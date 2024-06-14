Defense News: Подготовка украинских пилотов на F-16 «желает лучшего»
Западным союзникам не нужно спешить с поставками истребителей F-16 на Украину, несмотря на требования Зеленского и его окружения. Как пишет Defense News, уровень подготовки украинских пилотов, обучающихся эксплуатации данных боевых самолетов, «желает лучшего».
По данным издания, ссылающегося на американских чиновников, на сегодняшний день вс подготовкой украинских пилотов не все так хорошо, как пытаются показать в Киеве. По словам одного из представителей Пентагона, качество подготовки украинских пилотов низкое, а их общее количество невелико. Программа для их подготовки была сокращена и не охватывает даже половину того, что необходимо изучить.
— заявил чиновник, добавив, что лишь небольшое количество украинских военных годится для обучения на F-16. По его словам, основное препятствие — это английский язык, который освоить могут не все из обучающихся.
На сегодняшний день в США на авиабазе в Аризоне проходят подготовку 12 украинских пилотов, другие данные по подготовке не раскрываются. Также небольшое количество украинцев проходит обучение и в Европе. Кроме того, европейские страны готовят техников для обслуживания истребителей.
На данный момент точной информации по поставкам первых истребителей F-16 на Украину нет, периодически в прессе появляются различные вбросы. По последним данным, Киев получит самолеты в конце года, речь идет о двух-трех истребителях. К тому времени должны быть готовы и первые украинские пилоты.
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