В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку с ВНЭУ проекта Тип-214TN

В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку класса «Реис» (проект «Тип-214TN»), торжественная церемония прошла на верфи Gölcük Naval Shipyard в городе Гёльджюк на северо-западе Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.Субмарину назвали «Мурат-реис» в честь очередного турецкого мореплавателя. Головная подлодка серии была названа «Пири-реис», первая серийная — «Хызыр-реис». Вся серия субмарин получит имена в честь турецких мореплавателей разных веков. Всего до 2027 года Турция должна получить шесть ДЭПЛ «Тип-214TN» с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах.Как отмечается, данная субмарина спущена с большим сдвигом вправо, вся программа сильно отстает от первоначального графика. Головная субмарина проекта, которую флот Турции должен был получить еще в 2022 году, до сих пор проходит ходовые испытания. Информации о причине задержек нет. Постройка субмарин ведется совместно с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft), договор заключен в 2009 году. Доли в производстве разделены как 80/20, где большая часть возложена на Турцию. Сам проект «Тип-214TN» разработан на основе немецких субмарин «Тип-214», являющихся экспортной версией «Тип-212».Длина субмарины — 65 метров, полное подводное водоизмещение — 1860 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (ВНЭУ на топливных элементах) энергетической установкой. Заявленная длительность нахождения под водой — более 10 дней. Скорость под водой — до 20 узлов, в надводном положении — 12 узлов. Глубина погружения — до 400 метров. Вооружение — восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных вести стрельбу ПКР Harpoon, на последующих субмаринах серии планируется использование торпед и ракет турецкой разработки.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»