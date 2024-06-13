Суд ЕС оштрафовал Венгрию за несоблюдение общеевропейского миграционного законодательства

Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки

Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные, европейские граждане

Еврочиновники придумали новый способ наказания уж очень независимого от воли не только Брюсселя, но и Вашингтона премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На этот раз главу венгерского кабмина решили приструнить рублем (то бишь, евро). Правда, не сильно и не в первый раз.Так Брюссель из-за несговорчивости Орбана в конце прошлого года заблокировал выплаты Будапешту вроде как по собственным законам положенных дотаций в размере 22 млрд евро на период 2021-2027 годов. Поводом стало «несоблюдение» в республике академической свободы и предоставления права на убежище. Бельгия, а позднее и Австрия, вообще предлагают лишить Венгрию права голоса в рамках ЕС за отказ оказывать помощь Киеву.Вот за нарушение правил миграции ЕС (вернее, почти их полного отсутствия) и решили вновь наказать Венгрию. Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, вынес постановление о наложении на Будапешт штрафа в размере 200 млн евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. По сравнению с 22 миллиардами уже замороженных дотаций сумма вроде не очень большая. Однако Венгрию еще и «посадили на счетчик», в пресс-релизе суда указано, что до исправления ситуации будет дополнительно начисляться по миллиарду евро в день.— говорится в документе.Тяжба эта тянется не первый год. Еще в 2018-м на фоне миграционного кризиса, буквально захлестнувшего многие европейские страны, в Венгрии приняли поправки об ужесточении миграционного законодательства. Однако в Суде ЕС сочли, что они противоречат либеральным законам союза. В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов.В 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения некоторых законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. В частности, Будапешт упрекнули в несоответствии европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.— прокомментировал решение Суда ЕС Виктор Орбан в своем аккаунте американской соцсети.Вникая в суть этих разногласий Орбана с еврочиновниками, которые начались еще в 2015 году, становится понятно, почему он дольше всех остальных глав правительства Венгрии (59 человек с 1848 года) занимает пост премьера. Если Орбан останется премьером до 2034 года, о чем осенью прошлого года он сам и объявил, его общий срок полномочий составит около 28 лет. Без искренней защиты национальных интересов и поддержки большинства граждан страны такое невозможно.