В ДНР в ходе атаки ВСУ тяжело ранены российские журналисты

Репортер НТВ Алексей Ивлиев. Скриншот репортажа

Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки

Кровь российских журналистов не только на руках боевиков ВСУ, но и на совести международных чиновников в Вене, Женеве, Париже и Нью-Йорке. Надеюсь, хотя бы сейчас на брифинге представителя генсекретаря ООН господина Дюжаррика эта тема не останется без комментария и они найдут в себе силы сказать, кто нанес удары, и осудить это

Работа военных корреспондентов в зоне проведения специальной военной операции, даже вдали от линии боевого соприкосновения, всегда сопряжена с риском для здоровья, а порою, к сожалению, и жизни.Не секрет, что украинские националисты буквально охотятся за журналистами, при том, что все они имеют специальные опознавательные знаки на касках и бронежилетах, указывающие профессию. Да и телекамеры с коптеров хорошо видны. Но зачастую именно эти опознавательные знаки и становятся своего рода приманкой для украинских военных преступников.На этот раз тревожные известия поступили из Донецкой Народной Республики. Исполняющий обязанности Главы администрации города Горловка Иван Приходько первым сообщил в своем телеграм-канале, что в районе поселка Гольмовский Никитовского района Горловки в ДНР, находящегося не так далеко от передовой, тяжелые ранения получили репортеры российского телеканала НТВ. По первым данным, пострадали трое журналистов.— написал Приходько.Позднее уже в телеграм-канале НТВ уточнили, что тяжело ранены двое сотрудников телеканала — корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Третьим пострадавшим оказался сопровождавший их военнослужащий ВС РФ. Все они доставлены в больницу Горловки, идут операции. Как сообщил военкор Александр Сладков, раненые находятся в тяжелом состоянии.В Telegram-канале СК РФ сообщается, что Следком займется расследованием преступления, устанавливаются все обстоятельства, а также круг лиц, причастных к его совершению.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ранение журналистов НТВ в ДНР является «целенаправленным обстрелом» представителей прессы и назвала эту акцию очередным примером террористических действий преступного киевского режима. При этом профильные международные организации в лице ЮНЕСКО и ОБСЕ дискредитировали себя, не призвав Киев к ответу за эту атаку, добавила Захарова. Как уточнила представитель МИД РФ, группа журналистов пострадала в результате «целенаправленного обстрела», по предварительным данным, сброса боеприпасов с БПЛА.— написала Захарова в своем телеграм-канале, пожелав врачам спасти жизни пострадавших от украинского террора.