The New York Times: На задворках Китая Америка стала более скромной сверхдержавой
Соединенные Штаты больше не доминируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), диктуя условия своим союзникам. Подъем Китая представляет собой слишком большую угроз и США предлагают странам региона стать партнёрами по команде и разделить ответственность, пишет американская газета The New York Times.
Издание отмечает, что в эту новую эпоху страны АТР делают многое самостоятельно, хотя и с помощью США: впервые Штаты строят атомные подводные лодки совместно с Австралией; вовлечение Южной Кореи в планирование создания ядерного оружия; производство реактивных двигателей для истребителей в Индии; разделение обязанностей по морскому наблюдению с небольшими тихоокеанскими островами; ведётся совместная работа с Японией.
Авторы издания размышляют, в чем причина происходящего в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это ослабление США, или усиление Китая, либо страны региона осознают свою растущую силу и ведут себя как прагматики, получая все, что могут, от «беспокойной» сверхдержавы (США), где все большее число избирателей хотят, чтобы страна держалась в стороне от мировых дел.
- говорится в материале The New York Times.
Эксперты утверждают, что сегодня США адаптируются к более многополярному миру. Они учатся сотрудничать новыми способами, которые ранее многие американские политики, зацикленные на американском превосходстве, даже не обсуждали.
- констатируют авторы американского издания.
Корреспондент The New York Times Дэмиен Кейв напомнил, что со времён Второй мировой войны доля США в мировой экономике сократилась вдвое, что происходит главным образом из-за устойчивого экономического роста в Азии. Один только Китай производит около 35 процентов мировых промышленных товаров, что в три раза превышает долю Соединенных Штатов. Япония, Индия и Южная Корея также вошли в семерку крупнейших стран мира по объему производства, что дает Азии больший промышленный вес, чем любой другой части мира, отмечает Кейв.
По словам журналиста, хотя военное превосходство Америки ещё сохраняется, но Китай, с более острым вниманием к Азиатско-Тихоокеанскому региону, теперь имеет более крупный военно-морской флот по количеству кораблей, является наряду с Россией лидером в области гиперзвукового оружия и обладает множеством заводов для расширения военного производства в случае необходимости.
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