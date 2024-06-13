Литовский Сейм одобрил призыв юношей на службу в армию сразу после школы

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Литовский Сейм одобрил призыв юношей на службу в армию сразу после школы

С 17 лет молодые граждане Литвы будут обязаны прибыть в призывные пункты, где им придется заполнить соответствующие анкеты с личной информацией и пройти медицинскую комиссию. Дело в том, что литовский Сейм (парламент) одобрил призыв юношей на службу в армию сразу после окончания школы.

Данное предложение было поддержано большинством голосов парламентариев. За него отдали свои голоса 85 депутатов, трое проголосовали против и 14 человек воздержалось.

Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех

- прокомментировала решение литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

Идти служить в армию 17-летним парням пока не нужно, ведь школьное образование в Литве заканчивают в 18 лет. Просто к моменту окончания школы они уже будут готовы к армейскому призыву.

Правда, глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас уточнил, что всех призывать не станут. По его словам, речь пока не идет о переходе страны на всеобщую воинскую повинность.

Это следует считать шагом в данном направлении

- пояснил министр.

На данный момент на службу в литовскую армию призывается около четырех тысяч новобранцев в год. Теперь их количество собираются увеличить до семи тысяч.


Резкое усиление антироссийской риторики стало проявляться в Литве сразу после начала спецоперации на Украине. Вильнюс последовательно поддерживает киевский режим и обвиняет Россию в «агрессивных планах» в отношении прибалтийских республик.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:47
    «Это следует считать шагом в данном направлении» —

    — Далеко пойдёте ...
    (Быстрее к концу придёте)
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 16:52
      Что поСеймите, то и пожнете laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 17:14
      Первое,что приходит в голову,стать двоечником-пару лет в одном классе.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:16
        knn57 hi, так там от возраста пляшут, в 17 на учет в 18 в казарму, а двоешников скорее зашлють) их не жалко.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:48
    Просто к моменту окончания школы они уже будут готовы к армейскому призыву.

    И на стажировку к братьям-бандеровцам!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 17:03
      Пусть изберут президентом Литвы Зеленского,тот всё равно скоро будет свободен.Он быстро сократит поголовье литовцев.Тем более,что судя по статистике сделать это можно будет намного проще,чем на Украине.
    2. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 17:09
      Если только туда. Общался я с одним бывшим военным, так он сказал, что если допрыгаемся до третьей мировой, то у нас не предусмотрено внезапного ядерного удара. Сначала должен быть предупреждающий удар (как предупредительный выстрел). И в качестве цели выберут какую-нибудь мелкую территорию. И если Литва или Эстония дотявкаются, то могут и их выбрать. А вводить туда войска и воевать с ними мы не собираемся в принципе.
  3. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    0
    Сегодня, 16:54
    У нас также, приписное в 17 лет получают
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:19
      lngvar7401 hi, ну у нас то понятно, мы для этих орда и прочие не лестные сравнения. А вот они "светлые эльфы" кушающие радугу и какующие бабочками. А вот подишь ты под ружжо молодёжь загоняют.
    2. Комментарий был удален.
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 17:42
      «У нас также, приписное в 17 лет получают»©
      В России военнообязанные ВСЕ. С такими-то соседями, как иначе? При Советской власти, вообще с 16 лет на учëт ставили, если память не изменяет... Поэтому для нас это обычное дело.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:29
    Что за дискриминация? Всех надо призывать независимо от пола и возраста