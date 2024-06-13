Украина признает юрисдикцию МУС ради подписания «соглашения о безопасности» с Японией

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Украина признает юрисдикцию МУС ради подписания «соглашения о безопасности» с Японией

Украина и Япония заключили соглашение о гарантиях безопасности, подписи под документом поставили нелегитимный Зеленский и премьер Японии Фумио Касида. Об этом сообщили украинские медиа.

Допущенный на саммит «Большой семерки» Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с Японией. Согласно договоренности, Токио выделит Киеву в этом году 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение 10 лет. В принципе, данное соглашение ничем не отличается от ранее подписанных с другими странами. Там обязательно есть пункт о выделении Киеву какой-то суммы и поддержка на 10 лет.



Японцы подписали договор не просто так, они выставили особое условие, которое теперь придется выполнить Киеву. В общем, Украине придется ратифицировать римский статут и признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), чего Киев пытался избежать уже длительное время. Все дело в том, что после ратификации под обвинения МУС могут попасть украинские военные, а Киев будет обязан их исполнить. Но чего не сделаешь за обещанные 4,5 млрд долларов.


В целях дальнейшего содействия международным усилиям по привлечению к ответственности Украина ратифицирует Римский статут МУС, как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

— говорится в документе.

Как заявили в Киеве, Япония является 16-й страной, с которой Украина заключила соглашение о безопасности.
8 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 20:37
    Соглашение о безопасности за которое тебе еще и "бабки" выделяют, выглядит немного несуразно с нормальной точки зрения. Но дело мы имеем ... fool
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:44
      Цитата: marchcat
      Но дело мы имеем

      Сразу вспомнился бородатый анекдот, с кем мы имеем дело. Весь его не буду приводить, только концовочку:
      Идет лесоруб домой и думает: странно – топора нет, денег нет, да ещё и должен остался.
      И самое главное: ВСЁ ПО ЗАКОНУ!
  2. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 20:58
    Все дело в том, что после ратификации под обвинения МУС могут попасть украинские военные, а Киев будет обязан их исполнить. Но чего не сделаешь за обещанные 4,5 млрд долларов.

    И не только военные могут попасть под обвинение, в стране 404 полным-полно преступников во власти, включая Зелю. Но так денег хочется. что инстинкт самосохранения не сработал
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 21:01
    Нелегитимный президент подписал... ничего это подпись не стоит.
  4. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 21:01
    Да, да... Новая "ось" = Токио-Киев.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 21:16
    Они готовы признать что и кого угодно, только бы дали денег и спасли власть.
  6. Kollega Звание
    Kollega
    0
    Сегодня, 21:49
    Шота 3.14ндосии не видать в этом списке... Видимо отдельный с ними договор - собрать деньги с 16-ти (пока с 16-ти) и направить в 3.14ндосию!

    Думаю всем соглашантам о безопасности в ближайшее время будет выгоден крах государственности б/У.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:19
    Япония нам не друг и под контролем полосатиков... ничего неожиданного.