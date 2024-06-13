Центробанк: китайский юань станет основной иностранной валютой России

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Центробанк: китайский юань станет основной иностранной валютой России

Центробанк России заявил, что биржевой курс юань/рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе евро и доллара. С 13 июня текущего года Центробанком будут устанавливаться курсы рубля к американскому доллару и евро на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке.

В сообщении регулятора указывается, что расчеты демонстрируют, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего курса валютных пар на внутреннем рынке. Исходя из этого, курсы зарубежных валют предполагается определять исходя из курса юаня к рублю. По данным Центробанка, в течение последних двух лет последовательно снижалась роль доллара США и евро на российском рынке. При этом в настоящее время юань уже фактически стал основной иностранной валютой на биржевых торгах в России. Доля китайской валюты уже составляет около 54%.



Сделки с участием евро и американского доллара продолжат совершаться, но на внебиржевом рынке. Российские компании и граждане смогут продолжать совершать покупку и продажу долларов США и евро через российские банки, а все валютные счета остаются сохранными.

В октябре прошлого года Центробанк сообщил, что на случай остановки биржевых торгов валютами недружественных стран разработаны дополнительные процедуры определения официальных курсов по отношению к рублю, для чего, помимо прочего, предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. В случае, если эти механизмы формирования курса рубля по отношению к иностранным валютам не будут работать, Центробанком будет устанавливаться курс доллара, евро и юаня к рублю, равный значению предыдущего дня.
64 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 17:12
    Чушь... "Главным" для всех станет золото.

    «…Центробанк России заявил, что биржевой курс юань/рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе евро и доллара…»,

    А вот товарищ Сталин в своё время чужие деньги в страну: хоть «парами», хоть «тройками» – не впустил.
    Подробности здесь:

    https://ruinformer.com/page/rubl-i-dollar-istorija-vzaimootnoshenij
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Андрей Храмов
      "Главным" для всех станет золото.
      или литр чистой воды
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -1
        Сегодня, 17:36
        или литр чистой воды
        Такое случится, наверное, через два-три поколения wink
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 17:38
        А где-то грамм "стирального порошка"
        Цитата: Василенко Владимир
        или литр чистой воды
      3. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -1
        Сегодня, 17:52
        Уважаемый Василенко Владимир
        (Владимир Иванович Василенко)!

        Да, Вы правы. Вот интересный материал "про воду":

        https://cont.ws/@as39sa179/2803174
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 17:56
          Цитата: Андрей Храмов
          "Главным" для всех станет золото.
          или литр чистой воды

          сомнительно, вот можно посмотреть на израиль или эмираты - страны которые прекрасно существуют, не имея естественных источников пресной воды (скважины не в счет)
    2. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 18:03
      Чушь... "Главным" для всех станет золото.

      hi
      Ещё большая чушь. В нынешних реалиях, уже невозможно к чему либо привязываться. Должна быть золотая середина. Над этим вопросом сейчас должны работать математики и экономисты. Выработать некий эквивалент-показатель стоимости своей денежной единицы. Но это должен быть государственно регулируемый показатель. Да у нас есть такой показатель как ВВП, но, он не отражает полной действительности состояния экономики (усреднённая температура по палате).
  2. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 17:14
    Наверное, это хорошо, что мы теперь зависим от Китая, а не от США.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +12
      Сегодня, 17:15
      А плохо то что мы опять от кого-то зависим. request
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        -1
        Сегодня, 18:00
        Все всегда от кого то зависят.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      -2
      Сегодня, 17:31
      Это такой шанс наконец то отвязаться раз и навсегда в расчетах от доллара и евро.Я уже не говорю что это карт бланш на смелые реформы в финансовой сфере, которые несомненно к лучшему.
    3. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 17:53
      Цитата: С.З.
      Наверное, это хорошо, что мы теперь зависим от Китая, а не от США.

      Не так. Теперь мы зависим не только от США и ЕС но и от Китая. Российская каста финансистов в правящем классе не желает допустить самостоятельности России.
    4. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 17:58
      мы теперь зависим от Китая, а не от США.

      раз Эллочка осталась у фин. руля - значит мы по прежнему "бензоколония" мвф...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -2
    Сегодня, 17:15
    «Китайский юань станет основной иностранной валютой России» —

    — Кто кого? ...
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +8
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Кто кого? ...

