Politico: Борреля просят ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС

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Politico: Борреля просят ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС

В Европейском союзе вновь поднимают вопрос об ограничении свободы передвижения российских дипломатов по территории стран ЕС.

Как сообщает американское издание Politico, главы МИД ряда европейских стран сделали письменное обращение к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в котором просят внести в готовящийся пакет антироссийских санкций пункт об ограничении передвижения российских дипломатов.



По данным издания, обращение подписали министры иностранных дел восьми стран ЕС, а именно – Нидерландов, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Напомним, что в конце мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил об ограничении передвижения сотрудников российских дипмиссий, за исключением посла. При этом подобные действия он объяснил тем, что Россия якобы ведёт гибридную войну против ЕС, включая Польшу.

А в Чехии еще раньше уже предлагали ограничить передвижение российских дипломатов теми странами, где они аккредитованы.

Если такое решение все же будет принято, очевидно, что дипломатам стран ЕС в России также стоит указать «черту оседлости».

Стоит добавить, что Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России, принятие которого затягивается из-за позиции Германии.
32 комментария
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  1. Венд Звание
    Венд
    +5
    Сегодня, 16:27
    Так в эту игру мы тоже можем играть, да ещё и вдобавок закрыть представительства в других городах laughing laughing Опять начнут ныть, а нас за что? laughing laughing
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -2
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Венд
      Так в эту игру мы тоже можем играть, да ещё и вдобавок закрыть представительства в других городах laughing laughing Опять начнут ныть, а нас за что? laughing laughing

      Да Россия не будет ничего закрывать особо ..Наша цель Мочить !!!! И мочим хорошо ,вот они и визжат )))))
  2. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 16:28
    Эх европа ,ты у России просто опа ..Смешно все эти ваши потуги ,унизить Русских и т.д.
    Поговорим потом уже серьезно клоуны..Придем пропахшие потом и кровью и спросим ЗА ЧТО ?
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 16:43
      Европа ,Россия заноза
      1. Караванщик Звание
        Караванщик
        0
        Сегодня, 17:02
        Спасибо !!! good hi
        Ну вот еще для ворогов наших..по полной !!!

        И тут на сайте не робейте мужики .. hi soldier
        Поддержим СВОих !
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          0
          Сегодня, 17:08
          И тут на сайте не робейте мужики .. hi soldier
          1. Караванщик Звание
            Караванщик
            +1
            Сегодня, 17:37
            Цитата: goscha_04
            И тут на сайте не робейте мужики .. hi soldier

            Робеют минусы пошли нам ..Ну ничего!!!! wink
            Вот им контрольный выстрел !!!
            Красная Армия всех сильней .

            Эх было время ..
            1. goscha_04 Звание
              goscha_04
              0
              Сегодня, 17:45
              Эх было время .. время 90х годов ,тогда и я нижний брейк танцевал
            2. Комментарий был удален.
        2. Петр_Колдунов Звание
          Петр_Колдунов
          0
          Сегодня, 17:38
          Цитата: Караванщик
          Ну вот еще для ворогов наших..по полной !!!

          Да, внушительно. Мне в Тихом Доне этот момент больше всего нравится :))
          Эх, раньше наступлением называлось наступление. А не вылазка двух бмпшек с полутора десятками бойцами на борту...
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    -2
    Сегодня, 16:31
    А можно немного разъяснить в чём прикол? Случаем не в этом: "А в Чехии еще раньше уже предлагали ограничить передвижение российских дипломатов теми странами, где они аккредитованы."" т.е ты дипломат в Чехии, а катаешься куда хочешь в ЕС? Ну так нам тоже так надо, дипломат в РФ вот по РФ и катайся!
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      -1
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Копчёный
      А можно немного разъяснить в чём прикол?

      Тупая русофобия negative ..И спровоцировать Россию ! Мы все пишем hi
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 16:43
        Мы все пишем

        серверы отключат, и где мы эту писанину потом искать будем?
    2. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 17:30
      Слабовато. Ограничить Москвой и то под конвоем. Лишить машины красных номеров. Нужно отвезти/привезти. Закажите доставку ФСБ. Прокатят с мигалками.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 16:31
    " Взаимовыгодное" предложение,не мы начинаем.Ни чего не сделаешь с этим делом.Отзеркалим и всё.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 16:37
      Цитата: tralflot1832
      " Взаимовыгодное" предложение,не мы начинаем.Ни чего не сделаешь с этим делом.Отзеркалим и всё.

