В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку с ВНЭУ проекта Тип-214TN
В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку класса «Реис» (проект «Тип-214TN»), торжественная церемония прошла на верфи Gölcük Naval Shipyard в городе Гёльджюк на северо-западе Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.
Субмарину назвали «Мурат-реис» в честь очередного турецкого мореплавателя. Головная подлодка серии была названа «Пири-реис», первая серийная — «Хызыр-реис». Вся серия субмарин получит имена в честь турецких мореплавателей разных веков. Всего до 2027 года Турция должна получить шесть ДЭПЛ «Тип-214TN» с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах.
Как отмечается, данная субмарина спущена с большим сдвигом вправо, вся программа сильно отстает от первоначального графика. Головная субмарина проекта, которую флот Турции должен был получить еще в 2022 году, до сих пор проходит ходовые испытания. Информации о причине задержек нет. Постройка субмарин ведется совместно с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft), договор заключен в 2009 году. Доли в производстве разделены как 80/20, где большая часть возложена на Турцию. Сам проект «Тип-214TN» разработан на основе немецких субмарин «Тип-214», являющихся экспортной версией «Тип-212».
Длина субмарины — 65 метров, полное подводное водоизмещение — 1860 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (ВНЭУ на топливных элементах) энергетической установкой. Заявленная длительность нахождения под водой — более 10 дней. Скорость под водой — до 20 узлов, в надводном положении — 12 узлов. Глубина погружения — до 400 метров. Вооружение — восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных вести стрельбу ПКР Harpoon, на последующих субмаринах серии планируется использование торпед и ракет турецкой разработки.
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