США, Канада и Великобритания обвинили Россию в попытке вмешаться в выборы президента Молдавии

9
США, Канада и Великобритания обвинили Россию в попытке вмешаться в выборы президента Молдавии

В совместном заявлении правительств США, Канады и Великобритании утверждается, что Россия якобы пытается оказать влияние на результат запланированных на октябрь текущего года президентских выборов в Молдавии.

В документе, опубликованном американским Госдепартаментом, утверждается, что Запад предупреждает своих молдавских союзников о планах российских агентов каким-то образом повлиять на грядущие выборы президента Молдавии.



При этом режим действующего президента Молдавии Майи Санду продолжает вводить репрессивные меры против представителей оппозиции. Согласно недавно внесенным в законодательство страны изменениям, любая публичная критика власти в пользу России теперь расценивается как государственная измена и карается 20-летним сроком заключения. Кроме того, молдавский Центризбирком лишил финансирования ряд оппозиционных партий страны.

Кроме того, как предполагает бывший министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский, правящая партия PAS, вероятнее всего, попытается задействовать различные механизмы, направленные на то, чтобы вывести из игры кандидатов от оппозиции и обеспечить Санду победу на президентских выборах.

Ранее французское издание Marianne сообщало, что после того как Санду побывала в Париже, где подписала с президентом Франции Эммануэлем Макроном оборонное соглашение, в Молдавию прибыл батальон французской армии численностью около 500 военнослужащих. В их задачи входит инструктаж и контроль над принявшими перманентный характер учениями молдавских солдат, включая резервистов.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 19:44
    в Молдавию прибыл батальон французской армии численностью около 500 военнослужащих. В их задачи входит инструктаж и контроль над принявшими перманентный характер учениями молдавских солдат, включая резервистов.

    В Африке не получилось, надеются в Молдавии отыграться... request Под шумок и бандеровцев тренировать могут.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 19:48
    Они бы нас еще обвинили,в помощи Санду,на выборах. Это уже от немощности.. Америка- похожа на Байдена- старость,немощность,некчемность..
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 19:58
      Цитата: Андрей Николаевич
      Они бы нас еще обвинили,в помощи Санду,на выборах.

      Вот когда её найдут в 200 литровой бочке , залитой бетоном , тогда пусть и предъявляют . Да и то спрошу - Какие Ваши доказательства ? wassat
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 20:02
      .....любая публичная критика власти в пользу России теперь .... карается 20-летним сроком заключения.

      Если так, то это что-то новое в современной истории. Кляча М. Санду бежит впереди паровоза.
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 19:52
    Собственно - а почему мы не можем вмешиваться в чьи-то выборы? Вы же в них вмешиваетесь по всей планете? К тому же - а что значит вмешиваемся? Окружили ихний ЦиК десантниками что ли? А влиять разными способами - что тут криминального? Демократия-с...
  4. Звездочет Звание
    Звездочет
    +1
    Сегодня, 19:54
    Да чего уж там.... Путин лично бюллетени заполняет!
    1. Загребун Звание
      Загребун
      +2
      Сегодня, 20:07
      Это беспардонная неправда! Петров и Боширов пробрались в ЦИК Молдовы (был унюхан запах валерьянки и найдены трупики мышей, что тоже не просто так) и цинично, не прикладая рук, всю ночь влияли разными способами (спасибо за интересную мысль paul3390) на выборы, да так успешно, что разглядели США, Канада и ВБ. Путин неоувиноват.
  5. БаберметисКитай Звание
    БаберметисКитай
    +1
    Сегодня, 20:04
    20 лет тюремного заключения политические взгляды в поддержку РФ?
    Они там совсем ум потеряли?
    Походу Молдавия оккупирована батальоном Франции и сотней агентов ЦРУ.
    Хрена се! Красавцы.
  6. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 20:22
    Вот чья бы корова мычала! Наглые, лживые, подлые- что бы вас крысы съели! sad