Премьер Италии сообщила о принятии странами G7 решения использовать российские активы для Украины

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Премьер Италии сообщила о принятии странами G7 решения использовать российские активы для Украины

Запад готов совершить кражу российских активов, собравшиеся в Италии лидеры G7 достигли политического решения по данному вопросу. Об этом сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

Мелони выступила перед журналистами, ответив на ряд вопросов, в том числе и про замороженные российские средства. По ее словам, страны "Большой семерки" достигли политического решения по вопросу использования российских активов для Украины. При этом она подчеркнула, что речь идет об использовании доходов от инвестирования российских активов под гарантии кредитования Киева, а не конфискации. Хотя от замены слов суть не меняется, Запад открыто крадет российские активы.



Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд долларов до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов

- заявила Мелони.

Если проще говорить, то США выдадут Украине кредит в размере 50 млрд долларов, а Евросоюз должен внести «замороженные» российские средства в качестве залога под этот кредит. Все заявления о том, что будут задействованы якобы только доходы, являются попыткой ввести в заблуждение, поскольку сумма залога не может быть меньше суммы кредита, а процентов за год "накапало" всего лишь в районе 3 млрд.

В Москве ранее предупредили, что в случае кражи наших средств последует зеркальный ответ. В России с 2022 года заморожены 288 млрд долларов западных стран, из них только 9,6 млрд. принадлежат США. Поэтому американцы такие смелые и толкают на преступление Европу.
28 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 21:11
    Не там воры, не снаружи...
    Воры те внутри страны, кто определил "российские активы" размещать в виде зарубежных фантиков в зарубежных воровских банковских притонах...
    1. Динич Звание
      Динич
      0
      Сегодня, 21:18
      И кто же это? Может быть фамилии, имена, отчества назовёте?
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        -1
        Сегодня, 21:25
        Уважаемый Динич!

        Начните с «прорабов перестройки» и закончите «чубайсом», между ними разместите демократических либералов всех ориентаций из всех министерств – в той или иной форме они все приложили у этому руки – и Вы получите интересующий Вас список.

        Да всё дело в том, что они ни за что не отвечают от слова совсем. И не сидят в тюрьме, как этого требовал товарищ Жеглов. И в этом смысле их имена ровным счётом ничего уже не значат.

        «Мавры» сделали своё дело – «дездемона» российского рубля скончалась…
        1. Canecat Звание
          Canecat
          0
          Сегодня, 21:47
          И не сидят в тюрьме, как этого требовал товарищ Жеглов.

          И этот самый Жеглов мог посадить невиновного.
          Я бы посмотрел, сколько бы к вашим рукам прилипло на верхушке власти... изобличитель Вы наш. laughing
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 21:58
            Уважаемый Canecat!

            А где Вы увидели «невиновных, посаженных» Жегловым?
            Вы смотрели какой-то голливудский сериал по этой же теме про «чёрную кошку»?
            Где Шарапов был «геем», а Горбатый – «негром»?

            И зачем рассматривать меня?
            Любуйтесь собой в «зеркале зазеркалья» – там всех «ваших» встретите.
          2. awdrgy Звание
            awdrgy
            0
            Сегодня, 22:00
            Типа все такие же.. laughing А если не прилипло.
            Такой человек может судить тех у кого прилипло. И это может стать плохой новостью ,не так ли? laughing
            Особенно если заблуждаться об его отсутствии.
    2. UserGun Звание
      UserGun
      +2
      Сегодня, 21:25
      Да! Гораздо лучшее держать свои, посконные, от сохи, фантики в православных банковских притонах ))) Даже суровые косоглазые чучхэисты совсем не гнушаются брать паганые баксы, не менее паганые еврики и чуть более православные юани от наивных туристов практически в любой лавке ))) Заметьте, рубли почему то там не берут ))))
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 21:30
        Уважаемый UserGun!

