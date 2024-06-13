Центробанк: китайский юань станет основной иностранной валютой России

Центробанк России заявил, что биржевой курс юань/рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе евро и доллара. С 13 июня текущего года Центробанком будут устанавливаться курсы рубля к американскому доллару и евро на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке.В сообщении регулятора указывается, что расчеты демонстрируют, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего курса валютных пар на внутреннем рынке. Исходя из этого, курсы зарубежных валют предполагается определять исходя из курса юаня к рублю. По данным Центробанка, в течение последних двух лет последовательно снижалась роль доллара США и евро на российском рынке. При этом в настоящее время юань уже фактически стал основной иностранной валютой на биржевых торгах в России. Доля китайской валюты уже составляет около 54%.Сделки с участием евро и американского доллара продолжат совершаться, но на внебиржевом рынке. Российские компании и граждане смогут продолжать совершать покупку и продажу долларов США и евро через российские банки, а все валютные счета остаются сохранными.В октябре прошлого года Центробанк сообщил, что на случай остановки биржевых торгов валютами недружественных стран разработаны дополнительные процедуры определения официальных курсов по отношению к рублю, для чего, помимо прочего, предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. В случае, если эти механизмы формирования курса рубля по отношению к иностранным валютам не будут работать, Центробанком будет устанавливаться курс доллара, евро и юаня к рублю, равный значению предыдущего дня.

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