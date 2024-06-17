Военный экспорт Турции
БПЛА Bayraktar TB2 - наиболее известный экспортный образец турецкого ВПК. Фото Wikimedia Commons
В последние десятилетия Турция уделяет большое внимание развитию своего военно-промышленного комплекса. Государственные и частные компании разрабатывают и выпускают широкую номенклатуру изделий, как для собственных вооруженных сил, так и для зарубежных заказчиков. Экспорт продукции военного назначения постоянно растет, и в ближайшем будущем Турция сможет войти в десятку крупнейших в мире продавцов вооружений.
Экономические показатели
Активный рост турецкого военно-промышленного комплекса начался в середине двухтысячных годов и фактически продолжается до сих пор. По известным данным, в 2003 г. вооруженные силы Турции были вынуждены закупать за рубежом порядка 80% необходимой им продукции военного назначения. Через 20 лет, в 2023 г., те же 80% пришлось на собственное производство.
Сейчас мощности турецких предприятий позволяют не только обеспечивать свою армию, но и выпускать продукцию для продажи за рубеж. При этом строящиеся производственные мощности позволяют наращивать объемы поставок внутренним и внешним заказчикам. Результаты этих процессов можно было наблюдать в последние годы.
Запуск легкой управляемой ракеты UMTAS, совместимой с БПЛА TB2. Фото Roketsan
Согласно статистике от стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI), собирающего данные о глобальном рынке вооружений, Турция в последние годы успешно продвигается вверх в общем рейтинге экспортеров. По результатам 2023 г. она оказалась на 11 месте в мире. Турецкие компании отправили за рубеж продукции на 609 млн долл. США, что соответствует 2,1% от общих мировых продаж.
Также следует обратить внимание на динамику показателей. Так, в 2010 г. турецкий военный экспорт составил всего 70 млн долл. В 2015 г. он вырос до 225 млн долл., а в 2020-м достиг 265 млн долл. В следующие годы объемы заказов и поставок росли – 487 млн долл. в 2021 г., 535 млн долл. в 2022-м и 609 миллионов в 2023-м. Основной вклад в такой рост сделали БПЛА, получившие в 2020 г. хорошую рекламу.
SIPRI также оценивает экспорт стран по пятилетним периодам, что тоже показывает динамику продаж. В 2014-18 гг. турецкая промышленность занимала всего 0,7% мирового рынка. В следующую пятилетку, с 2019 по 2023 г., ее доля выросла до 1,6%, т.е. более чем вдвое. Это указывает на устойчивую тенденцию роста продаж и поставок.
Рост объемов продаж обеспечен в т.ч. привлечением новых покупателей. В 2010 г. турецкая продукция поставлялась только в пять иностранных государств. В 2015 г. список получателей увеличился на три страны. В 2020-м поставки шли в 13 стран, а в 2023-м – в 25. При этом актуальный список получателей продукции каждый год изменяется: в него входят новые заказчики, в т.ч. ранее не работавшие с Турцией, или выходят получившие желаемые изделия и пока не разместившие новые заказы.
Бронеавтомобиль Kirpi, поставленный на Украину и ставший трофеем российской армии. Фото Telegram / "Оборонка"
Предприятия сектора
В настоящее время в Турции работает несколько десятков предприятий ВПК. В той или иной мере охвачены все основные направления деятельности, разработки и производства продукции. Своими силами или при содействии зарубежных подрядчиков турецкая промышленность создает и выпускает стрелковое оружие, артиллерию, бронетехнику, беспилотную авиацию, корабли и т.д.
Ключевым компонентом турецкого ВПК является Фонд вооруженных сил (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın или TSKGV), подчиняющийся лично президенту страны. Фонд контролирует ряд крупных и средних военно-промышленных компаний, занятых в разных сферах. Он координирует деятельность этих организаций, а также помогает их взаимодействию с военным ведомством.
Наиболее ценными активами под управлением TSKGV являются компании ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN и Turkish Aerospace Industries. Первые две занимаются разработкой и выпуском радиотехнических и радиоэлектронных систем разного назначения. «Рокетсан» производит разнообразное ракетное вооружение, а TAI строит и обслуживает самолеты, а также пытается создавать новые проекты.
В качестве отдельного сектора ВПК принято рассматривать компании, созданные в девяностых годах при зарубежном участии. Это уже упомянутая авиастроительная TAI, многопрофильная Nurol Defense Industry, производитель бронетехники Otokar и т.д.
