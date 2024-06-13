The New York Times: На задворках Китая Америка стала более скромной сверхдержавой

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The New York Times: На задворках Китая Америка стала более скромной сверхдержавой

Соединенные Штаты больше не доминируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), диктуя условия своим союзникам. Подъем Китая представляет собой слишком большую угроз и США предлагают странам региона стать партнёрами по команде и разделить ответственность, пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что в эту новую эпоху страны АТР делают многое самостоятельно, хотя и с помощью США: впервые Штаты строят атомные подводные лодки совместно с Австралией; вовлечение Южной Кореи в планирование создания ядерного оружия; производство реактивных двигателей для истребителей в Индии; разделение обязанностей по морскому наблюдению с небольшими тихоокеанскими островами; ведётся совместная работа с Японией.



Авторы издания размышляют, в чем причина происходящего в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это ослабление США, или усиление Китая, либо страны региона осознают свою растущую силу и ведут себя как прагматики, получая все, что могут, от «беспокойной» сверхдержавы (США), где все большее число избирателей хотят, чтобы страна держалась в стороне от мировых дел.

Мир меняется: появляется всё больше стран, достаточно сильных, чтобы влиять на мировые события

- говорится в материале The New York Times.

Эксперты утверждают, что сегодня США адаптируются к более многополярному миру. Они учатся сотрудничать новыми способами, которые ранее многие американские политики, зацикленные на американском превосходстве, даже не обсуждали.

Соединенные Штаты больше не возвышаются над миром, как раньше

- констатируют авторы американского издания.

Корреспондент The New York Times Дэмиен Кейв напомнил, что со времён Второй мировой войны доля США в мировой экономике сократилась вдвое, что происходит главным образом из-за устойчивого экономического роста в Азии. Один только Китай производит около 35 процентов мировых промышленных товаров, что в три раза превышает долю Соединенных Штатов. Япония, Индия и Южная Корея также вошли в семерку крупнейших стран мира по объему производства, что дает Азии больший промышленный вес, чем любой другой части мира, отмечает Кейв.

По словам журналиста, хотя военное превосходство Америки ещё сохраняется, но Китай, с более острым вниманием к Азиатско-Тихоокеанскому региону, теперь имеет более крупный военно-морской флот по количеству кораблей, является наряду с Россией лидером в области гиперзвукового оружия и обладает множеством заводов для расширения военного производства в случае необходимости.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:48
    «Это ослабление США, или усиление Китая» —

    — И то и другое ...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 16:02
      Мир меняется: появляется всё больше стран, достаточно сильных, чтобы влиять на мировые события

      И благодаря кому ? Опять Россия меняет мир на более справедливый
      Мы наш мы новый мир построим ..Знакомая песня буржуи и прочее ворье фарцовщики и спекулянты -стяжатели ?

      Такого уже не будет хоспода ..Вакцина у народа есть
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 16:08
        Цитата: Караванщик
        И благодаря кому ?

        Китаю?
      2. Караванщик Звание
        Караванщик
        -1
        Сегодня, 16:23
        А Китай какой есть ,это благодаря СССР и потом уже России !!! И китайцы это понимают ,не будет России ,не будет Китая замочат сразу ..
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:45
      Строят азиатский аналог НАТО,Следовательно,как полагается военному альянсу, блок будет создавать проблемы в регионе- расшатывать мир и стабильность.И как в Европе-забудьте слово "Нейтралитет".
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 15:48
    Да ни одна страна не возвышалась над всем миром никогда, у них здорово получилось всех убедить в том, что они там над чем то возвышаются. По факту возвышаются объективно над Мексикой, но пролюбили войну малюсенькому Вьетнаму. Вошли в Ирак, но талибан их закидал сланцами. Ну и так далее...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 16:14
      Цитата: KukuRuzvelt
      Да ни одна страна не возвышалась над всем миром никогда,

