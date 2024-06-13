Американский дипломат: выживание Зеленского зависит от продолжения украинского кризиса

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Американский дипломат: выживание Зеленского зависит от продолжения украинского кризиса

Американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими действиями сознательно затягивает вооруженный конфликт на Украине, поскольку продолжение боевых действий фактически является условием его дальнейшего нахождения у власти и физического выживания.

В интервью YouTube-каналу Dialogue Works Фриман отметил, что продление вооруженного конфликта не является стратегической целью Киева, а лишь выгодной внутриполитической мерой, не имеющей каких-либо перспектив.



Бывший посол также считает, что населению Украины и стран Запада активно насаждается страх перед якобы существующей "российской угрозой". По его словам, такое положение дел приносит значительные прибыли оборонным предприятиям, тогда как у Москвы отсутствуют какие-либо агрессивные намерения помимо достижения заявленных целей специальной военной операции на Украине.

Также сообщается, что Зеленский пробыл на территории Украины лишь 10 из 60 дней в течение прошедших двух месяцев. При этом организованную главой киевского режима "мирную" конференцию в Швейцарии депутат немецкого Бундестага Севим Дагделен назвал полным провалом НАТО, обусловленным продолжающимся сокращением количества стран-участниц мероприятия, ввиду чего МИД ФРГ был вынужден в своих официальных документах понизить статус встречи до "пространства для обмена мнениями".
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:01
    Ну да, скрипач не нужен, в данном случае пианист и "любитель" роялей.
  2. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 18:01
    Его выживание меня лично не интересует, не надо писать что ничего не изменится, заслужил
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 18:02
    Зеленский пробыл на территории Украины лишь 10 из 60 дней в течение прошедших двух месяцев.

    Шарахается по Миру, заначки на чëрный день закапывает...
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 18:05
    МИД ФРГ был вынужден в своих официальных документах понизить статус встречи до "пространства для обмена мнениями".
    Саммит партии "нюхающие вместе" am
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:05
    Как только Джо успокоится и достигнет своих целей в Европе,сразу будет "кидняк на доверии " и ЕС и Украины.Приближение финансовой бури в США отодвигает ЕС и Англия своим баблом.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:06
    «Продление вооруженного конфликта не является стратегической целью Киева» —

    — У Киева не может быть стратегических целей.Украина это не субъект , а объект ...