В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку с ВНЭУ проекта Тип-214TN

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В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку с ВНЭУ проекта Тип-214TN

В Турции спустили на воду третью дизель-электрическую подлодку класса «Реис» (проект «Тип-214TN»), торжественная церемония прошла на верфи Gölcük Naval Shipyard в городе Гёльджюк на северо-западе Турции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

Субмарину назвали «Мурат-реис» в честь очередного турецкого мореплавателя. Головная подлодка серии была названа «Пири-реис», первая серийная — «Хызыр-реис». Вся серия субмарин получит имена в честь турецких мореплавателей разных веков. Всего до 2027 года Турция должна получить шесть ДЭПЛ «Тип-214TN» с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах.



Как отмечается, данная субмарина спущена с большим сдвигом вправо, вся программа сильно отстает от первоначального графика. Головная субмарина проекта, которую флот Турции должен был получить еще в 2022 году, до сих пор проходит ходовые испытания. Информации о причине задержек нет. Постройка субмарин ведется совместно с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft), договор заключен в 2009 году. Доли в производстве разделены как 80/20, где большая часть возложена на Турцию. Сам проект «Тип-214TN» разработан на основе немецких субмарин «Тип-214», являющихся экспортной версией «Тип-212».

Длина субмарины — 65 метров, полное подводное водоизмещение — 1860 тонн. Лодки изготовлены с использованием технологий малозаметности, оснащены комбинированной дизель-электрической/анаэробной (ВНЭУ на топливных элементах) энергетической установкой. Заявленная длительность нахождения под водой — более 10 дней. Скорость под водой — до 20 узлов, в надводном положении — 12 узлов. Глубина погружения — до 400 метров. Вооружение — восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных вести стрельбу ПКР Harpoon, на последующих субмаринах серии планируется использование торпед и ракет турецкой разработки.
17 комментариев
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  1. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    +5
    Сегодня, 18:22
    Хотел спросит когда мы, хотя бы первую спустим. Но не рискнул. Охранители обидятся, у них же все хорошо! А то что мы керосинки вместо ВНЭУ штампуем, никого из них не волнует. Новых нормальных проектов АПЛ нет. Рабочих проектов с ВНЭУ тоже нет. В общем улыбаемся и машем, улыбаемся и машем!
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      -6
      Сегодня, 18:36
      Ну вот вы бы спустили, что вам мешает. Ну, на худой конец, проект нормальный какой подкинули.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +3
        Сегодня, 18:56
        Каждый должен делать свою работу. Очевидно, что наши инженеры задачу создания ВНЭУ провалили.
    2. Sergey39 Звание
      Sergey39
      +1
      Сегодня, 19:37
      Какой раз пишу, что ВНЭУ не панацея. Да задумка хорошая, но не пожаробезопасная. Японцы и Корейцы пошли другим путем. Мы, как в «прорубе» в поисках. Какая линия будет доминировать не известно. Но, «Варшавянки» и «Лады» и без ВНЭО незаметны. Длительность нахождения под водой обеспечивают не только ВНЭУ, но и продвинутые электродвигатели и литиевые батареи.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 19:50
        и литиевые батареи.

        К сожалению, у нас и такое не могут сделать...
        1. shikin Звание
          shikin
          0
          Сегодня, 20:07
          У Вас - это где? В России больше десятка производителей литиевых аккумуляторов, И бытовых, и транспортных, и для военного применения. Материалы, правда, пока не все свои, но это скорее вопрос времени и целесообразности.
      2. shikin Звание
        shikin
        0
        Сегодня, 19:54
        Совершенно согласен. А иметь на борту, как в этом проекте, дизеля, АКБ, топливные элементы, дизтопливо, криогенный кислород и водород - по мне перебор.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:23
    Странно что сдвигают вправо, тут либо тех. проблемы, либо деньжата помылили.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 19:03
      Странно что сдвигают вправо, тут либо тех. проблемы

      Не странно, пенсионеры-специалисты умерли, молодёжь максимум может старый проект перевести в цифровой формат, а толпа эффективных менеджеров и "гениальных" управленцев выдаст эту показуху за "прорыв" !
  3. ASM Звание
    ASM
    -5
    Сегодня, 18:23
    Даже япошки от этого дерьма отказались, а тут просто попил бабла на заранее выигранных контрактах. Тупо исполняют то, за что подписались. Цена этим "подлодкам" - ноль и богатые ощущения экипажей.
    1. Türkiye
      Türkiye
      -5
      Сегодня, 18:26
      Я ввел в поиске "клоун", вышел твой комментарий.
      1. Roman_VH Звание
        Roman_VH
        -3
        Сегодня, 18:34
        Ну, человеку (?), с раздвоением личности много чего может привидеться.
        (Не то турок, не то азербайджанец)
  4. Türkiye
    Türkiye
    -3
    Сегодня, 18:27
    Если бы Рейс еще бы и внутренней политикой занимался бы, то было бы хорошо...
  5. Комментарий был удален.
  6. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:09
    Всего до 2027 года Турция должна получить шесть ДЭПЛ «Тип-214TN» с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах.
    Что характерно не смотря на переполох с украинской проблематикой контрактные обязательства важнее. Но однако гордо звучит турецкая подводная лодка с германской воздухонезависимой энергетической установкой на топливных элементах. Странно что не со шведской, неужто партийные предпочтения одержали верх?! Сара Вагенкнехт и турецкие подводные лодки интересный тандем laughing request feel
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 19:12
      однако гордо звучит турецкая подводная лодка с германской воздухонезависимой энергетической установкой

      Турки поступают хитро (как китайцы) - купят чужое для начала, потом возможно научатся сами такое делать (ну как СССР 90 лет назад)
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 19:22
        Турки поступают хитро (как китайцы) - купят чужое для начала, потом возможно научатся сами такое делать (ну как СССР 90 лет назад)
        Так что характерно лицензию не покупают. Скопируют новшество введут и выдают как за собственную разработку fellow Примерно как китайцы с двигателями от Люлька-Сатурн для своего истребителя пятого поколения. Но камень преткновения перегрев сплава, а следовательно деформация камеры сгорания и разрушение лапоток турбины crying
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 20:04
      Странно что не со шведской, неужто партийные предпочтения одержали верх?!

      Немецкие на топливных элементах имеют преимущества, они обеспечивают на ВНЭУ не только малошумный ход, но и быстрый.