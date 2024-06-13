Глава Минобороны ФРГ: у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины

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Глава Минобороны ФРГ: у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что Германия не располагает возможностью передавать Киеву установки ЗРК Patriot сверх обговоренных ранее объемов. При этом Писториус напомнил, что Германия за последнее время уже передала украинской армии три установки этого типа. Это количество составляет четверть имевшихся у ФРГ запасов данных ЗРК.

Писториус также добавил, что, по его мнению, остальным странам-союзницам Украины следует изыскать возможность передачи Украине своих систем ПВО, поскольку Берлин больше не в состоянии обеспечивать украинскую армию установками ЗРК. При этом власти ФРГ планируют доставить на Украину третью систему Patriot после завершения обучения украинских военных обращению с комплексом.



В свою очередь, против передачи Украине размещенных в Польше американских систем ПВО выступила Варшава. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера подчеркнул, что подобный шаг может привести к ослаблению обороноспособности Польши. Севера сообщил, что запросил встречу на эту тему со своим американским коллегой Джейком Салливаном.

По информации польского издания Niezależny Dziennik Polityczny, президент США Джозеф Байден решил перебросить на Украину размещенную в Польше систему ПВО Patriot, в настоящее время использующуюся для обеспечения защиты американского военного контингента на территории Польши.

Между тем США испытывают сложности с поставками союзникам ракет для своих систем ПВО: американские производственные мощности способны выпускать не более 500 таких боеприпасов в год, а с учетом продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, потребности в их поставках значительно возросли.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:56
    «У Германии больше нет "свободных" ЗРК Patriot для Украины» —

    — Из Вашингтона:"А если найду?" ...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 15:17
      у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины

      Они из них как из пулемета стреляют..))) Волна за волной идет БПЛА ,потом пошли Искандеры , Кинжалы и т.д...
      А Германии мы еще предъявим контрибуции и за это и за то...
      Срока действия нет в таких случаях ..Россия уже давно не добрая душа ! soldier
      Никто не забыт,ничто не забыто!!!
      И мертвые встану в один ряд с живыми и тогда начнется возрождение России ! (предсказание,которое сбылось уже)
  2. Штааль Звание
    Штааль
    +1
    Сегодня, 14:57
    ну что, если нет, значит надо произвести, деньги выделят на это, можно не сомневаться.
  3. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 14:57
    у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины

    А чего жадничают, миллиард туда, миллиард сюда, газопровод взорвали, сразу насколько просели, а с зенитками заменжевались, нехорошо.
    Гулять так гулять!
    Все равно, сколько хахелам не давай - все про@@ут!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:06
    Глава Минобороны ФРГ: у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины
    . Ему так кажется... прилетит вдруг "волшебник" из за океяна, по ушам на стучит и иллюзии министра развеяться на раз, два... хоп и вот они "лишние" комплексы, как на ладони!
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +1
      Сегодня, 15:26
      Цитата: rocket757
      Ему так кажется... прилетит вдруг "волшебник" из за океяна, по ушам на стучит и иллюзии министра развеяться на раз, два... хоп и вот они "лишние" комплексы, как на ладони!

      Он прилетит и улетит ,а немчуре с русскими разбираться еще придется..
      P.S. Эти "волшебники" Виктор так же второу мировую развязали и направили ее в сторону России ..А потом "сливки"сняли и опять "холодная война" ..Они это опять хотят повторить ,прибыль 2000 %
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:37
        Все ради денег, все ради прибылей, тут и сомневаться не о чем...
        В этом они давно мастера/профессионалы.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:12
    Глава Минобороны ФРГ: у Германии больше нет «свободных» ЗРК Patriot для Украины

    Свободных ? А кто спрашивает Германию о свободных ЗРК ? Подавай и не думай .Разве не заметно что идет передел рынка ,американцы вытесняют европейских производителей вооружения .Я могу поспорить ,что передавать ВСУ будут вооружение, из строевых частей и не так долго ждать осталось
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 15:23
      Да по-моему уже передают. Только производить не успевают. А ведь там дивизионами надо передавать. Сама по себе пу не собьёт ничего
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 15:34
      если будут передавать из строевых частей ,то это уже уменьшение боеспособности своей армии ,а это уже уголовка ,русофобия конечно у них приветствуется ,но и мера есть.
  6. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 15:24
    Пора наносить удар по Германии. С Богом, ребят. Пора.
  7. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 15:28
    всегда есть возможность взять кредит под покупку новой установки ЗРК Patriot ,что ни сделаешь для помощи стране 404