«Игры патриотов»: есть ли у России экономический суверенитет
и очень многие недооценивают
степень этого раскола.
Значительная часть элиты настроена
против СВО, она по-прежнему
ориентирована на вхождение в Запад…
В этом плане и спецоперацию,
и присоединение Крыма они расценивают
не иначе как наш поворот к Совку».
Алексей Подберезкин,
директор центра военно-политических проблем
Так что такое суверенитет?
Тема финансового суверенитета активно обсуждалась на ПМЭФ. Большинство стран, даже развитых, не имеют суверенитета: Европа, Япония, Корея находятся под протекторатом США. К независимым странам можно отнести только США, Англию и Китай, когда-то это был СССР.
Экономической моделью России является полуколониальный периферический капитализм, основанный на сбыте сырья и импорта готовой продукции, который не может быть базисом суверенитета.
В 2018 году в РФ работала комиссия СФ по защите госсуверенитета, пришедшая к выводу: «…относительно полным суверенитетом обладает не более четверти государств-членов ООН… среди стран «Большой двадцатки» лишь три – США, Россия и Китай – имеют… глобальный суверенитет. В его основе не только ресурсное обеспечение, но также право вето в Совете Безопасности ООН и значительный ракетно-ядерный потенциал».
По мнению комиссии, наш финансовый и технологический суверенитет явно недостаточен: «…среди стран G20 отечественный финансово-экономический суверенитет находится лишь на уровне 12–14 места… Немало вопросов… относительно нашего технологического суверенитета, не случайно именно в этой сфере сосредоточен антироссийский санкционный удар».
В 2023 году тогда 1-й зампред правительства А. Белоусов дал определение суверенитета через успешное развитие семи «основ» государства, оценка которых представлена ниже по 5-бальной системе:
– (1) образование, наука и технологии – здесь реформы нанесли сильный урон, особенно по науке и технологиям, за исключением Росатома, ВПК, нефтегазовой, космической отрасли, оценка – 3;
– (2) эффективное производство – та же картина, основа потребления – импорт, однако и здесь можно назвать исключения, оценка – 3 (см. п. 1);
– (3) самообеспеченность ключевыми ресурсами (продовольствием, энергией, сырьем), оценка – 5 баллов;
– (4) современная инфраструктура, оценка – 4;
– (5) эффективные институты (законы, правила и механизмы), оценка – 4;
– (6) устойчивость позиций в глобальной экономике и устойчивость в период кризисов, оценка – 4;
– (7) макроэкономическая устойчивость (низкая инфляция и дефицит бюджета) и устойчивое социальное развитие – оценку поставит сам читатель.
По мнению Белоусова, « в 2022 году… начался новый этап развития нашей экономики и… общества… этот этап можно назвать этапом… укрепления суверенитета и создания всех элементов для его обеспечения… суверенитет… – это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития». Начало СВО понимается как его формирование и становление.
По мнению главы Минфина А. Силуанова: финансовый суверенитет – это устойчивый и сбалансированный бюджет, обеспечивающий устойчивость макроэкономической ситуации.
В публикациях российских экономистов отмечаются факторы экономической безопасности страны, оценки возникающих угроз; управления рисками.
Помимо развитости этих факторов, должна иметься их независимость от прочих государств, добавляем:
– возможность проведения самостоятельной финансовой политики и эмиссии национальной валюты (оценка – 3);
– возможность проведения экспортно-импортных операций и расчетов по ним (оценка – 4);
– возможность отстаивания собственных внутренних и геополитических интересов (оценка – 3);
– наличие сильной и боеспособной армии, ядерного щита (оценка – 4–5);
– независимость элит, т. е. не вовлеченность их в сферу экономических интересов прочих государств, отсутствие имущества и гражданства в третьих странах (предлагаем поставить оценку читателю).
Общая оценка всех приведенных позиций даст итоговый бал 3,5 из 5 – т. е. до настоящего суверенитета нам еще очень далеко.