      А может оставим как есть ..Тут немного осталось уже Андрей ! hi Смысла нет на этих шавок реагировать
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 16:43
        У нас огромная проблема,посольская недвижимость России собиралась ещё нашими Царями в еропах,я просто не представляю сколько эта красота сечас стоит в ЕС.А у нас их только новодел.Подозреваю придётся расставаться,эти ребята не остановятся .
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:28
      – Нидерландов, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Эстонии, Литвы и Латвии.

      Вот же сборище политических проституток
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -3
    Сегодня, 16:41
    Цитата: Венд
    мы тоже можем играть

    можем, но не будем, "мы не такие" (нам не разрешили)
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      -1
      Сегодня, 16:45
      Вам? Ну если вам не разрешили то и не играйте. А в плане нашего МИДа играют зеркально. Ограничат наших дипломатов, значит ЕСовские дипломаты будут сидеть в посольствах..... Такие вот развлечения
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -3
        Сегодня, 16:47
        Ограничат наших дипломатов, значит ЕСовские дипломаты будут сидеть в посольствах..... Такие вот развлечения

        конечно же нет, максимум что сделают в ответ - ограничат регион пребывания (т.е. если посол - так и сиди в московском регионе)... хотя с другой стороны, я и не вижу смысла нашим дипломатам "путешествовать" по всей европе
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          -1
          Сегодня, 16:49
          Ой не факт..... Сейчас интересное время..... Ограничить могут так как фантазия позволит..... А она позволяет многое. Могут ограничить даже не всей Москвой, а каким нито округом Москвы
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 17:06
      "мы не такие" (нам не разрешили)

      Зато на вентилятор валить вам разрешили. Вернее, это ваша работа.
      Другим ремёслам не обучен?))
      Не отравитесь собственным ядом.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    Сегодня, 16:52
    По большому счёту если мы обоюдно запретим шляться по стране пребывания дипломатам то нам это более выгодно. Дело то идёт к войне, нам то зачем соглядатаи. Вообще пора сделать цифровые посольства в интернете. И пусть наш ИИ разговаривает с их ним ИИ. recourse
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 17:11
      Дело то идёт к войне, нам то зачем соглядатаи.

      вернитесь в реальность пожалуйста, соглядатаи ваши остались в прошлом, современная разведка это спутники, дрло и кибершпионаж (например, банки сливают данные своих клиентов - и им потом названивают мошенники из соседней страны и выманивают деньги)
  7. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 17:09
    Маша Захарова 100 раз уже обещала ограничть в России хоть в чем-то ЕСвских полит-фашистов ..а воз и ныне там)
    *пшеки это уже сделали кстати недели две взад.
  8. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 17:17
    Borrell is behaving like a stupid person, in a so called "beautiful garden/paradise" wink . Russophobia made Borrel, a sick person.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 17:21
    дипломатам стран ЕС в России также стоит указать «черту оседлости».
    где-нить в челябинске
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:24
    Борреля просят ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС

    Вот когда они такое призывают вообще о последствиях своих действий задумываются?
    Россия же точно так же запретит свободной передвижения чужих дипломатов на своей территории.
    Ну и кому с того выгода, кроме ухудения дипломатических отношений?
    Иди о ты!! fool
  11. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 17:29
    Если такое решение все же будет принято, очевидно, что дипломатам стран ЕС в России также стоит указать «черту оседлости».

    Обязательно! Причём, эта черта должна быть ограничена пределами посольства и внешней территорией шириной два метра и длиной до ближайшей Пятерочки (мы же не звери...)
  12. ASM Звание
    ASM
    +1
    Сегодня, 17:39
    Этот пожилой неумный человек языком чешет, как помелом метет. Зоны передвижения дипломатов еще в советское время были ограничены и просто так, без согласования, никакой атташе (считай шпион) никуда в зоны производства поехать не мог. Максимум - это как с Вазом, свободно пускали только на стройплощадку.
  13. алабурга Звание
    алабурга
    0
    Сегодня, 17:49
    Значит в ответ Кремль пригласит все иностранные посольства на кремлевскую елку, пусть обзавидуются сатанисты проклятые.
  14. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 17:58
    Этот старый каталонский бандит должен быть посажен в тюрьму; он очень коррумпирован.