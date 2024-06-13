Словения поставила Украине большую партию устаревших югославских бронетранспортёров BOV

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Словения поставила Украине большую партию устаревших югославских бронетранспортёров BOV

Словения поставила Украине партию бронетехники из наличия собственных вооруженных сил. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на словенское Минобороны.

По имеющимся данным, словенцы поставили Киеву ранее не анонсированную бронетехнику. Речь идет о колесных бронетранспортерах BOV югославского производства, а также югославских БМП М-80А. Общее количество бронетранспортеров составило 26 машин, из которых шесть в модификации с 20-мм автоматическими пушками M55A4B1, остальные двадцать вооружены крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм.



BOV (Borbeno Oklopno Vozilo) — это югославский легкий бронетранспортер, разработанный в 70-е годы прошлого века для сил внутренней безопасности. Поскольку предназначался для МВД, нормального бронирования не имел, обеспечивая противопульную защиту. Выпускался с 1977 года на предприятии компании Tovarna avtomobilov Maribor (TAM). На вооружении Словении на 2022 год числилось 40 бронетранспортеров BOV в двух версиях. Вся бронетехника была списана и находилась на хранении.


Кроме бронетранспортеров, словенцы передали Киеву три боевых машин пехоты M80A вдогонку к переданным еще в 2022 году 35 M80A из наличия своей армии и 28 модернизированным танкам М-55S с хранения. Также Словения поставляла военную помощь в виде автоматов, амуниции и шлемов.
4 комментария
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:14
    Поскольку предназначался для МВД, нормального бронирования не имел

    Очередное отстойное "возило".
    Понятно, что не пряники сдобные расписные, но пусть в сложившихся реалиях нашим легче будет...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:15
    Просто дрова в топку... ничего нового, в прямом и переносном смысле.
  3. Multicam Звание
    Multicam
    +2
    Сегодня, 22:16
    В общем смысл такой, что людишки у Украины есть, технику и деньжата подбрасывать ещё будут долго.
    То самое "перемалывание" , если только оно не бесконтактное ( противник поражается с расстояния, с которого сам поразить не может или почти не может) действует, к сожалению, в обе стороны.
    Если не провести решительную стратегическу наступательную операцию, то все это может негативно сказаться на обороноспособности и на экономике России через определённое время . Поправьте меня, если я не прав
    1. Юрий12041991_30
      Юрий12041991_30
      0
      Сегодня, 22:30
      Прав!!! Во всяком случае до сегодняшнего дня внятных пояснений того, почему нельзя было сразу ликвидировать всю зеленскую шайку, отдельно, а то и вместе с этим белобрысым британским козлом - не слышно.... А говорит об этом чудодейственном "перемалывании"тот, кто в прямую этим не занимается.... Говорит бойко, просто даже уписаться можно, как грозно.....