Ящик Пандоры
Общество, воодушевленное Крымской весной, а потом и событиями СВО, полагает, что Россия встает с колен. У нас запущены необратимые преобразования: перестройка армии, производство ВПК, локальные программы импортозамещения.
Но в 90-е мы слишком доверились Западу. Как заявил президент на встрече с военкорами в 2023, а потом почти то же в интервью Т. Карлсону: «Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов».
И вот результаты фактически 40-летней (с 1985 года) прозападной экономической политики и попытки войти в эту «семью»: демографическая яма, сокращение русского населения, уничтожение института семьи и бедность. И это для нас ящик Пандоры.
Русская Весна 2014, Крым и СВО – все это признаки материализации фантома СССР, как говорят, «совка». Международный авторитет также основан на наследии СССР. Но, несмотря на СВО, нашу экономику по-прежнему пасет МВФ через своих представителей в ЦБ и Минфине. Россия замещает ельцинский «поворот на Запад», новым «разворотом на Восток». Поэтому без смены либерального курса, без поворота к себе вернуть наш суверенитет и остановить цивилизационное уничтожение России невозможно.
Загадка непотопляемости Банка России: кандалы, в которые нас заковали
Вся нищета, деградация регионов, депопуляция страны и русского населения – следствие политики Банка России, которая, как и до революции, уничтожает страну лучше всякого агрессора.
После разворота на Восток у России упала валютная выручка от экспорта. С целью помочь экспортерам и бюджету рубль был девальвирован во второй половине 2023 примерно на 30 %, что привело к поднятию ставки Банка России до уровня 16 %. В свою очередь выросла инфляция, ударившая по росту доходов населения.
Согласно индексу Банки.ру: средние ставки по потребкредитам и кредитным картам по итогам III квартала 2023 года – 24,34 % и 33,10 % годовых, по итогам V квартала 2023 года – уже 27,39 % и 37,2 % годовых! Такой рост – огромный тормоз для роста экономики. Ставки для современных условий невероятно высокие.
Сейчас в Центробанке признали: инфляция не снижается, не исключено повышение ставки уже в июле. Но за счет роста военных расходов и инвестиций пока имеется неплохой рост экономики в 2024 году – 2,8 %. По оценке МВФ, в 2025 году ВВП России вырастет на 1,8 %.
Постоянные скачки курса разгоняют инфляцию, с которой как Сизиф, борется ЦБ. Как быть нашим предпринимателем, если рубль не может быть средством надежного сохранения сбережений? При этом за бугром ставки по кредитам в несколько раз ниже, чем в России. Чтобы не поднимать ставку, надо просто ввести валютные ограничения. Но как метко пересказал Bloomberg (03.09.2023) философию Банка России: «Валютные ограничения не должны создавать трудностей для наших хозяйствующих субъектов. Отток капитала – это предпочтение твердой валюте». Иначе говоря – Банк России – это огромный обменный пункт, привязавший рубль к доллару.
Президент поддерживает политику Банка России и его председателя. Осенью 2023 он заявил: «ЦБ был вынужден… поднять ключевую ставку до 12 %... потому, что инфляция начала… подниматься… Я думаю, что правильно сделал, своевременно».
Интересно мнение «просвещённого» олигарха О. Дерипаски про политику ЦБ, которую он постоянно критикует, в 2021 году: «Правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России».
Не то ли писал до революции наш выдающийся экономист С. Шарапов, автор теории эмиссионного рубля, которая была успешно внедрена СССР, в своей докладной императору Николаю II: «Россия голодает, нищает, вырождается, и предотвратить это, или чем-нибудь облегчить страдания народа правительство при нынешней денежной системе бессильно». Сейчас об этом говорят академик С. Глазьев и экономист С. Блинов: но кто их слушает?
