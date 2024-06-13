Американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями сознательно затягивает вооруженный конфликт на Украине, поскольку продолжение боевых действий фактически является условием его дальнейшего нахождения у власти и физического выживания.В интервью YouTube-каналу Dialogue Works Фриман отметил, что продление вооруженного конфликта не является стратегической целью Киева, а лишь выгодной внутриполитической мерой, не имеющей каких-либо перспектив.Бывший посол также считает, что населению Украины и стран Запада активно насаждается страх перед якобы существующей "российской угрозой". По его словам, такое положение дел приносит значительные прибыли оборонным предприятиям, тогда как у Москвы отсутствуют какие-либо агрессивные намерения помимо достижения заявленных целей специальной военной операции на Украине.Также сообщается, что Зеленский пробыл на территории Украины лишь 10 из 60 дней в течение прошедших двух месяцев. При этом организованную главой киевского режима "мирную" конференцию в Швейцарии депутат немецкого Бундестага Севим Дагделен назвал полным провалом НАТО, обусловленным продолжающимся сокращением количества стран-участниц мероприятия, ввиду чего МИД ФРГ был вынужден в своих официальных документах понизить статус встречи до "пространства для обмена мнениями".

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