      И те и те - нас, к сожалению..
  4. Peter1First Звание
    Peter1First
    +10
    Сегодня, 17:15
    Чушь с самого начала! Юань не есть свободно-конвертируемая валюта -Китай делает такой курс юаня, который ему нужен. До недавнего времени они стабильно занижали его к доллару, чтобы повысить ценовую конкурентность своих товаров, что им взбредёт в голову завтра -никто не знает! И что же мы будем делать, когда китайские товарищи вдруг решат сделать с юанем то, что мы и не ожидали?
    1. wanna Звание
      wanna
      0
      Сегодня, 17:24
      Да, юань определенно не является валютой, которую можно только обменивать, мы пытаемся предотвратить появление евриков. (См. экономический кризис в Таиланде в Юго-Восточной Азии)

      Но даже такой консервативный, то представляет собой высокую степень взаимного доверия между Китаем и Россией, на государственном и национальном уровне, а не то же самое, что евреи и бизнесмены "правила" друг для друга.
    2. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 17:29
      Цитата: Peter1First
      Юань не есть свободно-конвертируемая валюта - Китай делает такой курс юаня, который ему нужен.

      Вы не правы, Китай делает этот курс "по отношению к доллару", а вот каким этот курс будет к рублю - Китай вовсе не решает, этот курс устанавливает ЦБ РФ, как и цену рубля к доллару.
      1. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        -3
        Сегодня, 17:38
        Пример: Если Китай понизит курс юаня, по отношению к доллару - в 2 раза, то мы сможем понизить курс юаня к рублю тоже в 2 раза, и баланс двух экономик достигнут.
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        -2
        Сегодня, 17:39
        Кто мешает Китаю сделать на своей бирже нужный ему курс и в отношении рубля? И что-то мне кажется, что этот курс будет выгодным для закупки сырья...
        1. VladimirNET Звание
          VladimirNET
          0
          Сегодня, 17:45
          Цитата: Peter1First
          Кто мешает Китаю сделать на своей бирже нужный ему курс и в отношении рубля?

          Вы правы, возможно 2 разных курса рубля (у них и у нас), но экономика не терпит пустоты - и если разрыв будет большим, то все свободные деньги начнут перетекать в другие валюты, чтобы менять их между нашими странами (купил другую валюту в одной стране - продал в другой), в результате всё равно курс стабилизируется.

          Еще пример: если они понизят курс юаня в 2 раза (к рублю), то:
          мы их товары сможем (в рублях) приобрести в 2 раза дешевле, и при этом половина денег у нас еще и останется.

          Если же они повысят курс юаня в 2 раза (к рублю), то:
          цена их товара - вырастет в 2 раза, и мы не будем их покупать.
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:38
      Юань не есть свободно-конвертируемая валюта
      За юани можно покупать товары, коими завален весь наш рынок. И эти товары начиная от носков и заканчивая микроэлектроникой, китайского производства
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 17:17
    Вот так вот... От бодания США/ЕС - Россия выигрывает Китай. what
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 17:57
      Уже выиграла, путь назад - амеры сами себе отрезали.
  6. wanna Звание
    wanna
    +3
    Сегодня, 17:17
    Путин и Си, должно быть, заключили какую-то сделку и считают, что юань - это точно не индийская рупия
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 17:42
      А если получится тоже самое, что и с индийской рупией? Сначало тоже радовались - "рупия, ура". Тут весь вопрос в том, будет ли Китай "впрягаться" за нас против запада или мы будем у него "на подхвате" и все "сливки будет снимать" только Китай.
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 17:21
    Да уж... Еле как пытаемся отказаться от одной зависимости и попадаем в другую. А почему бы рубль не сделать основной валютой а не юань ? Карма не позволяет ?
    1. Комментарий был удален.
    2. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 17:58
      Цитата: FoBoss_VM
      А почему бы рубль не сделать основной валютой а не юань ?

      Зависит от страны, в СНГ думаю так и есть.
      Причем без навязывания, так просто удобнее всем.
    3. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 17:58
      Цитата: FoBoss_VM
      Да уж... Еле как пытаемся отказаться от одной зависимости и попадаем в другую. А почему бы рубль не сделать основной валютой а не юань ? Карма не позволяет ?

