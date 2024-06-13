В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» сорвали попытку ВСУ пробиться в район многоэтажек

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В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» сорвали попытку ВСУ пробиться в район многоэтажек

На Харьковском направлении штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, сорвав попытку противника пробиться к многоэтажкам в Волчанске. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Волчанске продолжаются ожесточенные бои, штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают атаковать противника на территории Агрегатного завода, боевые действия переместились в административное здание. На восточной окраине города противник предпринял попытку прорыва, бросив в бой большую группу численностью до ста человек, но наши контратаку отразили. Очень хорошо отработали по боевикам ВСУ «Солнцепеки».



Также на востоке города была предпринята атака со стороны н. п. Тихое, штурмовые группы ВСУ пытались выбить российские войска с господствующих высот и пробиться к району многоэтажек в центре Волчанска, где наши зажали остатки подразделений украинцев. По имеющимся данным, попытка не удалась. В городе очень активно работает российская артиллерия и авиация. Севернее Волчанска российские войска продвинулись вперед почти на 2 километра на участке шириной до 4,52 км и закрепились на новых позициях.

На Липцевском направлении без изменений, бои в районе Глубокое. Противник предпринял несколько попыток контратак, но безуспешно. Отмечается, что противник несет большие потери, пытаясь «сделать картинку» для Зеленского перед так называемым «саммитом мира» в Швейцарии.
3 комментария
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  1. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    -1
    Сегодня, 20:01
    А что Волчанск еще не взяли? Странно, еще 15 мая уважаемые люди на этом сайте писали вот такие реляции по поводу боев в Волчанске:
    Цитата: Nexcom
    Не успеют наши наверно в тыл выйти к ВСУшникам - драпанут какелы под угрозой окружения.


    Цитата: oleg-nekrasov-19
    так и есть , уже пишут , что уходят на "більше вигідні позиції для заощадження (сбережения ) життя (жизни) військовослужбовців"

    К чему я это. Не надо бежать впереди паровоза. Война штука тяжелая, кровавая, страшная и грязная. Не надо в каждой статье: Ура мы ломим гнуться шведы (с). Давайте писать и говорить правду, а не то, что от нас хочет услышать Совет Единой России. Почему-то при Сталине не боялись говорить по радио на всю страну: После тяжелых и кровопролитных боев Красная Армия оставила город Смоленск. Зато каким пьянящим и сладким был вкус последующих побед и сообщений Левитана: Красная Армия освободила город Смоленск.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 20:20
      Как правило в таких новостях нет тех комментаторов которые ранее писали совсем другое.
      1. Chuk-i-gek Звание
        Chuk-i-gek
        0
        Сегодня, 20:24
        Очень жаль. Хотя я думаю есть, просто они скромно молчат, но минуса кидают исправно. Я заметил одну закономерность. Большая часть местных "маршалов" усиленно "топят" за ура патриотов. Единицы высказывают свое мнение, отличное от "официальной линии партии".