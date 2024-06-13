Крымский мост защитили от украинских безэкипажных катеров с помощью барж

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Крымский мост защитили от украинских безэкипажных катеров с помощью барж

Крымский мост защитили от атак украинских безэкипажных катеров, перекрыв баржами подход со стороны Черного моря. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на появившиеся в Сети снимки.

Угроза нападения безэкипажных катеров на Крымский мост никуда не делась, в Киеве неоднократно заявляли о подготавливаемых ударах по нему, поэтому было принято решение усилить защиту объекта. С этой целью в районе арок моста в судоходной его части было размещено 17 барж. Прикрывают они мост со стороны Черного моря.



У главной части моста с судоходными арками, простирающейся примерно на 4811 метров со стороны Чёрного моря (от острова Тузла до Керченского полуострова), размещено 17 барж для предотвращения атак безэкипажных катеров.
— пишет ТГ-канал Colonelcassad.


Отметим, что киевская хунта дважды атаковала Крымский мост, после чего его приходилось восстанавливать. Как недавно заявили в ГУР МО Украины, Крымский мост якобы является «законной целью» для ВСУ, поэтому атаки на него будут продолжены. В то же время западные эксперты подсчитали, что для «успешной» атаки на мост необходимо, чтобы она проводилась сразу и с моря, и с воздуха. Ракеты должны атаковать полотно моста, а безэкипажные катера — опоры.

Ранее западные разведки пришли к выводу, что Россия больше не использует Крымский мост для переброски техники и боеприпасов, предпочитая делать это через территорию новых регионов. Тем не менее глава ГУР Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в России) утверждает, что через мост продолжается переброска личного состава, поэтому он «должен быть уничтожен».
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:34
    Мост длч этих как кость в горле, они его по любому попробуют уничтожить, это в их бошках символ. Думаю копять ракеты и выжидают.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 17:39
    Я один вижу что в этой защите дыра не дыре и дырой погоняет .Где боновые заграждения между баржами и берегом.А плавкран это ориентир ,чтоб не заблудится.Да уж - замаскировались.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 17:43
      tralflot1832 hi, я бы не стал ориентироваться на фото к статье, зачастую фото и статья разнятся и носят информативный характер, а здесь возможно, ВОЗМОЖНО, начальный этап установки, гуляй города.
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 17:45
      А что, сами баржи непотопляемые? или их стоимость копеечно мала по сравнению со стоимостью дрона-брандера?
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 17:51
        «А что, сами баржи непотопляемые?»©
        А, что если трюмы чем-нибудь суперплавучим и супернегорючим набиты?
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:56
        Peter1First hi, тут вопрос в цене, что дороже баржа или пролет моста.
    3. Шарнхорст Звание
      Шарнхорст
      +3
      Сегодня, 17:52
      Думаю на баржах могут быть пулемётные гнёзда, ПЗРК и посты ВНОС. А сети в промежутках прочнее и выше чтобы на глиссере не перепрыгнули.
    4. oppozite28 Звание
      oppozite28
      0
      Сегодня, 18:05
      Я один вижу что в этой защите дыра не дыре и дырой погоняет .Где боновые заграждения между баржами и берегом.А плавкран это ориентир ,чтоб не заблудится.Да уж - замаскировались.
      Так правильно, ориентир. А под ориентиром аккурат баржа стоит. Не промахнутся ! recourse good drinks
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 17:42
    На третий год войны Зоркий Сокол таки заметил...

    А что - классические боновые заграждения уже не помогают? what
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:48
      paul3390 hi, возможно что и нет, ВСУ меняет тактику и методы ищет способы преодалеть штатные заграждения, а так как Запад снабжает их и БЭК-ами и развед данными и спецами то думаю боновые уже не та защита на которую стоит расчитывать.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 17:48
      «А что - классические боновые заграждения уже не помогают?»©
      Может на баржах пулемëтные гнезда организуют - "Пост N°1", то-сë... Штормы и прочие форс-мажоры предусмотрели?
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:52
      Цитата: paul3390
      А что - классические боновые заграждения уже не помогают?

      Годовщину отмечаем... 18 июня исполняется 106 лет со дня затопления кораблей Черноморского флота в Цемесской бухте request
    4. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 17:55
      А что - классические боновые заграждения уже не помогают?
      Боновые заграждения (классические) больше предназначены для подводной защиты, с баржами неплохо придумано. Дёшево и сердито yes
  4. Zhan Звание
    Zhan
    0
    Сегодня, 17:46
    Чёрного моря (от острова Тузла до Керченского полуострова), размещено 17 барж для предотвращения атак безэкипажных катеров.

    Ну хотя бы так закрыли. А то летают там всякие Разведывательные беспилотники, высматривают. Видать достали эти безэкипажки. Друг звонил с Тамани на днях, видео прислал. Гоняла наша ПВО там беспилотники недалеко от строящегося порта.
  5. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    +2
    Сегодня, 17:47
    Сам Крым ещё в 2014 стал красной тряпкой для украинцев. Зависть, жадность, ненависть сплелось у них в один националистический ком. А Крымский мост добавил им как сером по яйцам.
    За 30 лет "независимости" Украина ни копейки не вложила в инфраструктуру Крыма. А тут такой глобальный, мировой проект и под флагом России! Понятно, что спонсоры военного переворота изойдут на г.. о чтобы его уничтожить.
  6. ASM Звание
    ASM
    +1
    Сегодня, 17:47
    Кстати, очень верное и дешевое решение. Закупить несколько корыт, наполовину залитых водой, много выгоднее, чем ставить под угрозу реальные корабли/опоры. К тому же им под киль добавить сети не проблематично.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:49
    Вроде мост ещё до СВО надёжно защитили и отчитались о потраченных средствах. Вообще надо пример с моста в Затоке брать, он отлично защищён настоящими красными линиями, ничего не прилетает и не приплывает
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:54
    Не проще было сети металлические какие растянуть уже давно?