В результате атаки украинскими дронами повреждены резервуары топливного хранилища в Лискинском районе Воронежской области

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В результате атаки украинскими дронами повреждены резервуары топливного хранилища в Лискинском районе Воронежской области

В течение ночи с 13 на 14 июня противник предпринял атаку на территорию России. Атакам подверглись Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области.

По сообщениям губернатора Воронежской области Александра Гусева, украинские дроны были направлены на нефтебазу, расположенную в Лискинском районе. Глава региона указал на то, что беспилотники летели на сверхмалой высоте.



Из сообщения:

Несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет. Повреждения объекта уточняются.

Об атаке на Ростовскую область сообщает губернатор региона Василий Голубев. По его словам, электроснабжение в результате атаки нарушено в Морозовском районе. Меры по переводу потребителей на получение электроэнергии по резервным схемам принимаются в эти минуты.

Группа украинских дронов была сбита на территорией Курской области. Глава региона заявил о пяти беспилотниках противника. Отбой ракетной опасности над областью был дан около 6 часов утра (мск).

Как видно, число украинских атак с помощью дронов как минимум не снижается. Они «достают» и до тех регионов, которые находятся на расстоянии в сотни км от границы. Вчера противник пытался атаковать Ярославскую и Владимирскую области.
4 комментария
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:20
    Атакам подверглись Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области.
    Как говорится - без комментариев, т.к. по этому поводу все уже сказано и не раз. Украинские дроны залетают все дальше и создают все больше проблем. Запад будет продолжать оказывать киеву военную помощь, а киев будет пытаться нанести, как можно больший ущерб гражданскому населению российских территорий. Больно, обидно, но факт.
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 06:23
    Давайте будем честны, - всё прикрыть ПВО не получится. Атаки будут расти числом и качеством.
    Если нет возможности уничтожить производства, то давайте хоть ВНОС и тачанки организуем в рамках ГО.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:45
      тачанки организуем

      Россия, 21 век
  3. Тима Звание
    Тима
    +2
    Сегодня, 07:25
    [/quote]Как видно, число украинских атак с помощью дронов как минимум не снижается. Они «достают» и до тех регионов, которые находятся на расстоянии в сотни км от границы. Вчера противник пытался атаковать Ярославскую и Владимирскую области.[quote]


    Это печально, систему ПВО России нужно пересматривать, более 30 лет развала, воровства и коррупции не прошли бесследно для обороноспособности России!