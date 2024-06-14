Defense News: Подготовка украинских пилотов на F-16 «желает лучшего»

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Defense News: Подготовка украинских пилотов на F-16 «желает лучшего»

Западным союзникам не нужно спешить с поставками истребителей F-16 на Украину, несмотря на требования Зеленского и его окружения. Как пишет Defense News, уровень подготовки украинских пилотов, обучающихся эксплуатации данных боевых самолетов, «желает лучшего».

По данным издания, ссылающегося на американских чиновников, на сегодняшний день вс подготовкой украинских пилотов не все так хорошо, как пытаются показать в Киеве. По словам одного из представителей Пентагона, качество подготовки украинских пилотов низкое, а их общее количество невелико. Программа для их подготовки была сокращена и не охватывает даже половину того, что необходимо изучить.



Система подготовки на F-16 достаточно скудна

— заявил чиновник, добавив, что лишь небольшое количество украинских военных годится для обучения на F-16. По его словам, основное препятствие — это английский язык, который освоить могут не все из обучающихся.

На сегодняшний день в США на авиабазе в Аризоне проходят подготовку 12 украинских пилотов, другие данные по подготовке не раскрываются. Также небольшое количество украинцев проходит обучение и в Европе. Кроме того, европейские страны готовят техников для обслуживания истребителей.

На данный момент точной информации по поставкам первых истребителей F-16 на Украину нет, периодически в прессе появляются различные вбросы. По последним данным, Киев получит самолеты в конце года, речь идет о двух-трех истребителях. К тому времени должны быть готовы и первые украинские пилоты.
16 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 06:45
    А чё там готовить то? Поднялся, запустил ракету , приземлился. Все равно их не пустят близко к противнику.
    1. Denis812 Звание
      Denis812
      +5
      Сегодня, 06:53
      Вы поставьте DCS и попробуйте хотя бы в игре взлететь, поработать и потом приземлиться на F-16C. :) Даже в этой игре несколько месяцев уходит, чтобы освоить новый типа ЛА. Инструкция на полтысячи страниц. :)
      А Вы говорите про реал вообще-то. Да ещё и для людей которые английского по ходу не знают, судя по статье. Им бы трамваем в Одессе управлять не надо доверять, а тут целый самолет боевой.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 07:06
        Цитата: Denis812
        Да ещё и для людей которые английского по ходу не знают, судя по статье. Им бы трамваем в Одессе управлять не надо доверять, а тут целый самолет боевой.

        Ну, Зеля считает, что тут надо знать только где у самолета газ и тормоз. И что так долго учат? И да, на всякий случай, Рада ввела английский язык обязательным для изучения, начиная с дет.сада. И будет у нас "Битте-дритте, фрау, мадам" как в известном фильме.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 07:27
          Я не специалист но может для укро- пилотов поставят " коробку- автомат" и " кнопочки" подпишут , на мове?) Главное им знать где кнопка катапульты,с такой то подготовкой.
          1. Лешак Звание
            Лешак
            0
            Сегодня, 07:51
            Главное им знать где кнопка катапульты,с такой то подготовкой.
            об этом бы им лучше не знать. Полёт в один конец так сказать. feel
        2. HAM Звание
          HAM
          0
          Сегодня, 07:50
          Елена,тормоз придумали трусы......так что там ещё laughing проще....
      2. Ив762 Звание
        Ив762
        0
        Сегодня, 07:32
        Цитата: Denis812
        Им бы трамваем в Одессе управлять не надо доверять, а тут целый самолет боевой.

        what
        - Ну вообще-то их не "по объявлению" набирали. Они уже военные летчики. При том не с кукурузников слезшие;
        - Переводчики. Да и не так их там много, чтоб не найти 3.5 годных человек;
        - Физика везде одна;
        - Нет гарантии, что гарный хохлорейсхий хлопец не окажется на поверку алабамской нигрой губастой, в отпуске или отставке, по аналогии с "Ли Си Цинами" в корейскую...
    2. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 07:04
      А чё там готовить то? Поднялся, запустил ракету , приземлился
      А вы попробуйте поднять в воздух, а затем посадить доисторический самолет Bleriot...
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        0
        Сегодня, 07:39
        вы попробуйте поднять в воздух, а затем посадить доисторический самолет

        В статье не было сказано о том что окраенцаем передадут старьё
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:49
    . Как пишет Defense News, уровень подготовки украинских пилотов, обучающихся эксплуатации данных боевых самолетов, «желает лучшего»
    Заметьте это пишет американское издание и об этом говорят давно в т.ч. и в Европе. Уверен, что сейчас появятся комментарии о том, что это вранье специально запущенное в СМИ, чтобы обмануть нас. Но не бывает дыма без огня, а о проблемах с английским языком начали писать со дня прибытия украинских летчиков на обучение. Зеленский мечтает об эскадрильях, а возможно и полках иностранных самолетов, но каждый раз на это возникает резонный вопрос - кто на них будет летать? Значит надежда исключительно на иностранных пилотов с большим налетом и практикой применения вооружений.
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 06:51
    У техников будут чубы дымиться! Давление в фунтах на квадратный дюйм, высота в футах, а расстояние в ярдах и милях (но если надо кабель протянуть, то опять в футах), болты - в дюжинах...
    Жидкости в галлонах...
  4. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 06:52
    А я думаю они уже сейчас готовят почву для отмазывания своих самолётов. Типа если собьют или сами от старости упадут, то уже готово пресс- коммюнике, что они так и не научились управлять столь замечательной машиной...
  5. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +1
    Сегодня, 06:56
    Новость можно рассматривать и как "подстилка соломки".
    Если наше ПВО и Сушки - будут быстро снимать фалконов с неба,
    то появятся статьи в их прессе о том, что
    мол: предупреждали о низких способностях украинских летчиков и т.д.

    Классика западной полит.школы: используй медиа в прямых и обратных целях.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:13
    А у них остались ещё пилоты? Или это курсанты второго курса сразу в бой? Реально летать будут иностранцы, а эти так, для отвода глаз .
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 07:35
    . По словам одного из представителей Пентагона, качество подготовки украинских пилотов низкое, а их общее количество невелико. Программа для их подготовки была сокращена и не охватывает даже половину того, что необходимо изучить.

    Очередной успокоительный вброс, про длительность подготовки на современных самолётах
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:44
    Может деза, а может и правда дела не ладятся .... время покажет.
    А так, надо быть готовым к любому развитию событий.