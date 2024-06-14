В результате атаки украинскими дронами повреждены резервуары топливного хранилища в Лискинском районе Воронежской области
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В течение ночи с 13 на 14 июня противник предпринял атаку на территорию России. Атакам подверглись Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области.
По сообщениям губернатора Воронежской области Александра Гусева, украинские дроны были направлены на нефтебазу, расположенную в Лискинском районе. Глава региона указал на то, что беспилотники летели на сверхмалой высоте.
Из сообщения:
Несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет. Повреждения объекта уточняются.
Об атаке на Ростовскую область сообщает губернатор региона Василий Голубев. По его словам, электроснабжение в результате атаки нарушено в Морозовском районе. Меры по переводу потребителей на получение электроэнергии по резервным схемам принимаются в эти минуты.
Группа украинских дронов была сбита на территорией Курской области. Глава региона заявил о пяти беспилотниках противника. Отбой ракетной опасности над областью был дан около 6 часов утра (мск).
Как видно, число украинских атак с помощью дронов как минимум не снижается. Они «достают» и до тех регионов, которые находятся на расстоянии в сотни км от границы. Вчера противник пытался атаковать Ярославскую и Владимирскую области.
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