В апреле 2020 года ЦБ прекратил покупку золота в международные резервы страны. Вместо этого его гонят на экспорт, до 2022 года в Лондон, а после введения запрета, в 2022 году – в Арабские Эмираты, Китай и Турцию. Экспорт золота из России в 2021 году составил 302,2 тонны – 17,4 млрд долларов, или 83–87 % от произведенного в стране золота.
Мы следуем рекомендациям МВФ о том, что увеличение ЗВР в золоте – это плохо и продаем его заграницу. МВФ хочет резервы в валюте «своих» и не хочет роста рублевой массы – отсюда эти тупые советы. Не лучше ли наращивать ЗВР в золоте, чтобы увеличить рост денежного предложения?
Против ЦБ выступает Союз золотопромышленников России. «Золото – это универсальная валюта, которая особенно ценна во времена кризиса… И в это время мы распродаем нашу универсальную валюту». И опять – зачем?
Почему мы не успели вывезти из зоны евро ЗВР в объеме около 300 млрд евро, или 55 % от общей суммы, который был впоследствии арестован? Потому что выводящим капитал не нужно золото, им нужна валюта. Для нашей страны есть верная примета: и Царская Россия, и СССР перед своим сломом теряли свой золотой запас.
Помочь может только: введение ограничений на конвертируемость рубля и использование двухконтурной денежной системы (для внутренних и внешних расчетов – как в СССР и Китае); эмиссия рубля через инвестиционную программу возрождения промышленности, которая даст стране свою товарную массу, независимую от скачков курса, создаст необходимые рабочие места, поднимет доходы и рождаемость; введение полного контроля за Банком России со стороны правительства РФ и использование его как института развития, а не как обменник; выход ЦБ из системы опеки со стороны МВФ.
Бюджетное правило: вывод средств в Золотую Орду
Бюджетное правило – механизм, перераспределяющий доходы от экспорта сырья во времени путем создания накоплений на черный день при высоких ценах на сырье.
В России бюджетное правило ввели в 2004 году, одновременно был основан Стабилизационный фонд. С 2017 года на излишки покупали валюту в Фонд национального благосостояния (ФНБ) при ценах на нефть Urals выше– 40 долларов за баррель.
По мнению академика С. Глазьева (бывшего – и это очень показательно) советника президента, правило было придумано в МВФ, чтобы: «сверхдоходы бюджета, получаемые нами за счёт введённых очень давно инструментов, экспортных пошлин на нефть и газ, нужно инвестировать за границей, а не тратить в российской экономике».
В заявлении главы миссии МВФ в РФ Джеймса Роуфа об инвестировании средств за 2019 указывается: «Вряд ли имело бы смысл это инвестировать во внутреннюю экономику. Необходимо сберегать эти средства… вкладывая в зарубежные активы». Бюджетное правило создано для вывода средств из России, так сказать, в Золотую Орду!
В 2021 году нефтегазовые сверхдоходы превысили ₽3 трлн, которые инвестировались в евро, британские фунты и иены, которые в 2022 оказались замороженными.
И далее по кругу: нельзя в доллары – купим юани. Об этом указано в документе Банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».
Смысл прост: Банк России просто создает резервы для расчетов в валютах своих основных партнеров с целью обеспечения ликвидности.
Расчеты, санкции и комплаенс
Нынешняя долларовая система создана для того, чтобы держать в узде всех ее участников. Кто нарушает правила, средства замораживаются (см. Иран, Россия), на расчеты вводятся санкции, экспортные и импортные операции ограничиваются.
12 июня, в праздник – и после захода нашего флота в Гавану, США ввели санкции в отношении Московской биржи и НКЦ, в результате торги по долларам и евро были прекращены, что формально откинуло нас в долиберальную эпоху (торги долларом с 1992 г.). Хотя сделки можно совершать на межбанковском рынке, это создаст определенные проблемы с расчетами, а также экспортными и импортными операциями. «Железный занавес» восстановлен.
