Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех

Это следует считать шагом в данном направлении

С 17 лет молодые граждане Литвы будут обязаны прибыть в призывные пункты, где им придется заполнить соответствующие анкеты с личной информацией и пройти медицинскую комиссию. Дело в том, что литовский Сейм (парламент) одобрил призыв юношей на службу в армию сразу после окончания школы.Данное предложение было поддержано большинством голосов парламентариев. За него отдали свои голоса 85 депутатов, трое проголосовали против и 14 человек воздержалось.- прокомментировала решение литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.Идти служить в армию 17-летним парням пока не нужно, ведь школьное образование в Литве заканчивают в 18 лет. Просто к моменту окончания школы они уже будут готовы к армейскому призыву.Правда, глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас уточнил, что всех призывать не станут. По его словам, речь пока не идет о переходе страны на всеобщую воинскую повинность.- пояснил министр.На данный момент на службу в литовскую армию призывается около четырех тысяч новобранцев в год. Теперь их количество собираются увеличить до семи тысяч.Резкое усиление антироссийской риторики стало проявляться в Литве сразу после начала спецоперации на Украине. Вильнюс последовательно поддерживает киевский режим и обвиняет Россию в «агрессивных планах» в отношении прибалтийских республик.