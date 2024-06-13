«Для демонстрации силы»: ВМС США отправили на Кубу атомную субмарину USS Helena (SSN-725)
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Американская атомная субмарина прибыла к берегам Кубы на фоне посещения Гаваны отрядом кораблей Северного флота ВМФ РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Южное командование США.
Несмотря на заявления Вашингтона, что появление на Кубе российского боевого корабля с гиперзвуковыми ракетами на борту и атомной подводной лодки у США не вызывает никаких опасений, Пентагон направил в данный район собственную атомную субмарину. Согласно имеющимся данным, к берегам Кубы в районе Гуантанамо прибыла АПЛ USS Helena (SSN-725) класса Los Angeles. Как заявляют сами военные, субмарина должна «продемонстрировать силу» американского флота.
Подводная лодка ВМС США прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу, когда флот российских военных кораблей собирается на запланированные военные учения в Карибском море.
- говорится в сообщении.
В Южном командовании США назвали визит АПЛ USS Helena (SSN-725) на Кубу «обычным посещением порта», тем более, что российская субмарина якобы никакой угрозы для США не несет. До этого в США заявляли, что российские субмарины проекта «Ясень-М» практически невозможно обнаружить.
Как ранее сообщалось, в порт Гаваны накануне прибыл российский фрегат «Адмирал Горшков», а также российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», выполняющие задачи дальнего морского похода.
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