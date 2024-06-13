Словения поставила Украине большую партию устаревших югославских бронетранспортёров BOV
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Словения поставила Украине партию бронетехники из наличия собственных вооруженных сил. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на словенское Минобороны.
По имеющимся данным, словенцы поставили Киеву ранее не анонсированную бронетехнику. Речь идет о колесных бронетранспортерах BOV югославского производства, а также югославских БМП М-80А. Общее количество бронетранспортеров составило 26 машин, из которых шесть в модификации с 20-мм автоматическими пушками M55A4B1, остальные двадцать вооружены крупнокалиберными пулеметами 12,7 мм.
BOV (Borbeno Oklopno Vozilo) — это югославский легкий бронетранспортер, разработанный в 70-е годы прошлого века для сил внутренней безопасности. Поскольку предназначался для МВД, нормального бронирования не имел, обеспечивая противопульную защиту. Выпускался с 1977 года на предприятии компании Tovarna avtomobilov Maribor (TAM). На вооружении Словении на 2022 год числилось 40 бронетранспортеров BOV в двух версиях. Вся бронетехника была списана и находилась на хранении.
Кроме бронетранспортеров, словенцы передали Киеву три боевых машин пехоты M80A вдогонку к переданным еще в 2022 году 35 M80A из наличия своей армии и 28 модернизированным танкам М-55S с хранения. Также Словения поставляла военную помощь в виде автоматов, амуниции и шлемов.
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