Банки так называемых «дружественных» стран имеют корсчета в американских банках и вынуждены соблюдать санкции и рекомендации в отношении российских (или подозрительных) сделок. В противном случае – банку серьезные штрафы и санкции. Россия создала аналог SWIFT – СПФС Банка России – национальную систему передачи финансовых сообщений, но это не влияет на проблему.
В каждом банке находится так называемое подразделение контроля (комплаенс), изучающее все документы по сделке. Этим вызваны все большие сложности в расчете даже с Турцией и Китаем, которые приходится обходить.
Российский банк также не пропустит платеж за импорт продукции, которая может быть использована в военных целях или попадающая под санкции. Для этого используются схемы: «параллельный» и «серый» импорт.
Для решения проблемы третьим странам необходимо создавать альтернативную финансовую систему. По мнению С. Глазьева: «В её основе должна быть… цифровая валюта, которая не может принадлежать какой-то одной стране. В рамках этой концепции все международные платежи будут осуществляться посредством цифровой валюты, к пропорциональной эмиссии которой должен быть доступ у всех участников договора. Внутри стран, конечно же, будут сохранены обычные валюты».
Такую систему с валютой банкор предлагал еще Дж. М. Кейнс в Бреттон-Вудсе (США) в 1944 году. Однако воз, как говорится, и ныне там.
Обладание технологиями: ориентация на импорт
По данным ФТС, импорт в 2023 году вырос на 11,7 %, до 285,1 млрд долларов. Нетрудно посчитать, что эта сумма вытесняет около 20–25 млн качественных рабочих мест, при том, что президент к 2020 году планировал создать их как раз 25 млн.
Товарооборот Китая и России за 2022 составил 190 млрд долларов, увеличившись на 29 % относительно 2021 года. В 2023 оборот торговли вырос на 26,3 %, до 240,11 млрд долларов, что является рекордом.
По данным Главного таможенного управления КНР, за 2022 год: 92,8 % нашего экспорта в КНР – обычное сырье, минеральное топливо, руды, металлы, древесина и пр. Обратно, импорт из КНР: свыше 90 % – продукты с добавленной стоимостью. Как заявил один из российских бизнесменов: «Все, что касается поставок газа, древесины или металлов, Китай приветствует, моментально решая организационные вопросы. Прочие дела в торговой в сфере не продвигаются годами».
Как пишет РБК, благодаря России, Китай стал мировым лидером по производству и экспорту машин.
Мы будем наверстывать упущенное там, где это является вопросом нашего выживания. Но говорить о масштабной индустриализации, импортозамещении не стоит – это угроза власти сырьевых элит.
Посмотрим понимание проблемы специальным представителем президента РФ Сергеем Ивановым: «Вообще полностью производить импортозамещение всего и вся бессмысленно и, я бы даже не побоялся сказать, глупо. Огромное количество промышленных товаров производятся десятками стран мира, в том числе и дружественными для нас государствами. И если у нас конкретного болта, гайки или чего-то еще нет, и это лучше производится за границей и никаких политических ограничений, санкций нет, то зачем нам разворачивать собственное производство, которое будет дороже, может быть, менее эффективно, просто лишняя трата времени».
По сути – новый вариант теоремы Гайдара – «все можно купить за границей», только другой. Мы так и делали – и остались у разбитого корыта.
А развитие страны, обладание технологиями, а доходы населения, которому после уничтожения советской промышленности просто негде работать? Почему Россия не стала запускать хотя бы частичное производство своих самолетов, хотя модели были, есть и их можно создать? Почему у нас нет массового производства российских авто, хотя есть модели? Тоже – мобильные телефоны, чипы, микроэлектроника. Почему те персоны, которые допустили это, получают новые повышения в правительстве?
Но главный вопрос в другом: Китай стал мировым лидером потому, что их власти создают для своей промышленности самые конкурентные условия, тогда как наши вместе с ЦБ делают все, чтобы нам свое было производить невыгодно или невозможно.
