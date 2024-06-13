Американские издания признают, что подписанное на саммите "Большой семерки" президентами США Джо Байденом и главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемое "соглашение о безопасности" может быть с легкостью отменено любым следующим хозяином Белого дома, несмотря на то, что формально срок действия документа составляет 10 лет.Поскольку документ не имеет статуса международного договора, ратифицированного Конгрессом, все обязательства руководства США, касающиеся предоставления Киеву широкого спектра военной помощи, могут быть отменены, например, в случае вероятной победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский планируют подписать 10-летнее соглашение о безопасности, которое обяжет Вашингтон на протяжении указанного периода времени оказывать Киеву разностороннюю военную поддержку. При этом документ не предусматривает каких-либо обязательств по перспективам вступления Украины в НАТО и отправки на Украину американских войск. Кроме того, не указываются размеры предполагаемой американской поддержки Киева.Перед стартом саммита "Большой семерки", на котором одной из главных тем обсуждения стали вопросы, касающиеся поддержки Украины, помощник американского президента Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли значительного прогресса по вопросу использования в пользу Киева замороженных на Западе российских активов.

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