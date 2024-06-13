Премьер Италии сообщила о принятии странами G7 решения использовать российские активы для Украины

Мы достигли политического соглашения об оказании финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд долларов до конца года через систему займов. Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов

Запад готов совершить кражу российских активов, собравшиеся в Италии лидеры G7 достигли политического решения по данному вопросу. Об этом сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.Мелони выступила перед журналистами, ответив на ряд вопросов, в том числе и про замороженные российские средства. По ее словам, страны "Большой семерки" достигли политического решения по вопросу использования российских активов для Украины. При этом она подчеркнула, что речь идет об использовании доходов от инвестирования российских активов под гарантии кредитования Киева, а не конфискации. Хотя от замены слов суть не меняется, Запад открыто крадет российские активы.- заявила Мелони.Если проще говорить, то США выдадут Украине кредит в размере 50 млрд долларов, а Евросоюз должен внести «замороженные» российские средства в качестве залога под этот кредит. Все заявления о том, что будут задействованы якобы только доходы, являются попыткой ввести в заблуждение, поскольку сумма залога не может быть меньше суммы кредита, а процентов за год "накапало" всего лишь в районе 3 млрд.В Москве ранее предупредили, что в случае кражи наших средств последует зеркальный ответ. В России с 2022 года заморожены 288 млрд долларов западных стран, из них только 9,6 млрд. принадлежат США. Поэтому американцы такие смелые и толкают на преступление Европу.