Согласно выводам Исследовательской службы Европейского парламента (EPRS), в докладе за 2015 год Россия отстала в экономическом развитии от стран Западной Европы на 50 лет, и маловероятно, что в ближайшие годы этот разрыв сократится.
По данным Минтранса РФ, на 20 апреля 2022 года доля самолётов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолётов российских авиакомпаний составляла 67,1 %. При этом на них приходилось около 95 % пассажирооборота.
Если в 1989 году в СССР было совершено 75 космических запусков, то в 2022 году РФ совершила их только 21. Россия теряет позиции бывшего лидера космической отрасли в мире.
Но мы по-прежнему являемся лидерами мировой атомной, нефтегазовой отрасли и ВПК. Следовательно, наше отставание в промышленности и ряде других отраслей является искусственным – из-за сговора ради сбыта продукции мировых ТНК.
Налицо ярко выраженная экономическая эксплуатация природных богатств, труда в пользу метрополии, в том числе за счет завышения курсов иностранных валют, что характеризует нашу страну как сырьевую полуколонию.
Миграция и программы МОМ
Недавно депутат от КПРФ Михаил Матвеев обратил внимание на тесное сотрудничество нашей страны с Международной организацией миграции (МОМ), действующей от имени ООН, принявшей программы по переселению граждан Таджикистана и Киргизии в Россию с целью снижения бедности в среднеазиатских странах.
Приведем фрагмент выступления Матвеева в Госдуме: «Так кто стоит за завозом в Россию мигрантов? Международные структуры глобалистов и их спецслужб и «неправительственных» организаций, под которые легли наши властные чинуши… Блеющие про дружбу народов, нехватку рабочих рук и неспособность русского народа эффективно размножаться».
Вступление в МОМ произведено в рамках реализации поручения Президента РФ от 16 августа 2020 г. № Пр-1311. В феврале 2021 президент внес устав организации на рассмотрение Госдумы. В апреле 2021 Россия стала полноправным членом МОМ.
Согласно Стратегии МОМ, она тесно сотрудничает со Всемирным банком, который финансирует ее проекты в Центральной Азии.
Как пишет таджикистанское информационное агентство ASIA-Plus: «В 2022 году российское гражданство получило рекордное число граждан Таджикистана – 173 тысячи 634 человека… если сложить все общедоступные данные до конца 2022 года, число новых россиян из Таджикистана составит более 830 тысяч человек… За семь лет (2016–2022 гг.) гражданство получили 1 млн 56 тысяч 432 гражданина центральноазиатских республик».
По последним данным МВД РФ, в первом полугодии 2023 года гражданам Таджикистана выдано 86 964 (+17,26 % к аналогичному периоду прошлого года) паспортов РФ.
Теперь о трудовой миграции.
Согласно данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года в России на миграционный учет поставили 5,13 млн иностранных граждан, в том числе – 1,28 млн граждан Таджикистана.
В конце 2021 года правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации соотечественников на Родину. Зато к нам успешно мигрирует «новое поколение» азиатов, по факту русского языка не знающих, но экзамен сдающих. Как считал Ф. Д. Рузвельт: «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано».
Офшорный распил: кто дышит в спину правительству
Как заявил «КП» эксперт по офшорам на условиях анонимности, по данным на 2021 год на офшорных счетах крутятся до 2 трлн евро (!) российских денег, т.е. из страны в рублях было вывезено около 200 трлн рублей – 1,32 ВВП за 2022 год (151,45 трлн рублей).
Что бы было, если бы эти деньги эти 32 года вкладывались в развитие производства и технологий?
В «аномальный» 2022 год зафиксирован рекордный отток капитала – 243 млрд долларов, что выше показателей кризисных 2014 (165 млрд долларов) и 2008 годов (143 млрд долларов). И это при санкциях и ограничениях! Почти все рекордное активное сальдо торгового баланса (экспорт минус импорт) за 2022 год – 282,3 млрд долларов было вывезено за рубеж! Но за девять месяцев 2023 отток составил только 48 млрд долларов.
