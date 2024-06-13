Подразделения группировки войск «Север» отразили восемь контратак ВСУ в Харьковской области - Минобороны
Очередные сутки спецоперации значительных изменений не принесли, хотя продвижение идет практически на всей линии фронта. Минобороны сообщает о занятии российскими войсками более выгодных рубежей, но без конкретики. В Генштабе ВСУ по-прежнему называют сложной ситуацию на Харьковском направлении, на Покровском и в районе Часова Яра.
Подразделения группировки войск «Север» продвинулись немного вперед, нанеся удары по формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. Отражены восемь контратак. Потери противника составили: до 305 военнослужащих, пять автомобилей, одна гаубица М777 и орудие Д-20, а также РСЗО «Град».
По остальным направлениям без каких либо изменений, российские войска продолжают растягивать оборону противника, который предпринимает попытки контратаковать. Имеются заходы в населенные пункты, но пока официальных сообщений об освобождении нет.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу - 1685 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - три бронемашины, три боевые машины пехоты, один бронетранспортер, 14 единиц автотранспорта; по артиллерии - четыре гаубицы Д-20, четыре Д-30, две М777, две «Мста-Б», по одной гаубице FH-70 и М198. Две САУ «Krab», одна «Гвоздика», три РСЗО «Град». Станции РЭБ «Буковель-AD» и «Нота». Также уничтожены девять складов боеприпасов.
Средствами ПВО в течение суток сбиты 33 беспилотника и четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и HIMARS.
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