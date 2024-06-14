«Много систем ПВО и эскадрильи самолётов»: Зеленский сообщил о подписании «соглашения о безопасности» с США

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«Много систем ПВО и эскадрильи самолётов»: Зеленский сообщил о подписании «соглашения о безопасности» с США

Соединенные Штаты поставят Украине новые системы ПВО Patriot и несколько эскадрилий боевых самолетов. С таким заявлением выступил Зеленский после подписания соглашения о безопасности с США.

На прошедшем накануне саммите G7 в Италии Зеленский подписал два соглашения о безопасности — одно с Японией, а второе с США. Оба договора подразумевают оказание помощи Украине на 10 лет, но если Япония еще и передаст Киеву средства в сумме 4,5 млрд долларов, то от США Киев не получит ничего, кроме обещаний. А пообещал Байден Зеленскому, судя по словам последнего, много боевых самолетов и зенитных систем.



Соглашение включает в себя положения о передовых системах обороны, таких как Patriot, и эскадрильях истребителей (верно, во множественном числе), включая, помимо прочего, F-16.

— написал просроченный президент в одной из соцсетей, «забыв» указать сроки данных поставок, а они могут начаться и через год, и через пять лет. Кстати, в отношении зенитных комплексов самоходный Джо заявил, что их еще нужно произвести, в наличии ЗРК нет.

Сразу же после подписания соглашения Байден заявил, что документ не предусматривает отправку американских войск на Украину, а в остальном США будут заниматься тем же, чем и занимались, т. е. обучать украинских солдат и поставлять оружие. Еще Вашингтон поможет Киеву вступить в НАТО, но позже. В общем, ничего нового, но в Киеве это подают как очередную перемогу.
12 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:18
    Буйство фантазии навеянное применением... да что оно там применяет, уже не важно, это их дела.
    Придётся ровнять все, что им дали, дают и дадут, ещё, в дальнейшем!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:13
      Ну, что-то из систем ПВО Украине поставят уже в этом году. Как будут применять эти системы? Применение ВКС КАБов заставило ВСУ подвести системы ПВО ближе к линии фронта, где они были успешно отланцечены.
      Где Патриоты и Ирисы разместят на этот раз?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 07:33
        Против любого действия, найдется противодействие, если не сидеть на попёр ровна и не ждать манны небесной!
        Работать надо, готовится и... в общем, делать то что должно и все у нас получится!
  2. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 06:18
    Конечно это правильная прапОганда. Пренебрежительно о бо всем западном и ухро, писать. Но те делают все правильно для себя пока кое каких результатов добиыаются. Наша пропаганда тактично не замечает этого
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 07:44
      Цитата: антивирус
      Конечно это правильная прапОганда. Пренебрежительно о бо всем западном и ухро, писать. Но те делают все правильно для себя пока кое каких результатов добиыаются. Наша пропаганда тактично не замечает этого

      Наша пропаганда нас успокаивает . Де войска , США , пока на войну с нами не отправят .. А всё остальное , современное , высокотехнологичное оружие . типа фигня ... игрушки для игры в песочнице ...
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 06:28
    Зеленскому "попрошайку" обрезают. А он ещё не чухнул, что теперь всё будет "в рамках соглашения".
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:30
    Соединенные Штаты поставят Украине новые системы ПВО Patriot и несколько эскадрилий боевых самолетов.
    Не знаю, что и когда американцы поставят из обещанного, а вот немцы (Шольц) конкретно пообещали Patriot и IRIS-T SLM в ближайшее время. Япошки с выделением денег суетятся боясь отстать от Европы, а в итоге все ведет к усилению эскалации. Хотим мы того или нет, но конкретные жесткие меры все равно придется применять и чем раньше это случится, тем больше жизней наших бойцов и гражданского населения спасем.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:34
      Не должно доезжать до фронта, составы под откос, машины взрывать. Где разведка и диверсанты?
      1. Трус Звание
        Трус
        0
        Сегодня, 07:44
        Где разведка и диверсанты?

        Пишут «гневные» комментарии на ВО.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:02
    Оба договора подразумевают оказание помощи Украине на 10 лет,

    Оптимисты, блин! Ни один из "подписантов" этот срок не проживет.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:35
      Скрупулёзно подмечено..!!! hi
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:48
    Байден заявил, что документ не предусматривает отправку американских войск на Украину,

    Спасибо, успокоили. Пока не предусматривает. Через год будете такое же писать, но про СЯО. "Пока не передадут"