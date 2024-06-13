Politico: Борреля просят ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС

В Европейском союзе вновь поднимают вопрос об ограничении свободы передвижения российских дипломатов по территории стран ЕС.Как сообщает американское издание Politico, главы МИД ряда европейских стран сделали письменное обращение к верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, в котором просят внести в готовящийся пакет антироссийских санкций пункт об ограничении передвижения российских дипломатов.По данным издания, обращение подписали министры иностранных дел восьми стран ЕС, а именно – Нидерландов, Дании, Чехии, Польши, Румынии, Эстонии, Литвы и Латвии.Напомним, что в конце мая польский министр иностранных дел Радослав Сикорский объявил об ограничении передвижения сотрудников российских дипмиссий, за исключением посла. При этом подобные действия он объяснил тем, что Россия якобы ведёт гибридную войну против ЕС, включая Польшу.А в Чехии еще раньше уже предлагали ограничить передвижение российских дипломатов теми странами, где они аккредитованы.Если такое решение все же будет принято, очевидно, что дипломатам стран ЕС в России также стоит указать «черту оседлости».Стоит добавить, что Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России, принятие которого затягивается из-за позиции Германии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»