяли США во Вьетнаме. sad
  11. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 15:07
    Уничтожение леса из-за якобы бойцов Хесбаллы ни разу не геноцид. Ну как агент Оранж во Вьетнаме. Эта выжженная земля кого надо выжженная земля
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Ham59
      Уничтожение леса из-за якобы бойцов Хесбаллы ни разу не геноцид. Ну как агент Оранж во Вьетнаме. Эта выжженная земля кого надо выжженная земля

      Надо бы зелёных разогреть, вместе с Гретой безумной - пусть рты поорут за загубленный кедр!
  12. sodium20 Звание
    sodium20
    -1
    Сегодня, 15:15
    The probability of the destruction of Israel is very high!!, Reasons:

    (a) The state of Israel is 'synthetic', it was carved out by grabbing arab lands.
    (b) A state can't withstand for a long time by
    (1) Suppressing it's own citizens through "Surveillance Capitalism".
    (2) Oppressing its original inhabitants (Palestinians).
    (3) Constant quarrel with neighbouring countries (Arabs).
    (4) Hostile climate/environment (deserts, barren lands, water shortages etc)
    (5) Constantly targetting members of another religion/tribe (Islam)

    Today is Israel, Tomorrow will be USA. Israel is following the foot-steps of USA. That is 'copy-pasting' the policies implemented by USA (Anglo-Americans). Examples - (1) The genocide of Red-Indian's in USA and Canada. (2) The genocide of Aborigines in Australia. (3) The genocide of Maori's in New Zealand (4) The genocide (famine) of Irish and Scottish in UK etc. This is how Anglo-American's create 'beautiful gardens'.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 15:32
      «The probability of the destruction of Israel is very high!!, Reasons:»©
      Моя твоя не понимай.
      Будь любезен выражать мысли на понятном человеческом языке... Или воспитание не позволяет?
  13. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:17
    израильские военные с помощью требушетов обстреливают территорию соседнего Ливана зажигательными снарядами. Как говорится в описании к ролику, таким образом израильтяне поджигают лес на ливанской территории

    т вари, однако.
    Кто-то леса тушит, чтобы не сгорали, а евреи наоборот поджигают.
    Что-то мне кажется, что геноцидом они уже не отделаются, их под чистую уничтожать будут. Ну заслужили. Как они к соседям, так и соседи потом к ним.
  14. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 15:19
    Наши руки не для скуки... Инициативные ребята.
  15. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 15:28
    laughing дальность требушета не превышает пару сотен метров... или у хамаса прикурить кэмэл нечем? Вот д.. (с)
    Такими темпами они скоро мюнхаузена вместо бпла запускать будут
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 15:31
      Выжигают прилегающие к границе кустарники