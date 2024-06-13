Крымский мост защитили от украинских безэкипажных катеров с помощью барж
Крымский мост защитили от атак украинских безэкипажных катеров, перекрыв баржами подход со стороны Черного моря. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на появившиеся в Сети снимки.
Угроза нападения безэкипажных катеров на Крымский мост никуда не делась, в Киеве неоднократно заявляли о подготавливаемых ударах по нему, поэтому было принято решение усилить защиту объекта. С этой целью в районе арок моста в судоходной его части было размещено 17 барж. Прикрывают они мост со стороны Черного моря.
Отметим, что киевская хунта дважды атаковала Крымский мост, после чего его приходилось восстанавливать. Как недавно заявили в ГУР МО Украины, Крымский мост якобы является «законной целью» для ВСУ, поэтому атаки на него будут продолжены. В то же время западные эксперты подсчитали, что для «успешной» атаки на мост необходимо, чтобы она проводилась сразу и с моря, и с воздуха. Ракеты должны атаковать полотно моста, а безэкипажные катера — опоры.
Ранее западные разведки пришли к выводу, что Россия больше не использует Крымский мост для переброски техники и боеприпасов, предпочитая делать это через территорию новых регионов. Тем не менее глава ГУР Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России) утверждает, что через мост продолжается переброска личного состава, поэтому он «должен быть уничтожен».
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