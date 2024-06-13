Суд ЕС оштрафовал Венгрию за несоблюдение общеевропейского миграционного законодательства

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Суд ЕС оштрафовал Венгрию за несоблюдение общеевропейского миграционного законодательства

Еврочиновники придумали новый способ наказания уж очень независимого от воли не только Брюсселя, но и Вашингтона премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На этот раз главу венгерского кабмина решили приструнить рублем (то бишь, евро). Правда, не сильно и не в первый раз.

Так Брюссель из-за несговорчивости Орбана в конце прошлого года заблокировал выплаты Будапешту вроде как по собственным законам положенных дотаций в размере 22 млрд евро на период 2021-2027 годов. Поводом стало «несоблюдение» в республике академической свободы и предоставления права на убежище. Бельгия, а позднее и Австрия, вообще предлагают лишить Венгрию права голоса в рамках ЕС за отказ оказывать помощь Киеву.



Вот за нарушение правил миграции ЕС (вернее, почти их полного отсутствия) и решили вновь наказать Венгрию. Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, вынес постановление о наложении на Будапешт штрафа в размере 200 млн евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. По сравнению с 22 миллиардами уже замороженных дотаций сумма вроде не очень большая. Однако Венгрию еще и «посадили на счетчик», в пресс-релизе суда указано, что до исправления ситуации будет дополнительно начисляться по миллиарду евро в день.

Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки

— говорится в документе.

Тяжба эта тянется не первый год. Еще в 2018-м на фоне миграционного кризиса, буквально захлестнувшего многие европейские страны, в Венгрии приняли поправки об ужесточении миграционного законодательства. Однако в Суде ЕС сочли, что они противоречат либеральным законам союза. В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов.

В 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения некоторых законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. В частности, Будапешт упрекнули в несоответствии европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.

Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные, европейские граждане

— прокомментировал решение Суда ЕС Виктор Орбан в своем аккаунте американской соцсети.

Вникая в суть этих разногласий Орбана с еврочиновниками, которые начались еще в 2015 году, становится понятно, почему он дольше всех остальных глав правительства Венгрии (59 человек с 1848 года) занимает пост премьера. Если Орбан останется премьером до 2034 года, о чем осенью прошлого года он сам и объявил, его общий срок полномочий составит около 28 лет. Без искренней защиты национальных интересов и поддержки большинства граждан страны такое невозможно.
10 комментариев
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  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 16:20
    Плотно же они на новую игрушку сели-чуть что санкции,санкции. И пока не заработает альтернативная доллару финсистема, никто особо и дернутся не сможет. А вот после начнут открыто посылать их лесом и сами на них санкции наваливать за все хорошее в прошлом.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:25
      Был бы человек.а Статья найдется.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 16:21
    200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки

    Не проще ли выйти совсем из ЕС если так удавку сжимают? Там и Словакия рядом, но да получится как в Сербии - вокруг один цветущий Содом и Гоморра.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 17:15
      Да всё равно заплатят - Венгрии. Никуда не денутся. Им украм транш надо выделить, а Венгрия снова блокирует
  3. Luminman Звание
    Luminman
    +8
    Сегодня, 16:24
    Вот за нарушение правил миграции ЕС (вернее, почти их полного отсутствия) и решили вновь наказать Венгрию

    Лучше быть наказанной за миграционную политику рублем, чем впустить в страну толпы диких мигрантов из недоразвитых стран...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 16:43
      чем впустить в страну толпы диких мигрантов
      Факт, надо брать пример.
  4. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 16:28
    Платить в итоге выйдет дешевле, чес содержать 10 миллионов нахлебников.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:40
    «Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные, европейские граждане» —

    — Для брюссельских бюрократов важнее важнее мнение бюрократов вашингтонских ...
  6. ASM Звание
    ASM
    +2
    Сегодня, 16:41
    Как-то очень избирательно штрафуют. Откровенно нацисткие "малолитражные" территории еще вякают, а им хоть бы хны.
  7. Тополь Звание
    Тополь
    0
    Сегодня, 17:39
    Однако Венгрию еще и «посадили на счетчик», в пресс-релизе суда указано, что до исправления ситуации будет дополнительно начисляться по миллиарду евро в день.
    Товарищ автор, как-то повнимательнее надо быть.
    Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки

    Миллиард и миллион - две большие разницы.