Концепт десантного корабля MRSS от компании Steller Systems
Высадка десанта с кораблей Fearless
Королевский военно-морской флот Великобритании планирует в отдаленной перспективе обновить и улучшить свои десантные возможности. С этой целью сейчас запускают программу MRSS, по итогам которой флот получит шесть десантных кораблей нового проекта. Пока программа находится на стадии приема заявок, и уже известен первый участник. Компания Steller System собирается побороться за контракты со своим проектом Fearless.
Предпосылки и решения
В настоящее время десантные силы КВМС включают всего пять основных вымпелов. Это два универсальных десантных корабля типа Albion и три десантных корабля-дока пр. Bay. В десантных операциях также может использоваться транспорт Argus. Кроме того, имеется значительное число десантных катеров, пригодных для использования в определенных операциях.
Согласно актуальным планам, корабли типов «Альбион» и «Бэй» будут оставаться на службе до тридцатых годов, после чего им понадобится замена по причине морального устаревания и физического износа. В связи с этим до недавнего времени командование КВМФ и министерство обороны в целом занималось проработкой планов на будущее.
Выставочный макет корабля
В 2021 г. Минобороны впервые заявило о намерении разработать и построить новую серию десантных кораблей. Такая программа получил название MRSS (Multi-Role Support Ship – «Многоцелевое судно поддержки»), и началась ее предварительная проработка. Уже в 2022 г. программа столкнулась с проблемами. Минобороны убрало ее из планов развития КВМФ, тогда как Адмиралтейство продолжало настаивать на ее необходимости.
Военное ведомство не устраивала, в первую очередь, высокая стоимость перспективной программы. В связи с этим предлагалось объединить усилия с ВМС Нидерландов и создать «общий» десантный корабль. Совместные исследования продолжались до весны 2024 г., и в итоге от такого варианта программы MRSS отказались. Причиной этого стали значительные различия в требованиях флотов двух стран, которые не позволили бы унифицировать проекты и сэкономить на этом.
Старт работ
Таким образом, Великобритания вновь оказалась в одиночестве и запускает свой собственный проект. О старте первой конкурсной фазы программы MRSS в середине мая сообщил лично министр обороны Грант Шаппс в ходе выставки Combined Naval Event 2024 в Лондоне.
На данный момент Адмиралтейство собирает заявки от потенциальных участников программы. Затем состоится конкурсная часть, в ходе которой выберут наиболее удачный предварительный проект для дальнейшего развития. Конкурс проведут в ближайшее время, а процесс проектирования десантного корабля растянется до конца десятилетия.
Носовая часть с артиллерийским и ракетным вооружением
В конце двадцатых годов КВМФ закажет партию из трех первых десантных кораблей нового типа. Их планируется получить и поставить в строй в 2033-34 гг. Затем возможно появление дополнительного контракта на следующие корпуса в количестве до 3 ед. В итоге в конце тридцатых годов британский флот хочет получить до шести новых десантных кораблей. По мере их строительства, КВМФ будет списывать вымпелы старых типов, и произойдет полный переход на новые корабли.
Планы КВМФ предсказуемо привлекают внимание судостроительных организаций, и они собираются участвовать в конкурсе MRSS. Так, на недавней выставке Combined Naval Event 2024 о своем желании присоединиться к программе объявила компания Steller Systems. Кроме того, она впервые показала концепт своего корабля под названием Fearless («Бесстрашный»), который вскоре представят на конкурс. Его позиционируют как ударный корабль прибрежной зоны, но по облику и возможностям он близок к десантным кораблям.
«Стеллер Системс» стала первой компанией, открыто заявившей о присоединении к MRSS. При этом она не останется единственным участником программы. Вторым претендентом на победу может стать десантный корабль на платформе ELIDA от компании BMT Group. Также интерес к программе проявляет Prevail Partners, готовая разработать необходимый корабль. Какой проект в итоге заинтересует заказчика и дойдет до строительства, неизвестно.
Проект «Бесстрашный»
Компания Steller Systems занялась разработкой будущего проекта Fearless в недавнем прошлом. Вероятно, проработка десантного корабля началась после первых объявлений о программе MRSS. К настоящему времени этот проект дошел до готовности к демонстрации на публичных мероприятиях. В ходе недавней выставки компания-разработчик впервые показала макет, отражающий основные черты корабля, а также назвала некоторые его особенности.
