США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в ответ на атаку судна Tutor в Красном море

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США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в ответ на атаку судна Tutor в Красном море

Центральное командование армии США (CENTCOM) сообщило о проведении очередной операции на территории Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами. Военизированная структура хуситов «Ансар Аллах» ведет свою войну в основном в Красном море, практически блокировав торговое судоходство, связанное так или иначе с Израилем и его союзниками.

Против довольно немногочисленной и слабо вооруженной группировки выступает англо-американская коалиция на Ближнем Востоке, военные базы и корабли которой также периодически подвергаются ракетным и дроновым атакам хуситов. В ответ США и Великобритания с января этого года наносят удары по территории Йемена, где обосновались хуситы. Утверждается, что выбираются исключительно военные объекты «Ансар Аллах», однако, судя по сообщениям арабской прессы, от ударов британцев и американцев часто гибнут и получают ранения и мирные граждане.



Ранее, в ночь на среду, были нанесены два авиаудара по провинции Райма в Йемене. Целью одной из атак стала местная радиостанция, расположенная в комплексе правительственных зданий в районе Джабейн. В результате удара пострадали пять мирных жителей, сообщает телеканал. Также два удара были нанесены по районам Ат-Тухаят и Аль-Джабане к западу от города Ходейда.

В свою очередь, в CENTCOM сообщили, что сегодняшняя утренняя атака по йеменским повстанцам стала ответом на запуск морского беспилотника-камикадзе хуситами, в результате которого было повреждено судно Tutor в Красном море. Известно, что гражданское судно принадлежит Греции и шло под флагом Либерии из России. В Пентагоне в очередной раз обвинили движение хуситов и Иран в дестабилизации обстановки в регионе.

В «Ансал Аллах» утверждают, что в результате атаки судно получило критические повреждения и может затонуть. По данным хуситов, корабль следовал в израильский порт, что и сделало его «законной целью».

В сегодняшнем сообщении Al-Masirah утверждается, что США и Великобритания нанесли три авиаудара по городу Ходейда на западе Йемена. Атаке был подвергнут район Аль-Джабана, где расположена база ПВО хуситов. В CENTCOM заявили, что в результате сегодняшней атаки были уничтожены три пусковые установки противокорабельных крылатых ракет (ASCM), которые использовались для обстрела гражданских судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Также под удар попал район, используемый хуситами для запуска дронов-камикадзе.

В «Ансар Аллах» новые атаки британо-американской коалиции пока никак не комментируют. Ранее представители руководства хуситов неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по военным целям США, Великобритании, Израиля и других стран, поддерживающих прямо или косвенно войну ЦАХАЛ в секторе Газа, до ее окончания. Кроме того, йеменские хуситы требуют освобождения оккупированных Израилем территорий Западного берега и признания государства Палестина. Судя по тому, как ведет себя Тель-Авив, воевать им придется еще долго.
11 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:39
    Наглосаксы опять пытаются вести дистанционно войну...
    Ну и, чего они смогут добиться в этом случае?
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +2
      Сегодня, 14:43
      В «Ансал Аллах» утверждают, что в результате атаки судно получило критические повреждения и может затонуть. По данным хуситов, корабль следовал в израильский порт, что и сделало его «законной целью».

      Видать серьезный груз был,раз такая паника началась ..
      Кроме того, йеменские хуситы требуют освобождения оккупированных Израилем территорий Западного берега и признания государства Палестина.

      Нормальное требование и многие страны европы это уже требуют
      1. nPuBaTuP Звание
        nPuBaTuP
        -1
        Сегодня, 14:48
        Что там серьёзного из России везли?....
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 14:53
          А вот Вы серьезно недогадываетесь что можно везти из РФ)
          1. nPuBaTuP Звание
            nPuBaTuP
            0
            Сегодня, 14:55
            Из РФ можно же конечно много чего серьёзного везти..... Но из России в Израиль.... Ума не приложу....
      2. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        0
        Сегодня, 14:53
        Да. Вероятно. Только правильно Ансар Аллах. Автор с ошибкой написал
    2. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: rocket757
      Наглосаксы опять пытаются вести дистанционно войну...
      Ну и, чего они смогут добиться в этом случае?

      Палестина древнее государство ,а Израиль ,Сталин ошибся
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:01
        Большие люди и ошибаются по крупному... но назад все не перепишеш, теперь так.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:50
    Сейчас кто то должен отрихтовать по сюжету танкер в Ормузском проливе.Что то слишком цены на нефть для США комфортные.Цена на нефть боится любого пука сейчас,а любом регионе мира.
  3. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:54
    Такое ощущение, что хуситы заманивают какую-то крупную добычу на пистолетный выстрел, калеча торговые суда. На самом деле цель пожирнее и посерьезнее, но для нее нужно малое время подлета.
    Зная мусульман, могу предположить, что в этой игре важна не денежная, а имиджевая составляющая удара, они подождут, но мало не покажется.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 15:37
    Путин..народ уже молит ..о том чтобы ты передал ХУСИТАМ ..средства именно для 99% поражения корыт западлоидных выродков).