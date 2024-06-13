«Для демонстрации силы»: ВМС США отправили на Кубу атомную субмарину USS Helena (SSN-725)

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«Для демонстрации силы»: ВМС США отправили на Кубу атомную субмарину USS Helena (SSN-725)

Американская атомная субмарина прибыла к берегам Кубы на фоне посещения Гаваны отрядом кораблей Северного флота ВМФ РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Южное командование США.

Несмотря на заявления Вашингтона, что появление на Кубе российского боевого корабля с гиперзвуковыми ракетами на борту и атомной подводной лодки у США не вызывает никаких опасений, Пентагон направил в данный район собственную атомную субмарину. Согласно имеющимся данным, к берегам Кубы в районе Гуантанамо прибыла АПЛ USS Helena (SSN-725) класса Los Angeles. Как заявляют сами военные, субмарина должна «продемонстрировать силу» американского флота.



Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу, когда флот российских военных кораблей собирается на запланированные военные учения в Карибском море.

- говорится в сообщении.

В Южном командовании США назвали визит АПЛ USS Helena (SSN-725) на Кубу «обычным посещением порта», тем более, что российская субмарина якобы никакой угрозы для США не несет. До этого в США заявляли, что российские субмарины проекта «Ясень-М» практически невозможно обнаружить.

Как ранее сообщалось, в порт Гаваны накануне прибыл российский фрегат «Адмирал Горшков», а также российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», выполняющие задачи дальнего морского похода.
10 комментариев
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  1. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Вчера, 22:38
    Вот не думаю, что для "Горшка", и для "Казани" это будет первая встреча с "Дефчонкой".
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      0
      Вчера, 23:43
      Это не девчонка , это лось
      1. Адрей Звание
        Адрей
        0
        Сегодня, 00:01
        Цитата: КВУ-НСвД
        Это не девчонка , это лось

        Каюсь. Попутал малеха
  2. Türkiye
    Türkiye
    +4
    Вчера, 22:42
    Удивительно, что огромные страны, в которых живут сотни миллионов человек, имеются технологии, экономика, армия и т.д. и т.п. А все равно ведут себя как примитивные обезьянки. "Демонстрация силы"
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Вчера, 22:49
    Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу,

    Не для того на край Света наши пацаны шли, не для того Россия их туда посылала, чтобы чего-то бояться. Тем более, какой-то "демонстрации".
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Вчера, 22:50
    Да уж, всё бы пипирками помериться, ничего в истории не меняется. В четвертую мировую будем мериться у кого больше камень и длиннее дубина.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Вчера, 22:58
      В четвертую мировую будем мериться у кого больше камень и длиннее дубина.

      Но это уже будем не мы... request
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Вчера, 23:00
    Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу,

    А на кой, простите, наши красиво ошвартовались в Гаване а не стали на внешнем рейде Гуантанамо?! Кто кому доказал что у него длиннее?! Мы встали у морвокзала а янки - у своей базы на Кубе! request А чтобы не заблокировать ту Хеленку в этом заливе, раскорячив на её пути отхода "неисправные" суда, в т. ч. и кубинские?!
  6. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Вчера, 23:35
    Лишнее подтверждение, что матрасникам, очень не понравилось нахождение Наших сил ВМФ у их берегов. А, все кричат о свободе судоходства в мировом океане, но это только в случае их кораблей. А, для других стран, ни-ни. Трамп, весь изошел на дерьмо от этой информации.
  7. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 00:06
    Чтобы убедительно продемонстрировать силу надо ее применить на поражение.
    Любая другая демонстрация фактически демонстрирует слабость,
    поскольку выдает отсутствие смелости пойти до конца.