        Вы правы – частные банки в России – это и есть филиалы зарубежных финансовых притонов.
        В России Имперской и в России эпохи СССР – чужие деньги внутри страны были мусором.
        В России «демократической» этот мусор стал почти «культом фанатичного поклонения».
        Как думаете, почему?
      2. михаилл Звание
        михаилл
        -1
        Сегодня, 22:22
        Цитата: UserGun
        от наивных туристов практически в любой лавке ))) Заметьте, рубли почему то там не берут ))))

        Когда розничная торговля может осуществятся за иностранную валюту- это почти полная утрата суверенитета. Неужели в Северной Корее суровые чучхэисты продают сувениры за иностранный кеш? Впрочем, не проверю. Туристом ехать так далеко и заграницу я не готов.
        Прошлый год отдохнул в Карелии- две недели пролетели, как четыре дня!!! Рыбалка, грибы, в Северном Ледовитом Океане купался!!!!!!
        Нынешний в Астрахань поеду, рыбачить.
        Мечта есть на Байкал съездить или во Владивосток.
  2. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +2
    Сегодня, 21:17
    Meloni zapomněla, že Rusko nezapomíná. Mluví tak jak ji to zrovna vyhovuje a svoje voliče podvedla, protože slíbila vyhnat migranti. Tato politička je též špinavá fašistka, které nelze vůbec věřit.
    1. Комментарий был удален.
      1. Дед Борг Звание
        Дед Борг
        0
        Сегодня, 21:25
        Někdy dvakrát stejný text
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          -1
          Сегодня, 21:27
          Omlouvám se, někdy mám problém s překladačem.
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 21:19
      Мелони запомнилась, она была незапамятной. Млуви так, как як джи, чтобы снова выйти и свое желание подошло, просто слибила выезд мигрантов. Эта политика и есть фашистская пропаганда, но ее нельзя остановить.
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 21:18
    Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов
    - заявила Мелони.

    Ну, да. Это не грабëжь, а перераспределение ресурсов. Как в той песне: "По обстоятельствам, а не со зла".© Со слезами на глазах и болью в сердце...
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 21:22
    Кто бы сомневался, что это произойдет в том или ином виде.
    Безнаказанность она такая - порождает наглость.
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 21:22
    Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд долларов до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов - заявила Мелони.
    Не пора ли чего итальянского использовать, кстати об "итальянцах в России" предупреждали и ранее. Когда Путин предупреждал словами:
    1. Товарищ И Звание
      Товарищ И
      0
      Сегодня, 21:46
      А чего у нас итальянского в большом количестве, чего мы не используем?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        -1
        Сегодня, 21:57
        А чего у нас итальянского в большом количестве, чего мы не используем?
        Движимое и недвижимое имущество. Компитентным органам должно быть хорошо известно. Особенно про частный капитал так называемых семей, для начала.
  6. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 21:36
    являются попыткой ввести в заблуждение, поскольку сумма залога не может быть меньше суммы кредита, а процентов за год "накапало" всего лишь в районе 3 млрд.

    А вот тут автор заблуждает неискушённого читателя, смешивая залог, тело кредита и проценты.
    2. Наши активы это не кусковое золото, а "ценные бумаги", позволяющие владельцу получать долю малую с дела.
    Для того, чтобы перевести эти бумаги в деньги, их надо ПРОДАТЬ! Как мыслите, много будет покупанов на ворованные бумаги?
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 22:32
      Ну ворованные древности Ирака как-то распродали по частным коллекциям
  7. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 21:38
    Запад готов совершить кражу
    Автор, не кражу - тайное похищение имущества, а грабёж - открытое похищение имущества. Они ведь открыто и явно об этом сами же заявляют.
  8. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 21:52
    Впечатлерие, что Россия играет в финансовые поддавки....
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 21:53
    Воровство оно и в Африке воровство...
    Это бумеранг и он пройдёт я по всем, кто в этом процессе замешан...
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 22:03
      .Это бумеранг и он пройдёт по всем, кто в этом процессе замешан...

      Англосаксы надеются, что бумеранг ударит не по ним, а по Европе.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 22:13
        Полосатики рисковать/эксперементировать будут не сами...
        А так, для всей гейропы сумма, вроде, не шибко значительная, но есть нюансы!
        Нам придётся компенсировать потери за счёт фирм/активов именно тех стран, которые наполняют бюджет всей гейропы, так что у них то как раз будут ДВОЙНЫЕ ПОТЕРИ и вряд ли прочая мелочь, прилипалы захотят разделить с ними бремя потерь!
        Это их выбор... сами, все сами!
  10. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    -1
    Сегодня, 21:59
    Эта макаронница мелони так же,как и наркоклоун,хорошо проехалась по ушам итальяшек с нетвоенной темой,а потом резко развернула свой зад на 180 градусов...
  11. ИЛИКО
    ИЛИКО
    -1
    Сегодня, 22:15
    "В Москве ранее предупредили, что в случае кражи наших средств последует зеркальный ответ."
  12. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 22:34
    Американцы в 70-е показали, что для того, чтобы итальянцы тебя полюбили, надо развернуть против них террор в трудные времена. А не помогать им.