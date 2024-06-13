Крымский мост защитили от украинских безэкипажных катеров с помощью барж

У главной части моста с судоходными арками, простирающейся примерно на 4811 метров со стороны Чёрного моря (от острова Тузла до Керченского полуострова), размещено 17 барж для предотвращения атак безэкипажных катеров.

Крымский мост защитили от атак украинских безэкипажных катеров, перекрыв баржами подход со стороны Черного моря. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на появившиеся в Сети снимки.Угроза нападения безэкипажных катеров на Крымский мост никуда не делась, в Киеве неоднократно заявляли о подготавливаемых ударах по нему, поэтому было принято решение усилить защиту объекта. С этой целью в районе арок моста в судоходной его части было размещено 17 барж. Прикрывают они мост со стороны Черного моря.— пишет ТГ-канал Colonelcassad.Отметим, что киевская хунта дважды атаковала Крымский мост, после чего его приходилось восстанавливать. Как недавно заявили в ГУР МО Украины, Крымский мост якобы является «законной целью» для ВСУ, поэтому атаки на него будут продолжены. В то же время западные эксперты подсчитали, что для «успешной» атаки на мост необходимо, чтобы она проводилась сразу и с моря, и с воздуха. Ракеты должны атаковать полотно моста, а безэкипажные катера — опоры.Ранее западные разведки пришли к выводу, что Россия больше не использует Крымский мост для переброски техники и боеприпасов, предпочитая делать это через территорию новых регионов. Тем не менее глава ГУР Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России) утверждает, что через мост продолжается переброска личного состава, поэтому он «должен быть уничтожен».