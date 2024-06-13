США и Великобритания нанесли удары по военным объектам хуситов в ответ на атаку судна Tutor в Красном море
Центральное командование армии США (CENTCOM) сообщило о проведении очередной операции на территории Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами. Военизированная структура хуситов «Ансар Аллах» ведет свою войну в основном в Красном море, практически блокировав торговое судоходство, связанное так или иначе с Израилем и его союзниками.
Против довольно немногочисленной и слабо вооруженной группировки выступает англо-американская коалиция на Ближнем Востоке, военные базы и корабли которой также периодически подвергаются ракетным и дроновым атакам хуситов. В ответ США и Великобритания с января этого года наносят удары по территории Йемена, где обосновались хуситы. Утверждается, что выбираются исключительно военные объекты «Ансар Аллах», однако, судя по сообщениям арабской прессы, от ударов британцев и американцев часто гибнут и получают ранения и мирные граждане.
Ранее, в ночь на среду, были нанесены два авиаудара по провинции Райма в Йемене. Целью одной из атак стала местная радиостанция, расположенная в комплексе правительственных зданий в районе Джабейн. В результате удара пострадали пять мирных жителей, сообщает телеканал. Также два удара были нанесены по районам Ат-Тухаят и Аль-Джабане к западу от города Ходейда.
В свою очередь, в CENTCOM сообщили, что сегодняшняя утренняя атака по йеменским повстанцам стала ответом на запуск морского беспилотника-камикадзе хуситами, в результате которого было повреждено судно Tutor в Красном море. Известно, что гражданское судно принадлежит Греции и шло под флагом Либерии из России. В Пентагоне в очередной раз обвинили движение хуситов и Иран в дестабилизации обстановки в регионе.
В «Ансал Аллах» утверждают, что в результате атаки судно получило критические повреждения и может затонуть. По данным хуситов, корабль следовал в израильский порт, что и сделало его «законной целью».
В сегодняшнем сообщении Al-Masirah утверждается, что США и Великобритания нанесли три авиаудара по городу Ходейда на западе Йемена. Атаке был подвергнут район Аль-Джабана, где расположена база ПВО хуситов. В CENTCOM заявили, что в результате сегодняшней атаки были уничтожены три пусковые установки противокорабельных крылатых ракет (ASCM), которые использовались для обстрела гражданских судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Также под удар попал район, используемый хуситами для запуска дронов-камикадзе.
В «Ансар Аллах» новые атаки британо-американской коалиции пока никак не комментируют. Ранее представители руководства хуситов неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по военным целям США, Великобритании, Израиля и других стран, поддерживающих прямо или косвенно войну ЦАХАЛ в секторе Газа, до ее окончания. Кроме того, йеменские хуситы требуют освобождения оккупированных Израилем территорий Западного берега и признания государства Палестина. Судя по тому, как ведет себя Тель-Авив, воевать им придется еще долго.
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