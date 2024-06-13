Опубликованы снятые изнутри танка Т-90М кадры попадания «Джавелина» в боевую машину ВС РФ

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Опубликованы снятые изнутри танка Т-90М кадры попадания «Джавелина» в боевую машину ВС РФ

В сети опубликованы снятые изнутри российского танка Т-90М кадры боя, в ходе которого в боевую машину попала ракета, выпущенная боевиками киевского режима из американского ПТРК FGM-148 Javelin.

В ходе боестолкновения экипаж российского танка полностью израсходовал снаряды, однако продолжил вести огонь из дистанционной зенитной установки. При этом танкистами был замечен запуск украинскими боевиками ракеты Javelin из жилой застройки.







Российские танкисты успели послать в направлении позиции ПТУРщика очередь из 12.7-миллиметрового пулемета, после чего танк начал маневрировать, однако ракета пробила крышу рядом с башенной установкой, по всей видимости, наведясь на горячий ствол пулемета.

Внутри танка звук взрыва практически не был слышен, боевая машина не получила существенных повреждений. Внутри боевого отделения возникло небольшое возгорание, которое было оперативно ликвидировано, после чего Т-90М вышел из боя.

Ранее сообщалось, что, исходя из данных статистики уничтоженных в боестолкновениях в рамках украинского кризиса танков, Т-90М оказался самой "живучей" из всех боевых машин своего класса. За время с начала вооруженного конфликта на Украине было безвозвратно потеряно не более 10% танков Т-90М ВС РФ, в то время как противник потерял до половины поставленных Западом немецких "Леопардов-2", американских "Абрамсов" и британских "Челленджеров".

7 комментариев
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  1. Scipio Звание
    Scipio
    +6
    Сегодня, 20:02
    Просто фантастическое везение!!!!
  2. Адвокат1
    Адвокат1
    +9
    Сегодня, 20:03
    Повезло, что снарядов не было.
  3. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +6
    Сегодня, 20:05
    Потери (и не только танков) зависят не только от качества самого вооружения, сколько от общего состояния ВС и применяемой тактики. Т-90М совершеннее, но СВО начинали другие модели танков с другой тактикой их применения. Т-90М подхватили эстафету и продолжили компанию с уже другой тактикой применения танков. За ошибки как раз и заплатили предыдущие модели.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 20:15
    Броня крепка и танки наши быстры,
    А наши люди мужества полны...
    Молодцы,ребята! Слава России!
  5. Юра Звание
    Юра
    +5
    Сегодня, 20:15
    Я когда смотрю такие кадры у меня сжимается всё внутри и долго отпускает даже если всё благополучно закончилось. Тем кому меньше 50 лет мне дети, тем кому меньше 30 мне внуки, мужики желаю вам всем до единого вернуться домой к семьям живыми и невредимыми, у вас ещё много дел, любить и быть любимыми, родить детей и вырастить их, навести порядок которого не хватает в нашей стране, а я всегда буду на вашей стороне и не важно буду ли я ещё на этой земле или под ней к тому времени.
  6. Ярослав Тэккель Звание
    Ярослав Тэккель
    0
    Сегодня, 20:15
    Ранее сообщалось, что, исходя из данных статистики уничтоженных в боестолкновениях в рамках украинского кризиса танков, Т-90М оказался самой "живучей" из всех боевых машин своего класса. За время с начала вооруженного конфликта на Украине было безвозвратно потеряно не более 10% танков Т-90М ВС РФ, в то время как противник потерял до половины поставленных Западом немецких "Леопардов-2", американских "Абрамсов" и британских "Челленджеров".


    Аналитика уровня "днище".
  7. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    +1
    Сегодня, 20:17
    Цитата: blackGRAIL
    За ошибки как раз и заплатили предыдущие модели.

    И танкисты. Люди, погибшие от руководства строителя.
    Вот их искренне жаль..
  8. Комментарий был удален.