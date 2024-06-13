Пресса США: следующий президент сможет отменить подписанный Байденом и Зеленским договор о безопасности

7
Пресса США: следующий президент сможет отменить подписанный Байденом и Зеленским договор о безопасности

Американские издания признают, что подписанное на саммите "Большой семерки" президентами США Джо Байденом и главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемое "соглашение о безопасности" может быть с легкостью отменено любым следующим хозяином Белого дома, несмотря на то, что формально срок действия документа составляет 10 лет.

Поскольку документ не имеет статуса международного договора, ратифицированного Конгрессом, все обязательства руководства США, касающиеся предоставления Киеву широкого спектра военной помощи, могут быть отменены, например, в случае вероятной победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах.



Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский планируют подписать 10-летнее соглашение о безопасности, которое обяжет Вашингтон на протяжении указанного периода времени оказывать Киеву разностороннюю военную поддержку. При этом документ не предусматривает каких-либо обязательств по перспективам вступления Украины в НАТО и отправки на Украину американских войск. Кроме того, не указываются размеры предполагаемой американской поддержки Киева.

Перед стартом саммита "Большой семерки", на котором одной из главных тем обсуждения стали вопросы, касающиеся поддержки Украины, помощник американского президента Джейк Салливан заявил, что страны G7 достигли значительного прогресса по вопросу использования в пользу Киева замороженных на Западе российских активов.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:00
    все обязательства руководства США, касающиеся предоставления Киеву широкого спектра военной помощи, могут быть отменены

    Стороны "договора"? Какой-то штатский в бомжевской линялой майке и зомби... request
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 16:01
    А может не отменить....а может не следующий
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 16:02
    Врят ли дядюшка Джо останется у руля, деменция прогрессирует. А вот кто будет после него и что он наворотит, точно не сказать, хотя внешняя политика врят ли сильно изменится.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 16:14
      Что хорошо в американской системе, там без разницы кто в главном кресле сидит. А в сегодняшних реалиях жизни уже любой страны мира, когда экономические проблемы едины, можно хоть животное на пост президента ставить или банально нейросеть.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 16:31
        можно хоть животное на пост президента ставить или банально нейросеть.

        К этому людишек и подводят потихоньку... Причём в большинстве стран...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:15
    «Байден и Зеленский планируют подписать 10-летнее соглашение о безопасности» —

    — "Десять лет безопасности я тебе, дед, гарантирую" ...
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 16:17
    Этот договор не содержит каких - либо обязательств со стороны США. Соответственно, его подписание или отмена, не имеют никакого значения.