Зато если в 1997 году в РФ было всего лишь 6 долларовых миллиардеров, то, по данным за 2022 год, их уже 110, в том числе больше на 22 за последний год. Кому-то война, а кому – мать родная.
Как пишет МК, есть факты которые вскрывают многие странности в ходе СВО (жесты доброй воли, зерновую сделку и так далее), опубликованные ресурсом «Равенство.Медиа»:
«…по данным Forbes и открытых источников, было подсчитано, что из 117 миллиардеров России на начало 2022 года 46 имели иностранное гражданство, 65 жили «на два дома» – и в России, и за границей, у 78 за бугром жили члены семьи, а у более 88 миллиардеров была за рубежом недвижимость. Общее богатство тех, кто частично или полностью связывал личную жизнь с заграницей – 462 млрд долларов».
Как тут не вспомнить легендарные слова Бзежинского: «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков… но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?»
Как считает директор центра военно-политических проблем, профессор МГИМО Алексей Подберезкин: «Наша внутренняя элита расколота, и очень многие недооценивают степень этого раскола. Значительная часть элиты настроена против СВО, она по-прежнему ориентирована на вхождение в Запад. Многие из тех, кто сейчас находится у власти, больше всего хотят, чтобы не повторился, как они говорят, Совок. В этом плане и спецоперацию, и присоединение Крыма они расценивают не иначе как наш поворот к Совку». На самом деле это мнение Запада, которое они транслируют.
СВО могла бы кончиться еще в 2014, когда украинская армия попадала из одного котла в другой, а на Украине во многих городах нас могли бы встретить цветами. Тогда, как считали руководители армии США, Россия взяла бы Киев в течение нескольких дней. Но руководство тревожили возможные санкции, правительству дышали в спину олигархи: мы соблюли все юридические тонкости, политкорректности, и за это получили масштабное укрепление армии и обороны ВСУ, 8 лет бомбежек Донбасса.
А с 2022 – масштабную войну с соответствующими потерями обеих сторон, а теперь бомбежки Белгорода и других приграничных районов. На повестке – удары по нашей территории. И мы выбрали тогда Минск, а в 2022, держа Киев за горло – обманулись в Стамбуле; потом был Херсонский маневр.
Пенсионная реформа
Как писал РБК со ссылкой на сайт МВФ в мае 2017 года, организация порекомендовала провести пенсионную реформу в России, повысив пенсионный возраст.
А вот результаты реформы: на 1.01.2024 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) составило 41,075 млн человек, снизившись за год на 699,9 тыс. человек, или 1,7 %. Годовые темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза по сравнению с 2022 годом. Уменьшается и число работающих пенсионеров: если в 2022 году их стало меньше на 600 тыс. человек, то по итогам 2023 – на 45,9 тыс., до 7,87 млн человек.
А для чего нужна была реформа?
Ни для кого не секрет, что, несмотря на пресловутый дефицита кадров, найти хорошую работу после 50–55 лет – сложно. По физиологии человека работать после 60, а тем более после 62–63 могут далеко не все. Так каково же должно быть этим людям, не имеющим даже той жалкой пенсии, которая выдается основной массе народа по итогам работы на либеральное государство?
Пенсия для человека – время, чтобы заниматься внуками и гордиться своими детьми. Без пенсии – это сложно. И это также бьет по рождаемости – крадет время у молодых пар, которым оно объективно нужно для отдыха.
Повышение НДС
В 2017 году МВФ предложил правительству России увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) на четыре процента до 22 процентов и снизить взносы на социальное обеспечение. НДС для экономики – это плохой налог, и его надо снижать, а не повышать, хотя ход в части снижения взносов – верный.