Первые танки Altay, переданные в опытную эксплуатацию, 2023 г. Фото Anadolu
В последнее десятилетие в отрасли появился ряд новых организаций, созданных крупным бизнесом, в т.ч. связанным с президентом Турции и его администрацией. Это известная компания-производитель БПЛА Baykar, производитель бронетехники BMC, TÜMOSAN и т.д. Новые организации попытались занять свободные сектора или составить конкуренцию более старым компаниям.
Турецкая военная промышленность регулярно получает заказы от внутренних и внешних покупателей, благодаря чему имеет хорошие доходы. Отдельные предприятия Турции по объемам поставок могут соревноваться с известными зарубежными компаниями ВПК. Так, в декабре 2023 г. институт SIPRI опубликовал очередной рейтинг 100 крупнейших компаний-поставщиков военной продукции, и в этот раз в него вошли четыре турецкие организации.
Лучшей из турецких компаний посчитали ASELSAN – ее поместили на 60 место, причем годом ранее она была 54-й. С таким результатом компания незначительно уступила известной американской фирме Oshkosh и на пару мест обошла немецкую ThyssenKrupp. С 100-го на 76-е место переместилась Baykar, обогнав массу иностранных организаций. На 83 место поставили TAI, а сотню лидеров замкнула ROKETSAN, годом ранее оставшаяся вне рейтинга.
Экспортные товары
Турецкий ВПК производит широкую номенклатуру различных изделий, и масса наименований поставляется за рубеж. Некоторые сделки и поставки такого рода получили широкую известность и представляют большой интерес. Другие контракты остаются фактически незамеченными, но влияют на общие показатели.
Корвет Badr для ВМС Пакистана - третий корабль типа Ada / Babur, май 2022 г. Фото Karachi Shipyard & Engineering Works
Наиболее известным экспортным продуктом ВПК Турции стали БПЛА производства компании «Байкар». Предприятие-изготовитель вело активную рекламную кампанию и стремилось привлекать заказчиков. Первые контракты на Bayraktar TB2 появились во второй половине десятых годов, и вскоре начались их поставки и боевое применение. Осенью 2020 г. эта техника получила дополнительную рекламу благодаря эффективному применению Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
К настоящему времени TB2 стал одним из наиболее успешных экспортных товаров турецкого ВПК. Получены заказы от 16 стран, и ожидаются новые. Для иностранных заказчиков уже собрали не менее 500 беспилотников.
Турция пытается занять место на рынке бронетехники. К примеру, с начала прошлого десятилетия за рубеж поставили более 600 бронеавтомобилей Kipri, и производство для иностранных заказчиков продолжается. Представляет интерес экспортный проект легкого танка Kaplan MT / Harimau. Его разработали по заказу Индонезии, для которой уже построили 18 серийных танков. Сообщалось об интересе со стороны других стран и возможном появлении новых контрактов.
Сейчас турецкая промышленность завершает работы по перспективному ОБТ Altay. Имеется крупный заказ на поставку таких танков собственной армии. Также достигнута договоренность о производстве 100 машин для сухопутных войск Катара, и не исключается возможность появления новых экспортных контрактов.
Опытный БПЛА ANKA-3, созданный в т.ч. с расчетом на экспорт. Фото TAI
Укрепляются позиции в области военного кораблестроения. Иностранным заказчикам предлагается несколько проектов боевых кораблей семейства MILGEM. В конце десятых годов Пакистан заказал четыре корвета типа MILGEM Ada и четыре корвета MILGEM Babur. Головные корабли обоих типов уже вошли в состав его ВМС, а остальные находятся на разных стадиях строительства. Еще два корвета «Ада» строятся для ВМС Украины. Первый недавно вышел на ходовые испытания; второй остается на стапеле. Сообщается о возможности размещения дополнительного заказа на два-три корабля.
Претендент на лидерство
Таким образом, в последние десятилетия Турция, самостоятельно и при помощи дружественных иностранных государств, построила собственный военно-промышленный комплекс, наладила разработку и выпуск вооружений и техники для своей армии, а затем начала выходить на международный рынок. К настоящему времени ей удалось показать неплохие результаты в контексте экспорта и приблизиться к десятке крупнейших в мире продавцов продукции военного назначения.
Очевидно, что турецкий ВПК не остановится на достигнутом и будет стремиться к получению новых контрактов. Вполне возможно, что ему удастся нарастить портфель заказов и за счет этого войти в десятку мировых лидеров. Дальнейшее продвижение вверх пока оказывается невозможным – для этого Турции придется нарастить военный экспорт на сотни миллионов долларов. Впрочем, промышленность будет делать все возможное для этого.
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