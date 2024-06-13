Суд ЕС оштрафовал Венгрию за несоблюдение общеевропейского миграционного законодательства
Еврочиновники придумали новый способ наказания уж очень независимого от воли не только Брюсселя, но и Вашингтона премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На этот раз главу венгерского кабмина решили приструнить рублем (то бишь, евро). Правда, не сильно и не в первый раз.
Так Брюссель из-за несговорчивости Орбана в конце прошлого года заблокировал выплаты Будапешту вроде как по собственным законам положенных дотаций в размере 22 млрд евро на период 2021-2027 годов. Поводом стало «несоблюдение» в республике академической свободы и предоставления права на убежище. Бельгия, а позднее и Австрия, вообще предлагают лишить Венгрию права голоса в рамках ЕС за отказ оказывать помощь Киеву.
Вот за нарушение правил миграции ЕС (вернее, почти их полного отсутствия) и решили вновь наказать Венгрию. Суд Евросоюза, базирующийся в Люксембурге, вынес постановление о наложении на Будапешт штрафа в размере 200 млн евро из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. По сравнению с 22 миллиардами уже замороженных дотаций сумма вроде не очень большая. Однако Венгрию еще и «посадили на счетчик», в пресс-релизе суда указано, что до исправления ситуации будет дополнительно начисляться по миллиарду евро в день.
— говорится в документе.
Тяжба эта тянется не первый год. Еще в 2018-м на фоне миграционного кризиса, буквально захлестнувшего многие европейские страны, в Венгрии приняли поправки об ужесточении миграционного законодательства. Однако в Суде ЕС сочли, что они противоречат либеральным законам союза. В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов.
В 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения некоторых законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. В частности, Будапешт упрекнули в несоответствии европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.
— прокомментировал решение Суда ЕС Виктор Орбан в своем аккаунте американской соцсети.
Вникая в суть этих разногласий Орбана с еврочиновниками, которые начались еще в 2015 году, становится понятно, почему он дольше всех остальных глав правительства Венгрии (59 человек с 1848 года) занимает пост премьера. Если Орбан останется премьером до 2034 года, о чем осенью прошлого года он сам и объявил, его общий срок полномочий составит около 28 лет. Без искренней защиты национальных интересов и поддержки большинства граждан страны такое невозможно.
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