В 2018 году Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20 % и снижении страховых взносов в соцфонды совокупно с 34 % до 30 %.
90-е: колонизация и внешнее управление
Так откуда дует ветер?
В 1992–1998 нам навязали экономическую политику, не позволяющую развивать экономику. Нынешняя Украина – это кривое зеркало России 1992 года, просто мы поумнели, а украинцы так и застыли в 1992, полагая, что Запад их «друг», а они – часть «семьи», конкретно – Европы. Запад создавал систему, которая внешне будет контролироваться долларовой системой расчетов и правилами международной торговли, а изнутри – прозападно ориентированными элитами и олигархатом.
Как писал «Взгляд» (2012) со ссылкой на USAID: «При финансовой поддержке USAID США эксперты в области права помогали в написании проекта Российской Конституции, части первой Гражданского кодекса и Налогового кодекса РФ». В этом же году USAID – сворачивает деятельность в России из-за закона об «иностранных агентах».
По мнению А. Подберезкина: «…на тот момент Россия фактически находилась в колониальной зависимости и почти полностью утратила свой суверенитет. Почти все, что делалось «наверху», совершалось практически по прямой директиве из «вашингтонского обкома».
А вот признание Майкла Макфола, посла США в России в 2012 году: «Мы сотрудничаем с российским правительством по сотням вопросов. Так что оно не антиамериканское, оно проамериканское». Видимо, с 2012 года ситуация не сильно изменилась, а ведь это наше ближайшее прошлое. Посольство США рядом с нашим Домом правительства стало почти микрогородом (см. за фасад).
Скрытый смысл реформ сводился в превращение индустриальной державы в периферийную сырьевую страну, полуколонию Запада. Промышленность была уничтожена, рынки заняли транснациональные корпорации, а финансовая система оказалась полностью привязанной к доллару. Нас спасает только Армия и наследие СССР.
В Интернете полно фотографий, где Ельцин счастливо улыбается, а Клинтон смеется до истерики. Как вы думаете, почему?
По данным книги В. М. Симчеры «Развитие экономики России за 100 лет», за время созидания СССР в 1922–1984 гг. было создано 43 320 новых предприятий, а за время правления Ельцина было уничтожено около 30 000 предприятий.
Еще каких-то 12 лет назад, в 2010 российские и европейские политики вместе мечтали построить большую единую Европу, которая простиралась бы от Лиссабона до Владивостока. Напомним, что в 2022 году Президент России заявил, что все еще считает возможным создание единого пространства от Владивостока до Лиссабона, но только с Европой, которая имеет право голоса.
Когда нам в 1985 году предложили перестройку, а в 1991 – реформы, наши западные «партнёры» не желали нам процветания. Они хотели разорения и уничтожения своего главного конкурента, что и было достигнуто развалом СССР в 1991 году и шоковой терапией в России 1992 году.
И еще до недавнего времени мы звали, привлекали Запад в разработку сырьевых проектов, поощряли скупку наших активов и на всех форумах приглашали дать нам иностранные инвестиции.
Коренная ошибка элит: они думали, что чем лучше пес будет слушаться своего хозяина, тем ему будет комфортнее; не понимая, что мы для запада – изгои, чужие, не буржуинские, а совдеповские, и к тому же православные; а с Западом можно говорить только с позиции силы.
Почему элиты идут в фарватере МВФ?
Россия, несмотря на санкции, остается в ВТО, исполняет рекомендации МВФ, участвует во многих программах мирового правительства: элиты не хотят менять систему. Санкции – это, конечно, плохо, но для них главное – сохранить возможность доения страны. Деньги можно прятать в других странах.
Нынешний экономический строй, основанный на либеральной, западной идеологии, несмотря на конфликт, по-прежнему выгоден Западу. СССР конкурировал с западом, проводил индустриализацию, создавал атомную энергетику, лучшие в мире ракеты, выиграл космическую гонку, запустил многоразовый дистанционно пилотируемый корабль «Буран», превосходящий американские шатлы и вообще – свое время. Именно поэтому у нас так часто идеализируют Царскую Россию и чернят СССР.
