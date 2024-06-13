В ДНР в ходе атаки ВСУ тяжело ранены российские журналисты

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В ДНР в ходе атаки ВСУ тяжело ранены российские журналисты

Репортер НТВ Алексей Ивлиев. Скриншот репортажа


Работа военных корреспондентов в зоне проведения специальной военной операции, даже вдали от линии боевого соприкосновения, всегда сопряжена с риском для здоровья, а порою, к сожалению, и жизни.

Не секрет, что украинские националисты буквально охотятся за журналистами, при том, что все они имеют специальные опознавательные знаки на касках и бронежилетах, указывающие профессию. Да и телекамеры с коптеров хорошо видны. Но зачастую именно эти опознавательные знаки и становятся своего рода приманкой для украинских военных преступников.

На этот раз тревожные известия поступили из Донецкой Народной Республики. Исполняющий обязанности Главы администрации города Горловка Иван Приходько первым сообщил в своем телеграм-канале, что в районе поселка Гольмовский Никитовского района Горловки в ДНР, находящегося не так далеко от передовой, тяжелые ранения получили репортеры российского телеканала НТВ. По первым данным, пострадали трое журналистов.

Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки

— написал Приходько.

Позднее уже в телеграм-канале НТВ уточнили, что тяжело ранены двое сотрудников телеканала — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третьим пострадавшим оказался сопровождавший их военнослужащий ВС РФ. Все они доставлены в больницу Горловки, идут операции. Как сообщил военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.

В Telegram-канале СК РФ сообщается, что Следком займется расследованием преступления, устанавливаются все обстоятельства, а также круг лиц, причастных к его совершению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является «целенаправленным обстрелом» представителей прессы и назвала эту акцию очередным примером террористических действий преступного киевского режима. При этом профильные международные организации в лице ЮНЕСКО и ОБСЕ дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за эту атаку, добавила Захарова. Как уточнила представитель МИД РФ, группа журналистов пострадала в результате «целенаправленного обстрела», по предварительным данным, сброса боеприпасов с БПЛА.

Кровь российских журналистов не только на руках боевиков ВСУ, но и на совести международных чиновников в Вене, Женеве, Париже и Нью-Йорке. Надеюсь, хотя бы сейчас на брифинге представителя генсекретаря ООН господина Дюжаррика эта тема не останется без комментария и они найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и осудить это

— написала Захарова в своем телеграм-канале, пожелав врачам спасти жизни пострадавших от украинского террора.
15 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 17:23
    Так вроде была информация что нашим рекомендовали Press на амуниции не насить, это по возмущениям что спецом бьют, а по поводу ранения так это зона б. д. ВСУ вон спецом по гражданским машинам с женщинами и детьми бьет а тут журналисты.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 17:51
      Действительно,без атрибутики пресса целее будут
    2. Narrator
      Narrator
      0
      Сегодня, 18:08
      У репортера на превью буквально нет обозначений что он пресса.
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 17:23
    Да хватит призывать врагов к хоть каким-то человеческим нормам! Плевать они хотели .
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 17:27
    Вспомнилось тут как канал НТВ "освещал" первую компанию на Кавказе. А заодно сколько оттуда "светлых правдорубов" вышло.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 17:33
      ну правды ради сегодняшний НТВ и НТВ конца 90-х начала 2000-х это абсолютно разные телеканалы
      только кисель и шустрый чего стоили, второго по большому счету еще а афган к стенке прислонить нужно было бы
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 17:46
        Цитата: Василенко Владимир
        сегодняшний НТВ и НТВ конца 90-х начала 2000-х это абсолютно разные телеканалы

        Раньше канал НТВ принадлежал Гусинскому, ещё та тва рь, да и журналюги за его денежку продавались с радостью. Сейчас НТВ принадлежит Газпрому, как говорится почувствуйте разницу hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:03
          Анатоль Клим hi, а это не этому холдингу очень долго пренадлежал канал осадков???
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:29
    За западными журналистами охотиться не надо - шальной снаряд.Эхо войны.
  5. Комментарий был удален.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:36
      Владимир Владимирович Воронцов hi, то были ДРУГИЕ люди и у них были ДРУГИЕ ценности и ориентиры.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 18:00
        О нада жэ, ВВВ стрегучий лишай настиг кой веки laughing good
        Комментарий был удален.

        Цитата: Ропот 55
        Владимир Владимирович Воронцов
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 17:42
    Кровь российских журналистов не только на руках боевиков ВСУ, но и на совести международных чиновников в Вене, Женеве, Париже и Нью-Йорке. Надеюсь, хотя бы сейчас на брифинге представителя генсекретаря ООН господина Дюжаррика эта тема не останется без комментария и они найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и осудить это
    Особенно про ЭТО понравилось, а так в целом очередная озабоченность recourse И потом, журналисты каску и бронежилет не для красоты носят не говоря про финансовые выплаты надбавок к зарплате за работу в местах ведения боевых действий request Скорейшего выздоровления !
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:06
      oppzite28 hi, согласен едут сами, надбавочки и прочие плюши получают, опять же в конце года глядищь статую какую вручут, каков сейчас срок коммандировки то? Наверняка по меньше чем у мобилизованных, опять же едут не наивные 18 летние мальчики-девочки и всё знают в плане информации.
  7. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +1
    Сегодня, 17:49
    война есть война
    хоть и СВО
    у меня уже двое знакомых
    один погиб а второй пропал без вести
    а раненых уже можно целое отделение собрать
  8. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    0
    Сегодня, 18:07
    Понимаю. Многие сейчас будут недовольны, но все же. Не надо лезть журналистам на передовую. Ну не надо. Пользу они там не принесут, а геморроя командирам доставят целую кучу. И сами целее будут. Ну сидите вы где-нибудь во втором эшелоне, берите интервью, снимайте сюжеты. Все будут целы и здоровы, и довольны. Сам лично в свое время попросил Татьяну Миткову вместе со своей съемочной группой покинуть (ну это я корректно написал) мой чек-поинт в Югославии, и считаю, что правильно сделал. В Грозном зимой 1995 года наблюдал, как командир одного из мотострелковых полков старался услужить Невзорову, разве, что яблочко перед ним не танцевал, вместо того, чтобы управлять своим полком. Мерзкое зрелище.