      Да, как, вы, такое придумать могли belay , мадам брошкина из ЦБ за это проклянёт всех, это не по либеральному. Вы что не в курсе - рубль не может быть основной валютой, это скажет любой "цивилизованный экономист".
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:24
    США совсем с ума сошли со своим долларом.Платежи в не долларах они не видят.К чему тогда эти санкции?Иран ржёт в сторонке.Кстати от Тегерана по прямой по глобусу до Лондона всего 4400 км.
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:24
    привяжите курс рубля к золоту и не морочьте людям головы
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -1
      Сегодня, 17:35
      У России золота столько нет, сколько рублей напечатано. Рубль можно обеспечить например сельхоз продукцией или газом. Те же рубли можно вкладывать в развитие сельхоз отрасли. Чем больше продукции, тем больше рублей.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:42
        Цитата: Denissdaf
        У России золота столько нет, сколько рублей напечатано

        привязка к курсу не означает золотой стандарт
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          0
          Сегодня, 17:46
          Тогда неясно как делать расчет стоимости рубля исходя из стоимости золота.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 18:00
            правды ради не так сложно, посчитайте общий объем товарной массы в стране, его цену в золоте на сегодняшний момент, в идеале стоимость денежной массы должна равняться стоимости товарной
            1. Denissdaf Звание
              Denissdaf
              0
              Сегодня, 18:08
              Для определения стоимости рубля необходимо будет ежедневно пересчитывать всю товарную массу. А цена на золото регулируется биржей исходя из спроса и предложения.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 17:39
      не к золоту а к энергии ,стоимость мегаватта будет вполне альтернативой всех дурацких переходов на зелёную енергетику
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        +1
        Сегодня, 17:51
        Если, к примеру, Индия привезет нам наш триллион рублей в обмен на сгенерированные мегаватты, каков будет механизм их передачи?
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          0
          Сегодня, 18:01
          ну если так будет ,то за наши трилионы они могут себе построить ещё одну атомную електростанцию и не вижу разницы с долларом
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:01
        Цитата: goscha_04
        не к золоту а к энергии ,стоимость мегаватта

        то же как вариант, но хуже, золото оно как бы осязаемое и вы его можете накопить с энергией сложнее
      3. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 18:02
        Цитата: goscha_04
        не к золоту а к энергии

        К вам пришли за долгом - папуасы из страны "на краю земли", как вы с ними рассчитаетесь энергией? )))
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          0
          Сегодня, 18:06
          А когда у папуасов кто то что то брал в долг?
    3. Александр Игоревич Рифеев Звание
      Александр Игоревич Рифеев
      0
      Сегодня, 17:40
      привязывали уже при Витте и Николае - результат финансовая зависимость от Франции ... потом участие в ненужной нам ПМВ ... революция и крах государства
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 17:44
        Цитата: Александр Игоревич Рифеев
        привязывали уже при Витте и Николае

        золотой стандарт и курс это разные вещи
        1. Александр Игоревич Рифеев Звание
          Александр Игоревич Рифеев
          -2
          Сегодня, 17:49
          введешь конвертируемый золотой или серебряный рубль и быстро останешься без золота или серебра ... а вводить неконвертируемый золотой рубль бессмысленно - так как внутри страны курс рубля и объем рублевой массы поддерживается производством промпродукции и сельхоз продукции и услугами для населения
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 18:02
            Цитата: Александр Игоревич Рифеев
            введешь конвертируемый золотой или серебряный рубль

            еще раз, привязка к курсу и золотой или серебряный стандарт это разные вещи
            а золото вы и сейчас можете купить за рубли
  10. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 17:28
    С одной стороны шаг понятный, но с другой - мировая экономика пока сидит на зеленых фантиках, а юань тупо надут изнутри. Золото вполне себе выход, только оно мало у кого из развивающихся есть. Нужно делать единую общемировую валюту, например, начиная с Брикс, чтобы ее эмитентом выступал некий консилиум представителей стран, а не одна Зона Лжи.
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 18:04
      Цитата: ASM
      Нужно делать единую общемировую валюту, например, начиная с Брикс, чтобы ее эмитентом выступал некий консилиум представителей стран,

      Пока в России ЦБ такой какой есть никто, в трезвом уме и при памяти, не будет с нами делать серьёзные совместные финансовые проекты.
  11. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 17:28
    То есть, за бочку нам платят $50. Мы переводим $50 в юани, а затем юани в рубли. Так что ли?
    И кто от всей этой кривой дорожки в плюсах?
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Neo-9947
      То есть, за бочку нам платят $50. Мы переводим $50 в юани, а затем юани в рубли. Так что ли?

