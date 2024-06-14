Парламент Литвы принял закон, разрешающий переносить захоронения советских воинов

17
Парламент Литвы принял закон, разрешающий переносить захоронения советских воинов

В Прибалтике продолжают бороться со всем, оставшимся от Советского Союза, в том числе с памятниками и захоронениями советских воинов, погибших при освобождении республик. В Литве на государственном уровне разрешили переносить захоронения, парламент принял соответствующее решение.

В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов. Теперь для этого не нужно собирать множество бумаг, согласовывать их, получать разрешения и т. д. Достаточно только признать, что какое-то захоронение пропагандирует запрещенную в Литве идеологию. А если там еще и изображение советской символики найдут, то тут и спорить нечего, пропаганда чистейшей воды! В общем, теперь запрет на ликвидацию захоронений и кладбищ можно спокойно обойти.



(...) запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии»

— говорится в документе, за который проголосовали 89 депутатов литовского парламента при пяти воздержавшихся. Что примечательно, против не проголосовал никто.

Как уже неоднократно писалось, Прибалтика пытается стереть память обо всем, что напоминает ей о годах, проведенных в составе Советского Союза. Во всех трех республиках это время называют «советской оккупацией», снося памятники советским воинам, освободившим их от фашистов.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 07:02
    Как воевать с мертвыми, так они херои.am
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 07:16
      Рублём надо бить трибалтов, рублём.
      Почему бы им электричество не отключить?
  2. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +2
    Сегодня, 07:04
    Вот почему бы не поступить симметрично, признать этих депутатов варварами на уровне нашей госдумы например?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 07:21
      Цитата: DIM(a)
      Вот почему бы не поступить симметрично, признать этих депутатов варварами на уровне нашей госдумы например?

      И какие последствия это вызовет? belay
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 07:10
    Души наших воинов до сих пор берегут ту землю. Не трогайте прах, не оскверняйте могилы павших.. Иначе замените их.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 07:14
    Достаточно только признать, что какое-то захоронение пропагандирует запрещенную в Литве идеологию.
    Знаково, памятники павшим в борьбе с фашизмом в Литве - пропаганда запрещенной идеологии. Советское запретить, фашистское на щит. Может пора Москве поступить по примеру Пекина, который после литовской выходки в их сторону сделал просто, а главное быстро - для китайцев Литва, как страна перестала существовать на политической карте мира.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 07:30
      Цитата: rotmistr60
      примеру Пекина, который после литовской выходки в их сторону сделал просто, а главное быстро - для китайцев Литва, как страна перестала существовать на политической карте мира.


      И в чём это выразилось? Китай отзывал своего посла в 2021 году когда в Литве открылось представительство Тайваня. Но сейчас посольство прекрасно работает, можете проверить:

      Адрес:
      Algirdo ул. 36 03218 Vilnius Литва
      Телефон:
      +370 5 216 2861, Consular Affiars Office: +370 5 216 2972
      Рабочие Часы:
      С понедельника по пятницу: 9:00 AM - 12:00 часов, 2:00 PM - 5:00 вечера
      Официальная электронная почта:
      [email protected]
    2. Рус_80 Звание
      Рус_80
      0
      Сегодня, 07:47
      "...для китайцев Литва, как страна перестала существовать на политической карте мира"

      В Литве нет китайцев, но много русских.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:15
    Во всех трех республиках это время называют «советской оккупацией», снося памятники советским воинам, освободившим их от фашистов.

    Наверное тогда же и исчезли те, кто искренне боролся с фашистами в те времена. Ничего, еще вспомнят, еще попросятся назад. Только вот с ними точно никаких дел нельзя иметь. Жаль, что цунами вызвать нечем, чтобы смыло их всех напрочь.
    1. salat Звание
      salat
      +1
      Сегодня, 07:33
      Вы также как и я дел иметь не будете, а вот торгаши моментом воспользуются, туда и оттуда устроят торговлю, так что не иметь с ними дело не даст результата. Пример сейчас, вместо того чтобы самим пытаться делать в рф,, что случилось? Именно то что все побежали все скупать и перепродавать из китая.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 07:33
      Цитата: Егоза
      Наверное тогда же и исчезли те, кто искренне боролся с фашистами в те времена.

      А главное - если поднять уголовные дела лесных братьев, то неожиданно окажется, что 70% убитых ими это сами прибалты - этнические литовцы, латыши и эстонцы! Вот такая вот борьба с оккупацией... wassat
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:18
    Они нас всегда ненавидели, пенсы не дадут соврать, а теперь могут открыто это показывать, да и памятники не могут ответить, дать сдачи! Вот и скалятся по тихому.
  7. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 07:20
    Они уже не знают как вывести Россию на эмоции. Проамерикосовские правительства делают всё, что бы заставить Россию напасть на члена НАТО. Следующий шаг- это просто будут вешать прилюдно любого, заподозренного в симпатии к России.
  8. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 07:20
    А куда потомки эсэсовцев и полицаев из айнзатцкоманд собрались переносить останки наших воинов?
    А куда последователи прибалтийских нацистов собрались переносить останки партизан и жертв массовых расстрелов литовских полицейских батальонов, Цукурса и ему подобных?
    Нацизм в Прибалтике начал принимать безобразные и уродливые формы.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:26
    Если их не решат полностью отрубить, то и говорить не о чем...
    Пусть потом пыжатся по своему, нам до них и дела нет... пока, по крайне мере.
  10. Спокойный_тип Звание
    Спокойный_тип
    +1
    Сегодня, 07:37
    Так речь идёт о переносе или ликвидации? Переносили захоронения и у нас. Когда строили дороги, например. Причём втихую
  11. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    0
    Сегодня, 07:50
    По мне проблема решается очень просто и ее наши деды в 1940 году уже решали. Если мы против, чтобы захоронения наших воинов переносили, то надо перенести в другое место Парламент Литвы. Ну например в Лондон. Или в страну розовых пони. А вместе с ними прихватить Парламенты Латвии и Эстонии. Слишком много смердят. Как говорится: "Мал клоп, да вонюч.".