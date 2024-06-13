Украина признает юрисдикцию МУС ради подписания «соглашения о безопасности» с Японией
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Украина и Япония заключили соглашение о гарантиях безопасности, подписи под документом поставили нелегитимный Зеленский и премьер Японии Фумио Касида. Об этом сообщили украинские медиа.
Допущенный на саммит «Большой семерки» Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности с Японией. Согласно договоренности, Токио выделит Киеву в этом году 4,5 млрд долларов и будет поддерживать Украину в течение 10 лет. В принципе, данное соглашение ничем не отличается от ранее подписанных с другими странами. Там обязательно есть пункт о выделении Киеву какой-то суммы и поддержка на 10 лет.
Японцы подписали договор не просто так, они выставили особое условие, которое теперь придется выполнить Киеву. В общем, Украине придется ратифицировать римский статут и признать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), чего Киев пытался избежать уже длительное время. Все дело в том, что после ратификации под обвинения МУС могут попасть украинские военные, а Киев будет обязан их исполнить. Но чего не сделаешь за обещанные 4,5 млрд долларов.
В целях дальнейшего содействия международным усилиям по привлечению к ответственности Украина ратифицирует Римский статут МУС, как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
— говорится в документе.
Как заявили в Киеве, Япония является 16-й страной, с которой Украина заключила соглашение о безопасности.
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