      Россия за этим следит и контролирует..Такая миссия историческая у нас
      Горбач и ЕБН предатели кровавые,но мы выжили и становимся сильнее англосаксы ..
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:53
    Прикольный сюжетик нарисовался в торговом обороте КНР с странами G 7 ,он упал мальца на миллиарды .Но общий торговый оборот вырос ,за счёт других стран.Пусть G 7 дальше выпендриватюся.ЮК упёрлась в потолок,не хватает судостроителей,у КНР проблем с этиим нет.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 15:57
    «Соединенные Штаты больше не возвышаются над миром, как раньше
    - констатируют авторы американского издания.»©
    Ай яй яй! Жизнь дала трещину...
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 15:58
    Основная проблема США в мире - это то, что от них стало ощутимо больше геморроя чем пользы. Причём для всех, даже для них самих. Очевиднейше - тест на мирового гегемона американцы с треском провалили. И провалили - по причине запредельной жадности буржуев. Они не захотели понимать простой вещи - если ты хочешь долгое время занимать позиции лидера, нельзя всё постоянно гребсти под себя, грабя подчинённых, надо что-то давать и им. Чтобы тебе подчинялись не только из страха, но и потому что признавать твоё главенство банально выгодно..
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 16:03
      Проблема США занимаясь лидерством в мире они забыли о себе ,куда они давно не инвестировали так это в себя ,потому и разруха на железных дорогах ,мостах ,и дорогах.
    2. evgen1221 Звание
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 16:14
      Да нет,они и давали немало, просто их врожденная жадность увела их в дебри панибратчины госдеп-корпорации и вообще все кто заплатит,мыльные пузыри в финансах,спекуляции на обрушении спроса,плюс головокружение от единственной сверхдержавы мира. Промкой своей перестали заниматся опять же,. В общем жиреть надо тоже в меру уметь.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:58
    Иметь возможность кого то уничтожить, но только ультимативным способом, не есть показатель величия.
    Всё в мире меняется и кого то одного назвать абсолютный лидером над всеми... в данный момент времени, в данной ситуации, это вряд ли.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +3
    Сегодня, 16:00
    Вот ты какой, многополярный мир - мир с двумя полюсами.
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 16:04
    Азиатов как тараканов на кухне в общаге, даже смешно подумать что кто то над ними может доминировать. Ванга предсказала: И жёлтая расса будет править миром!
    1. wanna Звание
      wanna
      +1
      Сегодня, 16:16
      Мои китайские соотечественники даже в вашей самой страшной Сибири выращивают овощи в термостатических теплицах на сопредельных землях России и Китая, а вы говорите, что мы вторглись к вам.

      И среди российских олигархов, и даже в украинском кабинете министров вы найдете активного человека с висячим носом и богатой плотской подушкой.

      А теперь скажите мне, что китайцы вторглись в Россию или Украину?

      1. Reklastik Звание
        Reklastik
        0
        Сегодня, 16:22
        А теперь скажите мне, что китайцы вторглись в Россию или Украину?
        - просто вы вторгаетесь экономически. Везде.
        1. wanna Звание
          wanna
          0
          Сегодня, 16:35
          Поверьте мне, дружеские отношения между Китаем и Россией определенно обусловлены не экономикой, а тем, что мы - те, кто должен ладить друг с другом.

          Если вы, русские, рассматриваете это как экономическое вторжение в Россию, то мы можем завтра же разорвать наши экономические связи с Россией.

          Если вы человек с настоящим здравым смыслом, то после поиска в Яндексе вы поймете, что экономические издержки для нас и вас просто ничтожны. --Если бы нам, китайцам, предоставили выбор, вы бы ясно увидели профессиональную статистику.
          1. Reklastik Звание
            Reklastik
            0
            Сегодня, 16:36
            Если вы, русские, рассматриваете это как экономическое вторжение в Россию, то мы можем завтра же разорвать наши экономические связи с Россией.
            - поверьте, вот как раз в этом никто не сомневается. Именно потому, что вы прагматичны.