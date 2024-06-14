В ночь на 14 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Хмельницкой, Черкасской и Харьковской областях
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Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов по объектам противника в различных областях. В очередной раз российские средства поражения достигли Хмельницкой области, причём целью для ударов стал аэродром в Староконстантинове. Причём удары по военному объекту в этом городе носили комбинированный характер. Помимо дронов поражение наносилось и ракетами воздушного базирования.
Взрывы в течение ночи гремели и в областном центре – Хмельницком. По последним сведениям, поражен командный пункт ВВС и ПВО Украины.
Также в течение ночи поражены объекты противника и в ряде других областей. Сообщается о взрывах на объектах киевского режима в городе Канев Черкасской области. Там располагается Каневская ГЭС, по которой ранее уже «прилетало». Были ли прилёты по ней и в этот раз, пока не сообщается.
Российские бомбардировщики отработали и по позициям противника в Харьковской области. Ресурсы врага пишут о том, что российские ВКС использовали бомбы с модулями планирования и коррекции. По данным российских военкоров, уничтожались огневые точки и военная техника в районе сёл Липцы, Глубокое, а также в Волчанске. Огневое поражение нанесено личному составу противника при попытке подтянуть резервы к этому городу.
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