Кормовая часть надстройки с артиллерийскими системами и ангаром
«Многоцелевое судно поддержки» от «Стеллер Системс» внешне мало похоже на типичные современные десантные корабли. Оно построено на основе удлиненного корпуса увеличенной ширины с максимальным внутренним объемом. Сообщается, что корпус выполнен с использованием фирменного пакета решений HullTune, дающего оптимальное соотношение объемов, остойчивости, гидродинамических характеристик и т.д.
На корпусе помещена надстройка традиционного вида, разделенная на два агрегата. Носовой вмещает мостик и другие важные помещения и агрегаты, а в кормовой организован ангар. Под ангаром и вертолетной площадкой предусмотрена палуба для размещения техники; погрузка и выгрузка осуществляется через кормовую аппарель.
Общая длина корабля достигнет 170 м. Ширина корпуса и осадка не сообщаются. Полное водоизмещение – 15 тыс.т.
Тип энергетической установки не уточняется. Корабль получает два гребных вала и пару кормовых винто-рулевых колонок. Максимальная скорость, по расчетам, достигнет 30 узлов. При этом особая компоновка движителей позволит значительно улучшить маневренность.
Кормовая аппарель
«Бесстрашный» сможет нести пару вертолетов и БПЛА, а также несколько катеров. Предусмотрены места для размещения нескольких стандартных контейнеров с необходимым оснащением или вооружением. Общая площадь танковой палубы и других мест для размещения груза достигает 800 кв.м. Для сравнения, УДК Albion имеет 500 кв.м для нагрузки. Кормовая аппарель рассчитана на технику массой до 30 т. Сможет ли Fearless перевозить личный состав и в каких количествах, не сообщается.
В проекте Fearless предусмотрено использование разных вооружений. На баке корабля предлагается разместить 127-мм установку Mk 4 для огневой поддержки десанта и других задач. На крыше ангара находится 76-мм установка Super Rapid для борьбы с воздушными и надводными целями. ПВО ближнего действия будет включать пару систем Phalanx CIWS и лазерные комплексы DragonFire. Перед надстройкой предлагается поместить универсальную вертикальную пусковую установку с четырьмя ячейками для ракет. Вероятно, ее используют в целях ПВО, хотя нельзя исключать и размещение ударных систем.
На уровне концепции
В целом проект Fearless от Steller Systems принципиально не отличается от ряда других разработок в сфере десантных кораблей. В то же время, похоже, что компания-разработчик пыталась переосмыслить базовые принципы этого класса и реализовать новые идеи. Впрочем, подобных нововведений мало, и их влияние на общий результат под вопросом.
Явными достоинствами предложенного проекта являются значительная вместительность корабля и его способность обеспечивать работу десантных средств разного рода. Также нужно отметить расширенный состав вооружений для огневой поддержки десанта и самозащиты. В первую очередь, в этом контексте интересно применение универсальной пусковой установки, нехарактерной для десантного флота.
Разработчик именует «Бесстрашного» литторальным ударным кораблем. При этом в проекте предусматриваются лишь ограниченные возможности для ударов по береговым целям в виде нескольких ракет. Эффективность ударной функции при таком исполнении оказывается под вопросом. Также сомнительно выглядит узкая кормовая аппарель, ограничивающая скорость высадки техники и способная помешать выполнению основной функции.
Следует отметить, что КВМФ пока не раскрывал свои требования к перспективному кораблю MRSS. Поэтому неясно, насколько проект Fearless соответствует желаниям и планам потенциального заказчика. Нельзя исключать, что те или иные его особенности не устроят флот, и победителем конкурса станет проект другой компании.
Задел на будущее
Таким образом, КВМФ Великобритании строит планы по развитию своих десантных сил на 10-15 лет вперед. Теоретические изыскания по теме MRSS начались еще несколько лет назад, сейчас начинается конкурсная разработка проектов, а головной корабль ожидается в первой половине тридцатых годов. Последний в серии вымпел построят к началу сороковых.
Одна из британских судостроительных компаний уже выразила желание участвовать в программе MRSS и представила свой проект Fearless. Еще несколько организаций проявляют интерес к конкурсу, но пока не показывали свои идеи. Очевидно, что они раскроют свои конкурсные проекты в самое ближайшее время, и тогда можно будет сравнить разные подходы к решению общих задач.
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