      При крупных поставках - курс берется установленный ЦБ, уже без накруток, так что и разницы нет.
      Что касается мелочевки - если доллары не выгодны (по вашей схеме), то за них никто и не станет торговать.
  12. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +2
    Сегодня, 17:30
    Замечательно мы провели "дедолларизацию" экономики, конечно. Наступает пора её юанизации.
  13. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 17:33
    Цитата: FoBoss_VM
    Да уж... Еле как пытаемся отказаться от одной зависимости и попадаем в другую. А почему бы рубль не сделать основной валютой а не юань ? Карма не позволяет ?

    Центробанк: китайский юань станет основной иностранной валютой России(с) Подскажите , а как рубль в России может быть иностранной валютой ?
  14. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 17:34
    Ввести золотой рубль и послать всех в долгое эротическое путешествие. Думаю, золота в наших подвалах достаточно
    1. Chuk-i-gek Звание
      Chuk-i-gek
      +2
      Сегодня, 17:48
      Зря вы так думаете. Это на купюрах СССР 10, 25, 50 и 100 рублей было написано "Билет Государственного Банка СССР. Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного Банка". Ни на одной купюре России я никаких подобных надписей не видел. Разве что о преследовании по закону при подделке, а вот про обеспечение как-то забыли. Делаем выводы самостоятельно. Поэтому финт с золотым рублем сейчас не пройдет. Нынешний рубль, к сожалению, сейчас "деревянный", а не "золотой".
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 17:48
      Просто заявить что любой рубль обеспечен золотом - это путь в пропасть. Особенно если эти рубли выпустить за кордон. Их там накопят и тупо предъявят к обмену на золото. Оно - нам зачем?

      Надо вводить проверенную советскую систему. С несколькими рублями - наличным для использования населением, безналичным для расчётов предприятий, и инвалютным для зарубежных операций. Причём свободно пересекаться - они не должны ни в коем случае. Только через ЦБ и уполномоченные им организации под строгим контролем.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 18:04
        Только через ЦБ и уполномоченные им организации под строгим контролем.

        под контролем вражеского цб??? это все напоминает паллиатив, пока не будет минимальной суверенности цб и верхней власти - все усилия будут идти во вред...
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 18:05
          Ну - про обязательный расстрел так называемого экономического блока я уж не упоминаю, как само собой разумеющееся...
  15. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    -1
    Сегодня, 17:37
    и РФ-ия пошла по рукам? увы юань нам мало поможет - китайцы не станут инвестировать в экономику России как это делали фирмы из ЕС
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +2
      Сегодня, 17:47
      Если бы не Кремль со своей компрадорской вертикалью, которые высасывают все богатства России за бугор, то России хватило бы своих инвестиций. Зависимость от западных инвестиций, это уверенное движение в нижнюю часть туловища, что Россия и демонстрирует.
      1. Александр Игоревич Рифеев Звание
        Александр Игоревич Рифеев
        0
        Сегодня, 17:53
        как вы намереваетесь осваивать инвестиции полученные за счет внутреннего финансирования при практическом отсутствии станкостроения, производства электроники, минимуме объемов машиностроения, отсутствии двигателестроения ??? теперь это можно возродить как и в первые пятилетки только за счет иностранных инвестиций ... но западники их нам не дадут по политическим обстоятельствам а китайцы по экономическим соображениям ... конечно можно напрячь сев. корейцев и иранцев ... но много ли от них получишь?
  16. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    -1
    Сегодня, 17:42
    Цитата: Neo-9947
    То есть, за бочку нам платят $50. Мы переводим $50 в юани, а затем юани в рубли. Так что ли?
    И кто от всей этой кривой дорожки в плюсах?

    Мы сразу получаем в юанях по курсу. Зачем нам $ в расчётах с Китаем?
  17. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 17:49
    Безнал давно обрубили. Наличка пока в ходу у импортеров и туристов. Но в качестве средства накопления или сохранения сбережений евро с баксом давно не годятся. Слишком велики риски по части ликвидности и курса..
  18. Человек в чёрном
    Человек в чёрном
    -1
    Сегодня, 17:52
    Будет какой-нибудь крипторубль и криптоюань, которые помогут убрать негативное влияние доллара на торговлю между странами.
  19. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -1
    Сегодня, 17:57
    Использование доллара в качестве оружия войны обойдется Соединенным Штатам гораздо дороже, чем они думают.