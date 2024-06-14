Парламент Литвы принял закон, разрешающий переносить захоронения советских воинов

(...) запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии»

В Прибалтике продолжают бороться со всем, оставшимся от Советского Союза, в том числе с памятниками и захоронениями советских воинов, погибших при освобождении республик. В Литве на государственном уровне разрешили переносить захоронения, парламент принял соответствующее решение.В Литве разрешили переносить захоронения советских воинов. Теперь для этого не нужно собирать множество бумаг, согласовывать их, получать разрешения и т. д. Достаточно только признать, что какое-то захоронение пропагандирует запрещенную в Литве идеологию. А если там еще и изображение советской символики найдут, то тут и спорить нечего, пропаганда чистейшей воды! В общем, теперь запрет на ликвидацию захоронений и кладбищ можно спокойно обойти.— говорится в документе, за который проголосовали 89 депутатов литовского парламента при пяти воздержавшихся. Что примечательно, против не проголосовал никто.Как уже неоднократно писалось, Прибалтика пытается стереть память обо всем, что напоминает ей о годах, проведенных в составе Советского Союза. Во всех трех республиках это время называют «советской оккупацией», снося памятники советским воинам, освободившим их от фашистов.