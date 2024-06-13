США, Канада и Великобритания обвинили Россию в попытке вмешаться в выборы президента Молдавии

В совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании утверждается, что Россия якобы пытается оказать влияние на результат запланированных на октябрь текущего года президентских выборов в Молдавии.В документе, опубликованном американским Госдепартаментом, утверждается, что Запад предупреждает своих молдавских союзников о планах российских агентов каким-то образом повлиять на грядущие выборы президента Молдавии.При этом режим действующего президента Молдавии Майи Санду продолжает вводить репрессивные меры против представителей оппозиции. Согласно недавно внесенным в законодательство страны изменениям, любая публичная критика власти в пользу России теперь расценивается как государственная измена и карается 20-летним сроком заключения. Кроме того, молдавский Центризбирком лишил финансирования ряд оппозиционных партий страны.Кроме того, как предполагает бывший министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский, правящая партия PAS, вероятнее всего, попытается задействовать различные механизмы, направленные на то, чтобы вывести из игры кандидатов от оппозиции и обеспечить Санду победу на президентских выборах.Ранее французское издание Marianne сообщало, что после того как Санду побывала в Париже, где подписала с президентом Франции Эммануэлем Макроном оборонное соглашение, в Молдавию прибыл батальон французской армии численностью около 500 военнослужащих. В их задачи входит инструктаж и контроль над принявшими перманентный характер учениями молдавских солдат, включая резервистов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»