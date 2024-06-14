В ночь на 14 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областях

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В ночь на 14 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областях

Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов по объектам противника в различных областях. В очередной раз российские средства поражения достигли Хмельницкой области, причём целью для ударов стал аэродром в Староконстантинове. Причём удары по военному объекту в этом городе носили комбинированный характер. Помимо дронов поражение наносилось и ракетами воздушного базирования.

Взрывы в течение ночи гремели и в областном центре – Хмельницком. По последним сведениям, поражен командный пункт ВВС и ПВО Украины.



Также в течение ночи поражены объекты противника и в ряде других областей. Сообщается о взрывах на объектах киевского режима в городе Канев Черкасской области. Там располагается Каневская ГЭС, по которой ранее уже «прилетало». Были ли прилёты по ней и в этот раз, пока не сообщается.

Российские бомбардировщики отработали и по позициям противника в Харьковской области. Ресурсы врага пишут о том, что российские ВКС использовали бомбы с модулями планирования и коррекции. По данным российских военкоров, уничтожались огневые точки и военная техника в районе сёл Липцы, Глубокое, а также в Волчанске. Огневое поражение нанесено личному составу противника при попытке подтянуть резервы к этому городу.
4 комментария
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    0
    Сегодня, 06:58
    По последним сведениям, поражен командный пункт ВВС и ПВО Украины.

    А зачем командный пункт выносить ночью, там же никого, кроме дежурных нет? Или мы личный состав противника бережём? Или только командный состав?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 07:04
    Наверно в 404 не мирное время, штабы работают круглосуточно.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 07:09
    Про Киевскую область забыли написать. Тревога гремит всю ночь и по сей час.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 07:33
      Ещё ночью прилетало в Черниговской области возле Нежина военный аэродром, не эксплуатируется, а используется как база с подземными хранилищами и ангары, там и ПВО с РЛС стояли, может сейчас уже не стоят. Тревогу сняли только недавно, но на аэродроме горело очень сильно