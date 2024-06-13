Литовский Сейм одобрил призыв юношей на службу в армию сразу после школы
С 17 лет молодые граждане Литвы будут обязаны прибыть в призывные пункты, где им придется заполнить соответствующие анкеты с личной информацией и пройти медицинскую комиссию. Дело в том, что литовский Сейм (парламент) одобрил призыв юношей на службу в армию сразу после окончания школы.
Данное предложение было поддержано большинством голосов парламентариев. За него отдали свои голоса 85 депутатов, трое проголосовали против и 14 человек воздержалось.
- прокомментировала решение литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.
Идти служить в армию 17-летним парням пока не нужно, ведь школьное образование в Литве заканчивают в 18 лет. Просто к моменту окончания школы они уже будут готовы к армейскому призыву.
Правда, глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас уточнил, что всех призывать не станут. По его словам, речь пока не идет о переходе страны на всеобщую воинскую повинность.
- пояснил министр.
На данный момент на службу в литовскую армию призывается около четырех тысяч новобранцев в год. Теперь их количество собираются увеличить до семи тысяч.
Резкое усиление антироссийской риторики стало проявляться в Литве сразу после начала спецоперации на Украине. Вильнюс последовательно поддерживает киевский режим и обвиняет Россию в «агрессивных планах» в отношении прибалтийских республик.
Информация