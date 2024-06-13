Politico: Борреля просят ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС
В Европейском союзе вновь поднимают вопрос об ограничении свободы передвижения российских дипломатов по территории стран ЕС.
Как сообщает американское издание Politico, главы МИД ряда европейских стран сделали письменное обращение к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в котором просят внести в готовящийся пакет антироссийских санкций пункт об ограничении передвижения российских дипломатов.
По данным издания, обращение подписали министры иностранных дел восьми стран ЕС, а именно – Нидерландов, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Эстонии, Литвы и Латвии.
Напомним, что в конце мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил об ограничении передвижения сотрудников российских дипмиссий, за исключением посла. При этом подобные действия он объяснил тем, что Россия якобы ведёт гибридную войну против ЕС, включая Польшу.
А в Чехии еще раньше уже предлагали ограничить передвижение российских дипломатов теми странами, где они аккредитованы.
Если такое решение все же будет принято, очевидно, что дипломатам стран ЕС в России также стоит указать «черту оседлости».
Стоит добавить, что Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России, принятие которого затягивается из-за позиции Германии.
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