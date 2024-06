The New York Times: На задворках Китая Америка стала более скромной сверхдержавой

Мир меняется: появляется всё больше стран, достаточно сильных, чтобы влиять на мировые события

Соединенные Штаты больше не возвышаются над миром, как раньше

Соединенные Штаты больше не доминируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), диктуя условия своим союзникам. Подъем Китая представляет собой слишком большую угроз и США предлагают странам региона стать партнёрами по команде и разделить ответственность, пишет американская газета The New York Times.Издание отмечает, что в эту новую эпоху страны АТР делают многое самостоятельно, хотя и с помощью США: впервые Штаты строят атомные подводные лодки совместно с Австралией; вовлечение Южной Кореи в планирование создания ядерного оружия ; производство реактивных двигателей для истребителей в Индии; разделение обязанностей по морскому наблюдению с небольшими тихоокеанскими островами; ведётся совместная работа с Японией.Авторы издания размышляют, в чем причина происходящего в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это ослабление США, или усиление Китая, либо страны региона осознают свою растущую силу и ведут себя как прагматики, получая все, что могут, от «беспокойной» сверхдержавы (США), где все большее число избирателей хотят, чтобы страна держалась в стороне от мировых дел.- говорится в материале The New York Times.Эксперты утверждают, что сегодня США адаптируются к более многополярному миру. Они учатся сотрудничать новыми способами, которые ранее многие американские политики, зацикленные на американском превосходстве, даже не обсуждали.- констатируют авторы американского издания.Корреспондент The New York Times Дэмиен Кейв напомнил, что со времён Второй мировой войны доля США в мировой экономике сократилась вдвое, что происходит главным образом из-за устойчивого экономического роста в Азии. Один только Китай производит около 35 процентов мировых промышленных товаров, что в три раза превышает долю Соединенных Штатов. Япония, Индия и Южная Корея также вошли в семерку крупнейших стран мира по объему производства, что дает Азии больший промышленный вес, чем любой другой части мира, отмечает Кейв.По словам журналиста, хотя военное превосходство Америки ещё сохраняется, но Китай, с более острым вниманием к Азиатско-Тихоокеанскому региону, теперь имеет более крупный военно-морской флот по количеству кораблей, является наряду с Россией лидером в области гиперзвукового оружия и обладает множеством заводов для расширения военного производства в случае необходимости.