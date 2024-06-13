В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» сорвали попытку ВСУ пробиться в район многоэтажек
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На Харьковском направлении штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, сорвав попытку противника пробиться к многоэтажкам в Волчанске. Об этом сообщают российские ресурсы.
В Волчанске продолжаются ожесточенные бои, штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают атаковать противника на территории Агрегатного завода, боевые действия переместились в административное здание. На восточной окраине города противник предпринял попытку прорыва, бросив в бой большую группу численностью до ста человек, но наши контратаку отразили. Очень хорошо отработали по боевикам ВСУ «Солнцепеки».
Также на востоке города была предпринята атака со стороны н. п. Тихое, штурмовые группы ВСУ пытались выбить российские войска с господствующих высот и пробиться к району многоэтажек в центре Волчанска, где наши зажали остатки подразделений украинцев. По имеющимся данным, попытка не удалась. В городе очень активно работает российская артиллерия и авиация. Севернее Волчанска российские войска продвинулись вперед почти на 2 километра на участке шириной до 4,52 км и закрепились на новых позициях.
На Липцевском направлении без изменений, бои в районе Глубокое. Противник предпринял несколько попыток контратак, но безуспешно. Отмечается, что противник несет большие потери, пытаясь «сделать картинку» для Зеленского перед так называемым «саммитом мира» в Швейцарии.
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