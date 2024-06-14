В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделений

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В России разработан новый компактный пулемёт ПКZ для штурмовых подразделений

В России разработан новый пулемет на основе ПКМ. На данный момент оружие проходит полигонные испытания. Предполагается, что в дальнейшем он поступит на вооружение штурмовых подразделений.

В Пермском конструкторском бюро «Лаби» разработали компактный пулемет ПКZ калибра 7,62 мм. По планам разработчиков, данное оружие можно будет применять в стесненных условиях, т. е. в городских боях, во время боя в окопах и т. д., в общем, там, где с нормальным пулеметом развернуться трудно. Длина ПКZ — 850 мм, вес — около 7 кг без короба с патронами.



В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения.

— приводят «Известия» слова главного конструктора Андрея Малкова.


На данный момент пулемет проходит полигонные испытания, после которых будет отправлен в зону СВО для тестирования в боевых условиях.

Между тем ряд российских экспертов сомневается в том, что данный пулемет пройдет все необходимые испытания и будет принят на вооружение российской армии. По сути, ПКZ — это модернизация пулемета ПКМ с ухудшением его характеристик ради компактности. Впрочем, время покажет.
8 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    -2
    Сегодня, 07:34
    Учитывая то извращение, что стоит на стволе и то, что однозначно ствол не более 45см... у пкм почти 66... то предствавляю светошумовое представление из него belay am . Однозначно только в застройке... да и банку очевидно на такой патрон при такой длине не надеть - ее или унесет или она расплавится lol
  2. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +3
    Сегодня, 07:38
    Извините, а что случилось с русским языком? Что это за аббревиатура такая - ПКZ? Первая буква есть только в кириллице, вторая - в кириллице и латинице, а третья - в латинице. Не помню, чтобы в русском языке недавно проводили реформы алфавита.
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 07:47
      Таки подозреваю, что это дань тактическим обозначениям наших войск на Украине.
      Но глаз режет.
  3. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 07:38
    По сути, это усиленная штурмовая винтовка.
    И она действительно будет хороша в условиях городского боя.
    А впрочем, когда нет чего-нибудь "тяжёлого", такая машинка будет серьезным усилением отделения/ взвода и в обороне, а также для экипажей БТР и БМП при экстренном покидании машины на поле боя.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 07:41
    В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения.
    — приводят «Известия» слова главного конструктора Андрея Малкова.
    Хорошо бы прочитать все техническое задание belay crying laughing winked
  5. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 07:44
    А где же РПК-16? Так и не добрался до серии?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:45
    В любом бою лишнего огня, не бывает...
    Что это такое, получилось или нет... посмотрим.
  7. salat Звание
    salat
    0
    Сегодня, 07:46
    Весит 7 кг без банки, а зачем эти 7 кг без банки? А с банкой сколько? Бойцу надо ведь понимать весь вес который ему таскать, ползать, прыгать и тд.