Приведем мнение (2014 г.) бывшего посла Польши в России Станислава Чосека: «Запад… осознает, что… Россия не станет конкурентоспособным… государством и… не начнет соперничество с западными странами в каких-либо секторах, кроме энергетического… российские элиты вместо того, чтобы инвестировать в развитие своей страны, предпочтут направлять средства… на мероприятия в стиле недавней Олимпиады и… Чемпионата мира по футболу… А то, что останется в российской казне, все равно в итоге вернется на Запад...»
Может показаться, что либералы открыли философский камень. Политтехнологи «длинного» государства Суркова упаковали систему доения страны в почти коммунистическую оболочку, народ получает «вершки», элиты – «корешки». Однако этот мираж заканчивается парадом на Красной площади. Запад неспроста наращивает градус перенесения войны на внутреннюю территорию, чтобы испытать нас на прочность. Но Победа будет за нами: никакое оружие Украине не поможет.
Стамбул – это не просто так – это предел возможностей. И как только выбор будет сделан, придется идти до конца, чистить и присоединять Украину и т. д. И все это страшный сон, «Совок», как для Запада, так и для олигархата.
СССР и Россия – уроки истории
Царской России так же не хватало суверенитета: Запад пил из нее все соки, используя долговую кабалу, золотой стандарт и вывоз зерна. Элиты смотрели на это, проводя время в поездках за границей и на балах. Тот же либеральный капитализм крепко держал народ в серой нищете. Ну и чем это закончилось для «долгой» Российской империи?
Священное писание очень четко определяет функции государства перед народом: это служение, тогда как нам постоянно говорят о долге народа перед властями («всякая власть от Бога»). Ставить свечки – благочестиво, но еще выше – исполнить долг любви – обеспечить нуждающихся и вырвать с корнем все, что мешает этому. И суверенитет – это главное.
Как говорит Псалом 93 (Давида):
«Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твоё;
вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
и говорят: «не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев».
Образумьтесь, бессмысленные люди! Когда вы будете умны, невежды?
Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?»
И книга пророка Исайи (гл. 3):
«…Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили.
Восстал Господь на суд – и стоит, чтобы судить народы.
Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного – в ваших домах;
что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? говорит Господь, Господь Саваоф».
Все то же было перед 1917 годом, и что было после – все отлично знают: и это предсказывалось. Все правящее сословие Царской России было тотально уничтожено, богатство потеряно, кому повезло – смог уехать за границу. Недаром про Сталина говорят, что он «Бич Божий», возродивший страну. Повторение трагедии в тех масштабах невозможно, народ праведен и уроки истории усвоил; но слом системы – вполне.
Проще обогащаться и не замечать знамений времени. А ведь марш Пригожина; и то, что он говорил про ситуацию в армии (реакция последовала, но только после выборов), прорванная дамба, которая была насыпью, наводнение – это сигналы. И уход «Макдоналдса», и закрытие торгов по доллару на Московской бирже – тоже.
«Совок» возвращается? Судьба лечит невыученные ошибки истории до ее полного конца, невзирая на лица.
Проведение СВО диктует России совсем другую логику: освобождение от опеки МВФ, возвращение к опыту СССР, вытеснение прозападных элит и возрождение империи. Либеральная система исчерпала ресурс, не способна обеспечить развитие и воспроизводство страны. Вероятно, ее перерождение на горизонте 2024–2025 необратимо, как был необратим крах Царской России и СССР.
Судьба, возможно, спасает Россию, которая является единственной силой в мире, противостоящей экспансии Запада и власти мирового правительства. И последние оковы, остатки «ельцинской матрицы», которые мешают стать нам суверенной странной, обязательно падут – и страна вступит на путь невиданного процветания.
Информация