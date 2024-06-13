Израильские военные применили средневековые требушеты для обстрела территории Ливана

На вооружении израильской армии появились средневековые метательные машины - требушеты. С помощью этих конструкций израильские военные обстреливают соседний Ливан.Интересный ролик появился в российских соцсетях, в нем израильские военные с помощью требушетов обстреливают территорию соседнего Ливана зажигательными снарядами. Как говорится в описании к ролику, таким образом израильтяне поджигают лес на ливанской территории, буквально выкуривая из него подразделения "Хезболлы". Пока на кадры попала всего одна метательная машина, сколько их на самом деле сведений нет. В средние века требушеты использовали для осады городов, эта машина может метать любые снаряды, вес которых зависит только от размера самого требушета.Стоит отметить, что в последние дни ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась до крайности, уже звучат призывы о вторжении армии обороны Израиля в южный Ливан и создание там буферной зоны. Накануне "Хезболла" нанесла по Израилю ракетный удар, выпустив более 170 ракет. В Тель-Авиве заявили, что это самый мощный удар по северу Израиля с начала войны в Газе.Ливанское движение «Хезболла» поддерживает палестинский "Хамас" в войне против Израиля. На данный момент все идет к тому, что ЦАХАЛ вторгнется в Ливан, как это было в 2006 году. Израильские военные уже обещают ливанцам "горячее лето".

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